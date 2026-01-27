ローランド株式会社は、電子管楽器のグローバル・マーケティング担当者である市橋 怜奈(いちはし れいな)が、「Women's International Music Network」(WiMN)主催の、第14回「She Rocks Awards」を受賞したことを発表します。同賞の表彰式は、世界最大規模の楽器ショー「The NAMM Show 2026」(米国カリフォルニア州アナハイム)の会期中、現地時間2026年1月23日に執り行われました。





「Aerophone Brisa」を持つ市橋 怜奈

第14回「She Rocks Awards」表彰式





「She Rocks Awards」は、音楽・オーディオ業界の発展に貢献し、リーダーシップを発揮して新たな価値を生み出してきた女性を称える国際的なアワードです。市橋は2019年の入社以来、電子管楽器による演奏表現の幅を広げ、その価値を高めていく活動を通じて、グローバルな情報発信を推進してきました。近年は、2025年11月に発売したフルート型電子管楽器「Aerophone Brisa」(エアロフォン・ブリサ)のマーケティングを主導し、演奏者視点に立った製品体験の向上と普及に貢献した点が評価され、同賞では初となる日本人の受賞者となりました。









■市橋 怜奈のコメント

「この賞は音楽界で活躍する素晴らしい女性たちを称えるものです。だからこそ、フルート奏者の視点から設計した『Aerophone Brisa』の立ち上げに尽力してくれたチームの女性たちに、特に感謝を伝えたいです。ローランド・グループの仲間であるポピー・クリアー、エイミー・シェルドンをはじめ、多くの関係者の創造性と粘り強い取り組みによって、同製品を形にすることができました。フルート・スタイルのキー配置とデュアル・ブレスセンサーを搭載した電子管楽器として、デザインの新しいカテゴリーを切り開く一歩になったと思います。このプロジェクトは、私のキャリアの中で最も刺激的な経験の一つです。これからも、ローランドの生み出す革新的な楽器が、世界中のプレイヤーの創造性を後押しすることを楽しみにしています」









■キャサリン・ウィング(ローランド・アメリカ チャネル・マーケティング部長／VP of Channel Marketing)のコメント

「市橋のリーダーシップと協働的なアプローチは、当社の電子管楽器の進化に大きな役割を果たしました。今回の受賞は、当社製品のみならず、より広い音楽コミュニティに対する彼女の影響力を示すものです。ローランドは、ステージ上、舞台裏、そしてリーダーシップのあらゆる場面で女性を支援し、音楽業界の姿と音を変革していきます」









■She Rocks Awards について

音楽・オーディオ産業で活躍する女性を称える国際的アワード。アーティスト、エンジニア、製品開発者、教育者など多様な分野で業界に貢献した女性が毎年選出されます。

音楽業界で活躍する女性をつなぐネットワーク「Women's International Music Network」(WiMN)が同賞を主催。「WiMN」では、イベントの企画・運営を通じて、パフォーマンスや交流の場を提供するとともに、業界における多様性や機会のあり方について議論を促しています。また、女性のロール・モデルの紹介や、学び・キャリア形成につながる情報発信を行い、音楽業界で働く女性たちの活動を後押ししています。

詳細： https://sherocksawards.com/





第14回「She Rocks Awards」の受賞者、関係者





■ローランド株式会社について

デジタルピアノ、シンセサイザー、電子ドラム、ギター関連製品、アンプ、DJ機器、業務用映像・音響機器などを開発・製造している電子楽器メーカーです。1972年の設立以来、最先端の技術で新しい「音」を常に追求しながら、世界初、国産初の製品を数多く創出。プロ・ミュージシャンからアマチュア・ユーザーまで、世界中のクリエイティブな人々とともに未来を創る「WE DESIGN THE FUTURE」をブランド・メッセージとして掲げ、音楽や映像の新たな可能性を切り拓いています。

ウェブサイト： https://www.roland.com/jp/









