パソナグループは、2025年大阪・関西万博にパビリオン「PASONA NATUREVERSE」を出展しました。iPS心臓をはじめとした未来技術など、自然とテクノロジーが共生し、人々が思いやりの心でつながる未来社会を発信し、延べ215万人以上のお客様に来場いただきました。大阪・関西万博への感謝の気持ちを込めて、現在、実施している「万博ありがとう企画」の第2弾として、「“あの日の思い出を振り返ろう” Instagram投稿キャンペーン」を2026年2月1日（日）より開催いたします。

本キャンペーンでは、「PASONA NATUREVERSE」での体験や思い出をテーマに、来場時の写真や動画、心に残ったエピソードなどと共にInstagramに投稿していただく参加型の企画です。指定のハッシュタグを付けてご投稿いただいた方の中から、抽選でNATUREVERSEショップ限定のオリジナルグッズをプレゼントいたします。万博の興奮を一過性の記憶から、永遠のレガシーへ。 パソナグループは、パビリオン「PASONA NATUREVERSE」の淡路島移設に向けて、万博で描かれた未来を次世代へと引き継ぐキャンペーンを実施します。あの日の思い出をぜひ写真とともにお寄せください。

“あの日の思い出を振り返ろう”Instagram投稿キャンペーン 概要

開催期間：2026年2月1日（日）～2026年2月28日（土）内容：「PASONA NATUREVERSE」に関する写真・動画や思い出を、指定のハッシュタグを付けてInstagramに投稿していただき、投稿者の中から抽選でオリジナルグッズを4名様にプレゼント＜プレゼント内容例＞・特賞（1名様）：フィギュア「ネオアトム」（25,000円相当） ・2等（1名様）：Tシャツ1枚＋ポストカード1種（5,000円相当） ・3等（2名様）：ポストカード3種（1,000円相当） ※サイズ・カラーはご希望に添えない場合がございます ※賞品デザインは変更となる場合がございます

参加方法： ①Instagramで【【公式】淡路島西海岸byPASONA(@awajishima_trip)】をフォロー②「PASONA NATUREVERSE」での思い出写真・動画を用意③指定ハッシュタグ「＃パソナパビリオンの思い出」を付けて投稿※ストーリー投稿は対象外です。※当選のご連絡をもって発表に代えさせていただきます。 当選された方には、Instagramのダイレクトメッセージ（DM）にてご連絡いたします。

https://banpaku.pasonagroup.co.jp/