有限会社MYP食品（所在地：奈良県奈良市、代表取締役：増井香織）が運営する就労継続支援B型事業所「焼きたてパン工房MOGURY（モグリー）」は、令和8年（2026年）2月1日（日）に奈良県コンベンションセンターで開催される「NARA STRAWBERRY FESTA 2026（いちごキングダム）」に「近大ICTイチゴ」を使用した商品を初出店します。当日は、近畿大学農学部との「農福連携（農業×福祉）」プロジェクトの一環として、ICT（情報通信技術）を活用した「なら近大農法」で栽培の「近大ICTイチゴ」を贅沢に使用したジェラートやジャム、焼きたてパンを販売します。【本件のポイント】イベント初披露：奈良のイチゴの祭典で、希少な「近大ICTイチゴ」のスイーツやパンを限定販売なら近大農法：近畿大農学部にて、ICTを活用した農法で育てたイチゴを使用地域貢献：地元・奈良の食材と福祉の力を融合させた、エシカルで美味しい商品を提供【イベント出店概要】・名称 ：NARA STRAWBERRY FESTA 2026（いちごキングダム）・日時 ：令和8年（2026年）2月1日（日）10：00～16：00・会場 ：奈良県コンベンションセンター（奈良市三条大路一丁目691-1）・イベント内容：県内外のブランドいちご販売、いちごスイーツ・パンの販売、 インスタグラムフォトコンテスト、大商談会など・主催 ：JAならけん（奈良県農業協同組合）【販売商品ラインナップ】近畿大学農学部との連携により誕生した、「近大ICTイチゴ」を使用した特別商品です。＜近大ICTイチゴ ジェラート＞価格：350円（税込） 販売個数：200個クリーミーで滑らかな口当たりで、イチゴのフレッシュな香りと甘みを閉じ込めたひんやり濃厚なジェラートです。苺の果肉の食感も楽しめます。近畿大学農学部で栽培した近大ICTイチゴの規格外品を使用しています。＜近大ICTイチゴ ジャム＞価格：800円（税込） 販売個数：20個ゴロッとしたイチゴ果肉の食感を楽しめるジャムです。近畿大学農学部で栽培した近大ICTイチゴの規格外品を使用しています。＜近大ICTイチゴ パン＞価格：250円（税込） 販売個数：50個焼きたてパン工房MOGURYの人気生地にイチゴ果汁を入れ、イチゴの形にアレンジした見た目も可愛いパンです。＜近大ICTイチゴ クロワッサン＞価格：400円（税込） 販売個数：30個焼きたてパン工房MOGURYのパティシエ特製のクロワッサンにイチゴを挟み込みました。イチゴ本来の美味しさを楽しめます。【なら近大農法（ICT農法）について】農作物の栽培に必要な温度調整など管理機能にICT技術を導入することによって農作業の自動化を実現し、農業初心者でも容易に栽培管理が可能となる農法で、就農の促進、作業の省力化、収穫量の増加、品質の安定化につながることが期待されています。【農福連携について】養分供給を自動管理できるICT技術を導入することで、農業初心者や障がいのある方でも高品質な農作物の生産を可能にします。福祉事業所の利用者が日々の管理や収穫を行うことで、社会参画と自信の醸成につなげる「農福連携」のモデルケースとなります。【焼き立てパン工房MOGURY（モグリー）について】有限会社MYP食品が運営するパン工房です。これまでも近畿大学創立100周年記念商品として「近大ICTメロンパン」を共同開発するなど、地産地消と農福連携を通じた商品開発に積極的に取り組んでいます。【有限会社MYP食品（MYP食品作業所）概要】所在地 奈良県奈良市大宮町6丁目6番地の11ウインズビル2F代表者 代表取締役 増井香織設立 平成30年（2018年）12月事業内容 障害福祉サービスホームページ https://gyoza.myp7.com/【近畿大学概要】所在地 大阪府東大阪市小若江3丁目4番1号学長 松村到設立 大正14年（1925年）ホームページ https://www.kindai.ac.jp/【関連リンク】農学部https://www.kindai.ac.jp/agriculture/