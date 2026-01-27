遊具市場規模、シェアレポート、成長および予測（2025～2035年）
KD Market Insightsは、「遊具市場の将来動向および機会分析 ― 2025年～2035年」と題した市場調査レポートの発刊を喜んでお知らせします。本レポートの市場範囲は、現在の市場動向および将来の成長機会に関する情報を網羅しており、読者が十分な情報に基づいた事業判断を行えるよう設計されています。本調査レポートでは、KD Market Insightsの調査チームが一次調査および二次調査の分析手法を活用し、市場競争の評価、競合ベンチマーク、ならびに各社のGTM（Go-To-Market）戦略の理解を行っています。
市場概要
遊具とは、子どもたちの身体活動、レクリエーション、社会的交流を促進するために設計された屋外および屋内の設備を指します。一般的な遊具には、ブランコ、すべり台、クライミング遊具、シーソー、回転遊具、バランス遊具、感覚遊びシステム、インクルーシブ（包括型）遊具などがあります。これらの設備は、学校、公園、住宅地、保育施設、遊園地、商業用プレイゾーンなどで広く利用されています。
サンプルレポートのご請求はこちら@ https://www.kdmarketinsights.jp/sample-request/451
世界的に、遊具市場は従来型の遊具から、安全性、包摂性、教育性、フィットネス志向を重視した設計へと進化しています。政府、学校、都市計画担当者は、遊び場を子どもの発達、地域福祉、公衆衛生を支える重要なインフラとして捉えるようになっており、その結果、現代的な安全基準を満たしつつ、創造性や身体活動を促す革新的な遊具への需要が高まっています。
市場規模およびシェア
世界の遊具市場規模は約75億～90億米ドルと推定されており、今後10年間で年平均成長率（CAGR）5～7％で成長すると予測されています。
北米および欧州は、整備された公園や学校インフラ、厳格な安全規制を背景に、世界市場の大きな収益シェアを占めています。一方、アジア太平洋地域は、中国、インド、東南アジア諸国における都市化、教育インフラ投資の増加、住宅開発の拡大を背景に、最も成長の速い地域となっています。エンドユーザー別では、学校および公共遊び場が最大のシェアを占める一方、商業用屋内遊び場やテーマ型プレイエリアが高成長セグメントとして台頭しています。
主な成長要因
都市化および公共インフラ開発：公園、学校、住宅複合施設の拡大により、遊具設置需要が増加。
子どもの健康および身体活動への注力：座りがちな生活習慣や小児肥満対策として、屋外遊びを推進。
インクルーシブ遊具への需要拡大：身体的・認知的障がいを持つ子ども向けに設計された遊具の普及。
安全基準の厳格化：国際的な安全規格への対応が、老朽化した遊具の更新・交換を促進。
素材および設計の革新：再生プラスチック、耐腐食金属、モジュール設計の採用により、耐久性と持続可能性が向上。
市場セグメンテーション
設備タイプ別：
・ブランコおよびすべり台
・クライミング遊具
・シーソーおよび回転遊具
・バランスおよびフィットネス遊具
・感覚遊びおよびインクルーシブ遊具
素材別：
・金属
・プラスチックおよび再生ポリマー
・木材
・複合素材
用途別：
・学校および教育機関
・公共公園および遊び場
・住宅コミュニティ
・商業用屋内遊び場
年齢層別：
・幼児（0～4歳）
・児童（5～12歳）
