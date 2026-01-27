最大80%OFF！？伝説の「船ガチャ」が北海道初上陸！7,000円で優雅な船旅が手に入るチャンス

太平洋フェリー株式会社

名古屋・仙台・苫小牧間でフェリーを運航する太平洋フェリー株式会社（本社：名古屋市中村区、名鉄グループ）は2026年2月7日（土）・8日（日）に北海道苫小牧市で開催される「第60回 とまこまいスケートまつり」に苫小牧港開発株式会社と共同出展し、『船ガチャin苫小牧』を開催します。

船ガチャin苫小牧

この企画は、どの等級になるかは運次第のくじ形式のカプセルトイ自販機で、カプセルに入ったあたり券に記載された等級の太平洋フェリー乗船券が必ず当たります。

これまでは愛知県名古屋市で毎年10月に開催される「名古屋まつり」で実施しており、2日間で700枚が完売するなど熱狂的な人気を博しました。「名古屋まつり」での実施は2024年の「船ガチャ 名古屋 THE FINAL」で惜しまれつつFINALを迎えました。

しかし、終了後も「またやってほしい」「名古屋以外でも開催してほしい」という熱烈なご要望を多数いただき、その声にお応えする形で、今回ついに北海道・苫小牧での初開催を決定いたしました。

セミスイート（いしかり・きそ）特等室1等室（きたかみ）1等室（いしかり・きそ）

エコノミーシングル（きたかみ）S寝台（いしかり・きそ）B寝台

販売する区間は苫小牧→仙台（片道限定）で金額は1回7,000円。等級は『B寝台』～大当たりはなんと通常運賃で35,200円の『セミスイート』！B寝台でも通常運賃11,900円のため、どの等級が当たっても大変オトクな企画となっております。

企画概要

企画名

船ガチャin苫小牧

開催日

2026年2月7日（土）・8日（日）

10:00～ ※売り切れ次第終了

場所

とまこまいスケートまつり会場 中央公園（北海道苫小牧市若草町2丁目3）

PRブース

販売金額

苫小牧→仙台（片道限定）1回7,000円（税込）

※苫小牧発→仙台着（片方向）のみで使用可能。大人のみ、ただし、払い戻しなしで小人使用可能。

※支払いは現金もしくはPayPay

内容

上記区間の太平洋フェリー優待乗船券（片道）が必ず1枚当たる。

客室等級は『セミスイート』『特等』『1等インサイド or 1等クロスツイン』『S寝台 or エコノミーシングル』『B寝台』の5種類いずれかをランダムで封入

※『1等インサイド or 1等クロスツイン』『S寝台 or エコノミーシングル』は運航する船舶により客室設備が異なります。

※『セミスイート』はフェリー「いしかり」「きそ」のみの客室となります。

販売数

各日限定100個

購入制限

おひとり様1回までとさせていただきます。

優待乗船券の利用可能日と有効期限

A期間のみ利用可。2026年3月1日～2027年2月28日まで有効

詳細は特設ページをご確認ください

https://www.taiheiyo-ferry.co.jp/news/000624.html

太平洋フェリー船舶イメージ太平洋フェリーについて

太平洋フェリー株式会社は国内最大級の大型カーフェリー3隻にて、苫小牧-仙台-名古屋の約1,330kmを結ぶ定期航路を運航しております。本航路は国内のフェリーとしては最長距離を誇ります。お客様とそのお車や、農産品・工業製品など様々な物資を積んだ貨物車両を、安全・確実、そして快適にお運びする公共交通機関として重要な役割を担っています。特に、東日本大震災以降は、就航地である東北地方へ復興関連貨物を輸送するなど海上輸送における社会的使命を果たしております。（名古屋鉄道グループ）