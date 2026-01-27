銀座の街をアートでつなぐ催し「Ginza1to8(ギンザワントゥエイト)」。銀座１丁目から８丁目にあるギャラリーや画廊が連携し、魅力あふれる作品が10％オフになるスタンプラリーも開催します。鑑賞を楽しんでいただくもよし、作品をお迎えするもよし。日常に溶け込むアートとの出会いをご案内いたします。

「Ginza1to8」参加ギャラリーのひとつ、歌舞伎座となりに位置する銀座アポロ昭和館YOHAKUでは、2026年2月2日(月)～2月8日(日)の7日間、企画展示として「花と猫」を開催いたします。

本展の出展作家は、岡本博紀、おのりゅうセイ、Heroccaの３名。手法も個性も全く異なる３名の作家が創り出すゆっくりとあたたかな空間がお待ちしています。ぜひ、ひと足お先に春のぬくもりをご堪能ください。

作家プロフィール

岡本博紀(Instagram：@e_h_okamoto)反復される緻密な線は時間の堆積や記憶の揺らぎを内包し、静けさの中に緊張感を孕んだ画面を生み出す。そして余白と密度の対比が見るものの想像を深く誘い、感情に長く作用する。自然や日常の断片を起点としながら、どこか具象と抽象の狭間を行き交う表現は再現性が低く、作品固有の存在感を際立たせている。

おのりゅうセイ（Instagram：@seiillust）秋田県出身。民芸が好き。テーマは「人が認識できる情報はどこまで削ぎ落とせるのか」。木、天然石、樹脂など実際に自分が触って選んだ様々な素材を使い、抽象的な表現でいきものの彫刻を制作している。作品を単なる鑑賞物としてではなく、持ち歩き、共に時を過ごす存在として感じて欲しいという想いから、手のひらに収まる小さなサイズの作品も数多く制作している。独特なフォルムのまねきねこが密かな人気。

Herocca (Instagram：@herocca)花や鳥のモチーフを通して、日常にひそむ感情や気配を軽やかに描き出す作家。伸びやかな線と鮮やかな色彩が特徴的な画面は、親しみやすさの中に確かな構成力を備え、空間に明るいリズムをもたらす。見る者それぞれの記憶や感情にそっと寄り添うような表現が、作品に静かな余韻を残している。

展覧会概要

展覧会名：「花と猫」会期：2026年2月2日(月)～2月8日(日)時間：12:00～18:00 ※最終日は16:00まで会場：銀座アポロ昭和館YOHAKU（東京都中央区銀座４丁目）入場料：無料

Ginza1to8参加画廊

➀銀座中央ギャラリー：銀座1-9-8 奥野ビル4F 411②銀座アポロ昭和館YOHAKU：銀座4-12-20銀座アポロ昭和館 地下1F③創英ギャラリー：銀座7-2-16 銀座アステルビル 1F④ギャラリー上田：銀座8-8-1 第7セントラルビル 8F⑤銀座画廊 美の起源：銀座8-4-2 高木屋ビル 1F☆スタンプラリー台紙は、各ギャラリーでお受け取りください。

Instagram投稿 :https://www.instagram.com/p/https://www.instagram.com/p/DTWogi4D7G_//

銀座アポロ昭和館YOHAKUへのアクセス

https://www.google.co.jp/maps/place/%E9%8A%80%E5%BA%A7%E3%82%A2%E3%83%9D%E3%83%AD%E6%98%AD%E5%92%8C%E9%A4%A8YOHAKU

• 東京メトロ日比谷線・都営浅草線「東銀座駅」：3番出口より徒歩1分• 東京メトロ銀座線・丸ノ内線「銀座駅」：A7出口より徒歩5分• JR「有楽町駅」：中央口より徒歩10分※会場は「銀座アポロ昭和館」地下1階にございます。