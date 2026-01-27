近畿大学附属豊岡高等学校（兵庫県豊岡市）は、令和8年（2026年）2月3日（火）から5日（木）まで、ハチ高原スキー場（兵庫県養父市）で1年生対象の「スキー実習」を実施します。1年生にとっては冬季最大の行事で、初級者から上級者までレベルに応じたスキー技術を身につけます。【本件のポイント】●近畿大学附属豊岡高校が1年生173名を対象に「スキー実習」を実施●地元であるハチ高原スキー場で実施し、但馬地域の広大な自然から楽しさや厳しさを学ぶ●団体行動を通して、他者を思いやることの大切さにあらためて気づく機会とする【本件の内容】近畿大学附属豊岡高等学校は、地元である但馬地域の広大な自然の中でスキーの基本的な技術を身につけ、自然の厳しさや楽しさを学ぶことを目的として、毎年1年生を対象に1泊2日の「スキー実習」を実施しています。授業の関係から、中高一貫コース73名を第1グループ、特進クラス100名を第2グループと日程を分けて実施します。また、生徒の自己申告によりスキー技術を5段階に分け、10～16名の班に分かれて、インストラクター指導のもと、それぞれのレベルに応じたスキー技術を身につけます。スキー実習は1年生にとって冬季最大のイベントであり、スキー技術を身につけながら楽しい時間を過ごすとともに、団体行動を通して集団としての動き方や考え方を学び、あらためて他者を思いやることの大切さに気づく機会とします。【開催概要】日時：＜第1グループ（中高一貫コース）＞ 令和8年（2026年）2月3日（火）11：30～16：45 2月4日（水）8：15～11：45 ＜第2グループ（特進クラス）＞ 令和8年（2026年）2月4日（水）12：30～16：45 2月5日（木）8：30～12：45場所：ハチ高原スキー場 （兵庫県養父市丹戸字西横角909-1、 関宮ふれあいバス「ハチ高原」バス停から徒歩約3分）対象：高校1年生 173名（中高一貫コース2クラス 73名、特進クラス3クラス 100名）【関連リンク】附属豊岡高等学校https://www.kindai-toyooka.ed.jp/