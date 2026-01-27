株式会社やまやコミュニケーションズ (本社：福岡県糟屋郡篠栗町、代表取締役社長：山本 正秀、以下やまや)の農産事業ブランド「果樹蔵」が運営する「朝倉マルシェ 果樹蔵」(所在地：福岡県朝倉市烏集院419-3)では、2026年1月9日(金)よりいちご狩りを開始いたしました。





果樹蔵は、「フルーツの魔法 果樹蔵」をブランドコンセプトに、九州の豊かな自然が育んだ果実の魅力を引き出すため、栽培から品質管理、提供方法に至るまで一貫して取り組んでいます。鮮やかな色合い、甘く香る果実、あふれる果汁。果実本来の魅力を大切にすることで、心までほどけるようなやさしい味わいを目指しています。日常で感じる幸せをお届けするため、その活動の一環として福岡県で有名ないちごの品種「あまおう苺」をはじめとする、いちごの栽培を朝倉市のやまや直営農園にて行い、栽培・販売しています。





2026年の「朝倉マルシェ 果樹蔵」のいちご狩りは“古き良き昭和のいちご狩り”をテーマに実施。完熟いちごの味わいに加え、昭和時代を想起させるレトロな遊び体験を取り入れることで、世代を問わず楽しめる体験型コンテンツとして展開いたします。ご家族での利用はもちろん、観光目的での来園にも適した内容となっております。





【2026年「朝倉マルシェ 果樹蔵」いちご狩りの特長】

■完熟「あまおう苺」を含む5品種が食べ放題

福岡県を代表するブランドいちご「あまおう苺」をはじめ、「かおり野」「あまえくぼ」「白いちご」、さらに九州初上陸となる希少品種「ロイヤルクイーン」が数量限定で登場します。





■昭和レトロな遊び体験コーナー

射的・くじ・めんこなど、昭和時代に親しまれてきた遊びを体験できるコーナーをご用意いたしました。お子さまには新鮮な体験を、大人には懐かしさを感じていただけるコーナーとなっています。





■昭和の味を楽しめるオプションメニュー

全プラン共通で、追加料金300円(税込)で、メロンクリームソーダの提供が可能です。





【選べる3つのプラン内容・料金(税込)】

■通常プラン(所要時間：約60分)

内容：・いちご狩り体験(40分食べ放題)

・いちご大福作り体験

・綿菓子作り体験

・ウェルカムドリンクサービス

・昭和の遊び体験コーナー

料金：［1～3月］

・大人(中学生以上)：3,300円

・小人(4歳以上) ：2,800円

・3歳以下(0～3歳) ：無料

［4～5月］

・大人(中学生以上)：3,000円

・小人(4歳以上) ：2,500円

・3歳以下(0～3歳) ：無料





■スペシャルプラン(所要時間：約120分)

内容：・いちご狩り体験(40分食べ放題)

・いちご大福作り体験

・綿菓子作り体験

・ウェルカムドリンクサービス

・昭和の遊び体験コーナー

・お持ち帰り用いちごパック詰め体験

・あまおう苺フルーツサンド作り体験

※クリームは「マスカルポーネ」「ショコラ」から選択可能

※3歳以下のお子さまにはフルーツサンド・お土産いちごパックが付きません

料金：［1～3月］

・大人(中学生以上)：4,300円

・小人(4歳以上) ：3,800円

・3歳以下(0～3歳) ：無料

［4～5月］

・大人(中学生以上)：4,000円

・小人(4歳以上) ：3,500円

・3歳以下(0～3歳) ：無料





■1～3月限定 プレミアムプラン(所要時間：約120分)

内容：・いちご狩り体験(40分食べ放題)

・いちご大福作り体験

・綿菓子作り体験

・ウェルカムドリンクサービス

・昭和の遊び体験コーナー

・お持ち帰り用いちごパック詰め体験

・あまおう苺フルーツサンド作り体験

・完熟あまおう苺のお届けギフト

・オリジナルパフェ作り体験

料金：［1～3月］

・大人(中学生以上)：11,000円

・小人(4歳以上) ：11,000円

・3歳以下 ：無料

※3歳以下のお子さまにはフルーツサンド・お土産いちごパックが付きません









【開催概要】

期間 ：2026年1月9日(金)～2026年5月6日(水)

休園日 ：月曜日、木曜日(施設休業日は除く)

時間 ：平日／11：00～

土日祝／11：00～、14：00～

定員 ：最大20名／回

所在地 ：福岡県朝倉市烏集院419-3

アクセス：国道386号バイパス沿い、朝倉ICより車で5分









【予約方法】

WEB予約： https://coubic.com/yamaya_mentai-factory/2386376





※団体ご予約はお電話にて承ります。

※いちご狩り開始時間の10分前までにお越しください。ご予約時間を過ぎるとご案内出来ない場合がございます。

※付き添いでのご入園や、いちごを召しあがらない場合でも利用料金がかかります。あらかじめご了承ください。

※動きやすい靴、汚れてもよい服装でお越しください。

※園内は、いちごの受粉のためミツバチが飛んでいます。

※ロイヤルクイーンは数量限定となります。





今後もやまやは、辛子明太子をはじめとする製造や飲食店を通じ、九州の食文化を未来に伝えるべく、貢献してまいります。









