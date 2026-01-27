5G・データセンター需要が牽引：光ファイバー研磨機市場、CAGR7.5%で2031年6.88億ドルへ
高精度光ファイバー接続の要を担う研磨機技術
光ファイバー研磨機は、光ファイバーの端面を高精度に研磨し、最適な光伝送特性を実現する装置である。製品は研磨ヘッド、制御モジュール、研磨パッドなどの複合モジュールから構成され、微細かつ均一な研磨面を形成することが可能である。研磨精度や表面仕上げの均一性は通信品質に直結するため、高度な機械精度と材料技術の融合が求められる。近年では、高純度で耐摩耗性に優れた研磨材の活用や、環境調和性に配慮した研磨プロセスの採用も進んでいる。光通信網の拡大やデータセンターの高速化ニーズにより、研磨機の需要が一段と高まっている。
通信・ネットワーク産業の成長が牽引する市場拡大
光ファイバー研磨機は主に通信・ネットワーク関連産業に深く関わっており、5Gやデータセンター、クラウドサービスの普及が市場拡大の主要因である。さらに、自動車の先進運転支援システム（ADAS）やIoT分野の成長も用途拡張を促進する。
LP Informationのレポート「世界光ファイバー研磨機市場の成長予測2025～2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/523558/fiber-optic-polishing-machine）によれば、2025～2031年の予測期間中、年平均成長率は7.5%と堅調な成長が見込まれ、2031年には市場規模が6.88億米ドルに達する見込みである。このように、下流の光通信機器需要の増加が研磨機の上流市場に強く波及し、素材や部品の供給連鎖にも影響を与える点が重要である。
図. 光ファイバー研磨機世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340108/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340108/images/bodyimage2】
図. 世界の光ファイバー研磨機市場におけるトップ10企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、光ファイバー研磨機の世界的な主要製造業者には、Seikoh Giken、Domaille Engineering、ULTRA TEC Manufacturingなどが含まれている。2024年、世界のトップ3企業は売上の観点から約59.0%の市場シェアを持っていた。
精密制御技術とコスト効率化が競争力の鍵
光ファイバー研磨機の競争優位性は、高精度な研磨制御、耐久性の高い部材選定、そして安定的な供給体制にある。技術面では、研磨プロセスの自動化と品質管理システムの高度化が進展しており、国内外の主要メーカーが差別化を図っている。地域別には、アジア市場の需要増加に対応した製品開発が活発であり、価格競争と技術革新の両立が求められている。信頼性と保守性も投資判断に重要な要素であり、長期的な運用コストの削減に寄与する技術開発が進んでいる。
デジタル化と持続可能性対応が成長の鍵
光ファイバー研磨機市場は、今後デジタル化やIoT連携を軸としたスマート化が加速し、装置のモジュール化や遠隔監視機能が付加価値となる方向で進化する。また、脱炭素社会に向けた環境負荷低減やESG評価の観点から、研磨材のリサイクル性向上や省エネ設計も導入判断の重要なポイントである。こうした多角的な成長要素により、企業経営層や投資家にとっては中長期的に堅実な投資先となり得る。政策担当者にとっても、デジタル社会インフラの基盤技術として支援・評価すべき分野であるといえる。
