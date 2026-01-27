2026年1月27日

大崎電気工業株式会社

オセアニア地域での大型受注のお知らせ

大崎電気工業株式会社（以下「当社」）の100%子会社であるEDMI Limited(以下「EDMI」）は、オーストラリアおよびニュージーランドの複数のお客様との間でスマートメーターおよびソリューションシステムの長期販売契約を締結しましたのでお知らせいたします。本契約に伴う受注金額は、2026年度からの5年間で550億円超です。

・ 大崎電気工業株式会社 （本社： 東京都品川区、取締役社長執行役員COO：渡辺光康）

・ EDMI Limited （本社： シンガポール、Group CEO：Roy Kirsopp）

記

Ⅰ.受注案件の概要

受注金額 : 550億円超 (複数のお客様に対する5年間の販売予定額合計)

受注内容 ：EDMI製のスマートメーターおよび電力の計測・監視・制御ソリューションの提供

お客様 ：お客様との守秘義務に基づき非開示といたします。

Ⅱ．契約締結の背景

・ オセアニア地域(オーストラリア、ニュージーランド)では、再生可能エネルギーの普及や分散型電源の拡大によって電力網の運用がより複雑になり、リアルタイムでのデータ分析と制御に対するニーズが今まで以上に高まっています。

・ こうした背景をふまえ、オーストラリア政府が2030年までにスマートメーターの導入を加速させる方針を打ち出すなど、スマートメーターの需要拡大が見込まれています。

・ 一方、ニュージーランドでは2008年からスマートメーターの本格導入が始まっており、現在の導入率はほぼ100％に達しています。今後は世帯数の増加による新規設置需要と既納品の安定的な更新需要が見込まれます。

・ EDMIはオセアニア地域において35年超にわたり複数のお客様（電力会社、メータリング統括事業者※）に対してメーターおよび関連サービスを一貫して提供しており、お客様との強固な関係を築いています。

※ メータリング統括事業者・・・メーターを設置して電力使用量データを電力会社に提供する事業者

・ また、同社はスマートメーター需要の拡大と高度で安全なシステム基盤の導入に対応するため、次世代スマートメーター「NEOS」とソリューションプラットフォーム「NEOS Solution」を開発し、同地域での受注を2025年7月より開始しています。

・ 今回の大型受注は、長年にわたるオセアニア地域での豊富な納入実績と高い品質・信頼性、今後のメータリングビジネスに新たな価値を提供する「NEOS」「NEOS Solution」に対する高い期待により獲得できたものです。

・ 今回の契約を通じて、「NEOS」を核としたソリューションプラットフォームの拡大を推進し、オセアニア地域における電力網全体のリアルタイムな可視化と効率的な運用に貢献します。

［ご参考］

当社「海外計測制御事業」の連結売上高実績（2025年3月期）は 417.2 億円です。

Ⅲ. NEOS Solutionの概要

(1) 次世代スマートメーター「NEOS」について

・ 従来製品は国・地域ごとに異なる仕様を多品種少量で展開しているのに対し、「NEOS」は共通の設計プラットフォームに基づいて複数の機種を展開しています。（オセアニア以外の地域への投入も視野に入れた「世界戦略機種」と位置づけ）

・ 将来のニーズに応じてオプション機器を追加できるため、将来的に必要な機能が生じても、設置済みのスマートメーターを活かしたまま新しい機能を拡張することができます。

・ 「NEOS」はエッジ・インテリジェンス機能※を搭載するため、システムからの制御指令を待たずにスマートメーター自体が計測データを分析します。

・ Wi-FiやBluetoothによる通信にも対応しており、電力会社が行うスマートメーターの設置・保守業務用アプリケーションや契約者が電力使用量を確認するための家庭用エネルギー管理システム（HEMS）などにも円滑に接続できます。

※ エッジ・インテリジェンス機能・・・ ネットワークに接続された機器（この場合はスマートメーター）上で特定のデータ処理や分析を行う技術

■ 次世代スマートメーター「NEOS」

(2) ソリューションプラットフォーム「NEOS Solution」 について

＜ソリューションの概念図＞

・ 「NEOS Solution」は、エッジ・インテリジェンス機能を備えた次世代スマートメーター「NEOS」とクラウド型の上位系システム「Storm」（ストーム）で構成されます。

・ 「NEOS Solution」は住宅だけでなく、商業・産業分野や電力供給網全体など、幅広い領域において電力の計測・監視・制御を行うことができます。

特長① 高頻度・高精度の計測に対応

・ 「NEOS」は、計測頻度をさらに高め、1秒未満の短い間隔でデータを取得できる機能を備えています。この詳細な計測データが「NEOS Solution」の基盤となっています。

特長② リアルタイムの監視が可能

・ 「NEOS」は、携帯通信網を活用した高速データ通信に対応しています。

・ そのため、「NEOS Solution」の導入事業者（電力会社、メータリング統括事業者など）は上位系システム（上図）を通じて、計測したデータに基づく電力使用状況や異常発生をリアルタイムで監視できます。

特長③ 迅速かつ自律的な制御

・ 「NEOS Solution」における上位系システムは、複雑な制御に対応する機能を備えており、「NEOS」は制御指令をリアルタイムで実行します。

・ 住宅内の電力使用状況に加え、太陽光発電などの分散型エネルギー設備もリアルタイムで監視し、電力使用量を一時的に調整するなどの制御を自律的に行います。

Ⅳ．EDMI社概要

Ⅴ．当社概要

［ご参考情報］

「オセアニア地域で稼働するスマートメーターが500万台を突破」（2025年12月23日付リリース）

https://www.osaki.co.jp/ja/notice/20251223.html