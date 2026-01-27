ローラーパレットの世界市場2026年、グローバル市場規模（木製、樹脂製、金属製）・分析レポートを発表
2026年1月27日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「ローラーパレットの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、ローラーパレットのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
市場概要
本調査によると、世界のローラーパレット市場規模は2024年に657百万ドルと評価されています。
物流および資材搬送分野において、作業効率の向上や省力化に対する需要が継続的に高まっており、市場は緩やかな成長を続けています。今後も倉庫管理や空港関連施設を中心に需要が拡大し、2031年には市場規模が787百万ドルに達すると予測されています。調査期間中の年平均成長率は2.6パーセントです。
また、本レポートでは、米国の関税制度および各国の政策対応が市場競争構造、地域経済、供給網の安定性に与える影響についても検討しています。
________________________________________
製品概要
ローラーパレットは、物流および資材搬送において広く利用されている取り扱い機器です。平板構造の上に複数のローラーを備えており、荷物を水平移動させることが可能です。この構造により、荷物を持ち上げることなく転がすことで移動できるため、迅速かつ効率的な搬送と保管を実現します。
作業負担の軽減や搬送時間の短縮に寄与することから、物流倉庫や空港施設など多様な現場で重要な役割を果たしています。
________________________________________
調査内容と分析視点
本レポートは、世界のローラーパレット市場について、定量的分析と定性的分析の両面から包括的にまとめています。メーカー別、地域別、国別、素材タイプ別、用途別に市場動向を分析し、需要と供給の変化、競争環境の特徴を明らかにしています。
市場が変化し続ける中で、競争状況や需給動向、市場需要を左右する要因についても多角的に検討されています。
________________________________________
市場規模予測と特徴
市場規模の予測は、消費金額、販売数量、平均販売価格の観点から、2020年から2031年までの期間を対象に行われています。地域別および国別の詳細な見通しに加え、素材タイプ別、用途別の成長傾向も示されています。
これにより、将来性の高い市場分野や成長余地を把握でき、事業計画や投資判断に役立つ情報が提供されています。
________________________________________
調査目的
本レポートの主な目的は、世界および主要国における市場機会の規模を明確にすること、ローラーパレットの成長可能性を評価すること、製品別および用途別市場の将来成長を予測すること、ならびに市場競争に影響を与える要因を分析することです。
これらを通じて、企業の意思決定や中長期戦略の策定に資する市場情報を提供しています。
________________________________________
競争環境と主要企業
本調査では、Cartel Manutention、ISCAR GSE、McGrath Industries、SPS BV、SACO Airport Equipment、CITConveyors、Arrow Conveyor、Interroll、Rulmecaなどの企業が主要な市場参加者として分析されています。
各企業については、企業概要、販売数量、売上高、価格水準、利益率、製品構成、地域展開状況、最近の取り組みなどを基に比較分析が行われています。
