2/1開催「ふしぎなシューティングゲーム祭りin新橋」で試遊できるタイトルをご紹介！
「ふしぎなゲーム祭り」開催委員会(主催：株式会社メビウス、所在地：東京都三鷹市、代表取締役：森 麻子)は、ニュー新橋ビル地下2階(所在地：東京都港区新橋)にて2026年2月1日(日)にゲーム体験イベント「ふしぎなシューティングゲーム祭りin新橋」を開催します。
今回は各メーカーより出展されるタイトルのご紹介をさせていただきます。
イベントロゴ
■参加企業 タイトル紹介
株式会社RS34
・Karous(カラス)
Karous(カラス)SS
合同会社キマイラ機関
・宇宙銀河ウォーズ(映像のみ)
宇宙銀河ウォーズSS
株式会社コスモマキアー
・式神の城3(原題：ローマ数字3)
式神の城3(原題：ローマ数字3)SS
株式会社賈船 COSEN
・キャンディレンジャー
キャンディレンジャーSS
株式会社コロンバスサークル
・物販 周辺機器の展示
株式会社サクセス
・サイヴァリア3
サイヴァリア3SS
BEEP
・コットンリブートハイテンション
コットンリブートハイテンションSS
株式会社ピクセル
・バウンティシスターズ
バウンティシスターズSS
株式会社メビウス
・宵祓い探偵ミアズマブレイカー Nintendo Switch2(TM)エディション
宵祓い探偵ミアズマブレイカー Nintendo Switch2(TM)エディションSS
株式会社ロケットエンジン
・トラブルウィッチーズふぁいなる！ラストエンド
トラブルウィッチーズふぁいなる！ラストエンドSS
・ヴァルシュトレイの狂ひょう(原題：風炎)
ヴァルシュトレイの狂ひょう(原題：風炎)SS
公式サイトの情報は常時更新いたします。
■イベント概要
イベント日時 ： 2026年2月1日(日) 11時～16時
場所 ： 〒105-0004 東京都港区新橋2-16-1 ニュー新橋ビル
試遊・物販会場 地下2階「ニュー新ホール」
※会場にはエレベータでしか移動できません。
入場料 ： 試遊・物販 利用90分300円
主催 ： 株式会社メビウス
協力 ： famicom shop mario 新橋店
公式サイト
http://d-mebius.com/fusigi_na_shooting/
公式X(旧Twitter)
https://x.com/digitalmebius (@digitalmebius)