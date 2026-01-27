宮城県白石市合資会社一條旅舘　　第７回１００年企業顕彰で「中小企業庁長官賞」を受賞いたしました。

RELEASE No,4 2026年1月吉日 合資会社 一條旅舘（時音の宿 湯主一條）

各位

合資会社一條旅舘【時音の宿 湯主一條】（宮城県白石市福岡蔵本字鎌先一番４８番地

代表社員：一條一平）は、１００年経営の会が主催する「第７回１００年企業顕彰」

（日刊工業新聞社共催、経済産業省中小企業庁、日本商工会議所、全国商工会連合会後援）において

中小企業庁長官賞を受賞いたしました。

今回の受賞は、不断の革新への取り組みや、顧客・仲間・従業員を大切にする社訓などが高く評価さ

れたものです。２０２６年１月３０日（金）１５時から都内で贈賞式が開催されます。

【代表社員コメント】

初代が1560年に京都よりこの宮城の地へやってきました。それから460年以上の月日が流れ、現在わたくしで20代目となります。2003年に父の急逝により世代交代し、2008年全館総リニューアル。2011年に発災した東日本大震災では休業を余儀なくされましたが、その後順調な回復をすることができました。2014年には裁判所の許可を得て、代々続く一平という名に改名しました。2016年には昭和初期に建設された木造本館と明治に建てられた土蔵が国登録有形文化財に指定されます。2020年から始まった新型コロナ禍では、お食事処が個室であったことから、多くのお客様にお越しいただき、経営が安定することになります。そして2025年9月には次の世代につなげるため、新館であるTHE YUKAWA一條支店をオープンすることがかないました。地域そして旅館の歴史をこれからも伸ばしていけるよう、全スタッフと共に励んでまいります。またこの度は嬉しい知らせが届きました。100年企業顕彰におきまして、中小企業庁長官賞を受賞することになりました。これまで歴史を連綿とつないできてくれた歴代の当主たちに心からの敬意を表します。そして協力してくださっているたくさんの取引先の皆様、そして全スタッフにも心からの感謝をいたします。

21代目にバトンを渡すにあたり、私ができることを最大限にやってまいります。今後ともお引き立ての程をよろしくお願いいたします。

【100年企業顕彰について】 １００年経営の会ホームページ https://100nen-keiei-no-kai.jp/100nen

業種に限らず、創業または設立から100年以上の企業を応募対象に、応募資格を満たし、持続的な経営視点、伝統の継承と革新、顧客・従業員・地域社会などステークホルダーへの配慮、地域経済への貢献、新分野への挑戦、次世代のビジョンなどを総合的に評価。

１．経営に関すること

・明確な経営理念を実施しているか、時代を読み取り不断の革新を繰り返し行ってきたか 等

２．顧客に関すること

・顧客を大事にし、商品のブランドや企業アイデンティティーを重視してきたか 等

３．ビジネスパートナーに関すること

・地域にビジネスパートナーを持っているか、新分野への挑戦のため外注先や仕入れ先を開拓しているか 等

４．雇用に関すること

・顧客、従業員、株主、地域社会などのステークホルダーに配慮した経営を心掛けているか 等

５．従業員に関すること

・過去5年間の年間平均離職率、従業員の資格取得を支援、地域からの雇用重視 等

６．企業永続のための財務状況に関すること

・売上高営業利益率の過去3カ年の平均、研究開発費や教育訓練費の売上高に占める割合 等

７．創業理念の継承、伝統と革新、未来へのビジョンに関すること

・社是の浸透、過去の大きな困難、事業承継の工夫や特徴、祖業をベースに新しい分野への挑戦はあるか 等

【会社概要】

社名：合資会社一條旅舘 商号：時音の宿 湯主一條 代表者：代表社員一條一平（２０代目）

開湯：１４２８年（室町時代/正長元年１１月）創業１５６０年 設立：１８９１年７月

従業員数：５５名

事業内容：温泉宿泊施設の経営

◆時音の宿 湯主一條

・客室数２４室

・個室料亭・大浴場・露天風呂・ラウンジ・BAR・売店・エステルーム・全館禁煙（喫煙ルーム完備）

◆THE YUKAWA一條支店

・客室数：１１室 全室テラス/温泉露天風呂付 源泉名：湯川源泉

River View YUKAWA Suite（１室）River View Panorama Suite（１室）

River View Villa Suite（３室）River View Suite（６室）

・テラス付きプライベートダイニング ・ロビーラウンジ・貸切露天風呂・BAR・エステルーム

・全館禁煙（喫煙ルーム完備）

◆歴史歴建造物の保全と活用（時音の宿湯主一條 本館は国登録有形文化財）