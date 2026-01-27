株式会社ディマージシェア(本社：東京都千代田区、代表取締役社長：大内 慎、以下 当社)は、既存システムのソースコードをAIで解析し、システムの構造や処理内容などの仕様情報を自動的にドキュメント化する新サービス「CodeReverse AI(コード・リバース・エーアイ)」の提供を開始しました。

本サービスは、既存システムのプログラムを読み解き、現在の仕様や構造を明らかにする「リバースエンジニアリング」と呼ばれる工程をAIで実現するものです。従来は人手に依存し、時間や工数、コストの負担が大きかった仕様解析を劇的に効率化することで、現行システムを把握するための現実的な選択肢を企業に提供します。





CodeRevrse AI





■サービス提供の背景

多くの企業において、長期間にわたり運用されてきた業務システムは、設計書や仕様書が十分に整備されていない、あるいは現行の実装内容と乖離しているケースが少なくありません。そのため、システム改修や刷新を検討する際には、まずプログラムの内容を分析し、現在の仕様や構造を整理する必要があります。

こうした仕様整理の工程は一般に「リバースエンジニアリング」と呼ばれますが、専門的な知識と多くの工数を要することから、人手で実施する場合には時間的・金銭的な負担が大きくなります。外部へ委託した場合、解析作業だけで相応の費用が発生することもあり、結果として現行仕様の把握を断念し、その後の検討が先送りされるケースも見られます。





業界や企業規模を問わず、多くの企業で次のような状況が散見されています。





・システム開発当時の担当者が異動・退職しており、仕様を把握している人材が社内にいない

・ドキュメントは存在しているものの、長年の改修により実装内容と乖離している

・過去の改修や追加対応の経緯が十分に記録されておらず、処理内容の背景が分からない

・開発会社や保守ベンダーが変更され、引き継ぎ情報が十分に残っていない





このような状況では、現行システムの全体像や挙動を正確に把握することが難しく、結果としてシステムをどのように扱うべきかという判断自体が行えない状態に陥りがちです。当社は、こうした「最初の仕様整理が高いハードルとなり、その先の意思決定に進めない」という構造的な課題に着目しました。





企業が抱える問題





■CodeReverse AI の概要

「CodeReverse AI」は、既存システムのソースコードをAIが解析し、処理内容や構造の関係性を整理したうえで、仕様や挙動を理解するための情報をドキュメントとして自動生成するサービスです。

人手による解析と比較して、作業時間や工数の削減が期待できるほか、一定の基準に基づいて情報を整理することで、属人性を抑えた形でシステムの全体像を把握することが可能となります。生成されたドキュメントは、日常的な保守業務の効率化に加え、今後のシステムの在り方を検討するための基礎資料としての活用を想定しています。





サービス概要





■本サービスが提供する価値

本サービスの提供により、これまでコストや工数の制約から着手が難しかった現行システムの整理が行いやすくなります。仕様や構造を把握したうえで、現行システムを継続利用するのか、段階的に刷新するのか、あるいは新たに構築し直すのかといった選択肢を比較検討することが可能となり、無理のない形で次世代へとつなげていくための判断を行いやすくなります。









■今後の展望

当社は今後、「CodeReverse AI」を起点として、AIを活用したシステム解析・開発支援の高度化を進めるとともに、企業が保有する既存システムを重要なIT資産として捉え、それぞれの状況に応じた最適な進化の形を選択できるよう支援していく予定です。

当社は既にAIを駆使したローコスト・ハイスピードなマイグレーションを実現する「SmartMigration AI(スマート・マイグレーション・エーアイ)」を提供しており、システムの解析/ドキュメント化だけでなく、その先の活用・再構築に至るまで、段階的な取り組みを支えるサービスを提供してまいります。









■サービスページ

「CodeReverse AI」の詳細については、以下のサービスページをご参照ください。

https://www.dimage.co.jp/business/code_reverse/









■会社概要

会社名 ： 株式会社ディマージシェア

代表者 ： 代表取締役 大内 慎

所在地 ： 東京都千代田区飯田橋1-5-10

事業内容： デジタルソリューション事業

URL ： https://www.dimage.co.jp/