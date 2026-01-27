株式会社COLLECTが運営する道の駅常総(所在地：茨城県常総市)は、2026年1月31日(土)から2月3日(火)まで開催する節分イベントに合わせ、『大漁恵方巻』『海鮮恵方巻』『極み恵方巻11種』『ウニは内！トロは外！恵方巻』およびTAMAGOYA常総ハウスのオリジナルスイーツ「恵方ロール」を販売します。

さらに2月1日(日)には豆まきイベントも開催。道の駅常総で無病息災を願い、福を呼び込みましょう！





道の駅常総 節分イベントを開催！





節分イベントは2026年1月31日(土)～2月3日(火)

ただいま恵方巻ご予約受付中！

ご予約は1月31日(土)まで





■節分をきっかけに、家族で福を願う時間を

道の駅常総では、季節の行事を通して、家族で同じ時間を過ごすきっかけを届けたいと考えています。節分という日本の文化に親しみながら、食卓を囲み、新しい一年に福を願うひとときを提供することを目指しています。

そこで、節分イベントは2026年1月31日(土)～2月3日(火)まで開催します。期間中は、食事として楽しめる恵方巻4種に加え、甘味として選べる「恵方ロール」も用意しています。









■各種「恵方巻」のご紹介

恵方巻は現在予約を受け付けており、受取日は2026年2月1日(日)、2月2日(月)、2月3日(火)の3日間です。

2026年2月1日(日)～2月3日(火)の当日販売も行います。





恵方巻きも予約受付中





― 贅を尽くした“大漁恵方巻”から“極み”まで、選べる多彩なラインナップ ―

節分の伝統行事に欠かせない「恵方巻」を、今年も2026年2月1日(日)～2月3日(火)の期間限定で当日販売いたします。一本一本心を込めて丁寧に手作りし、素材・味・彩りすべてにこだわった、節分限定の特別商品です。





・福を願う節分にふさわしい『大漁恵方巻』

まぐろや海老、真鯛などを組み合わせ、節分の食事として家族で楽しめる一番人気の恵方巻です。

人数やシーンに合わせて選べるよう、ハーフサイズも用意しています。





商品名 ：大漁恵方巻

アレルギー ：えび・卵・小麦・大豆・さば

価格 ：1,815円(税込)

ハーフサイズ：951円(税込)





大漁恵方巻





・親しみやすい味わいの『海鮮恵方巻』

魚介を中心に構成し、幅広い世代が節分の食卓で楽しめる内容です。

節分行事を気軽に取り入れたい家庭に向けた一品です。





商品名 ：海鮮恵方巻

アレルギー ：卵・小麦・大豆

価格 ：1,383円(税込)

ハーフサイズ：735円(税込)





海鮮恵方巻





・多くの具材を楽しめる『極み恵方巻11種』

本まぐろトロやうに、すじこなど11種の具材を組み合わせています。

節分を家族で楽しむ特別な食事として利用できる恵方巻です。





商品名 ：極み恵方巻11種

アレルギー ：卵・えび・かに・小麦・いくら・大豆・さば

価格 ：2,787円(税込)

ハーフサイズ：1,491円(税込)





極み恵方巻11種





・会話が生まれる『ウニは内！トロは外！恵方巻』

節分の話題づくりにもつながる本まぐろトロとうに、すじこの恵方巻です。

家族で楽しむ節分イベントの象徴的な一品として展開します。





商品名 ：ウニは内！トロは外！恵方巻

アレルギー ：小麦・いくら・大豆・さば

価格 ：4,299円(税込)

ハーフサイズ：2,355円(税込)





ウニは内！トロは外！恵方巻





・甘味として楽しめる「恵方ロール」

恵方ロールは、節分行事をより身近に楽しめる商品として今年も販売します。

ココアパウダーの生地の中に生クリームやカスタードクリーム、苺が入ったほど良い甘さのロールケーキです。食後のひとときや家族で分け合う甘味として利用できます。

恵方ロールは1月31日(土)～2月3日(火)の4日間、合計100本限定の商品となります。お早目にご利用ください。





商品名 ：恵方ロール

アレルギー：卵、乳成分、小麦

価格 ：750円(税込)





恵方ロール





■鬼が登場？？節分豆まきイベント！

2月1日(日)には特別なお子さま向けイベントを開催いたします！

※大人も大歓迎





〇詳細

開催日時：2026年2月1日(日) 10:00～・14:00～ 各回30分ほど

開催場所：道の駅常総 外の滑り台付近の芝生コーナー

※イベント開催中は滑り台などの遊具は一時使用停止させていただきます。

※各回先着約50名様に鬼退治用大豆をお配りいたします

※天候不順により中止する場合もございます。





内容：

日本の伝統である節分の豆まき。なかなか豆まきをする機会も減っている方が多いのではないでしょうか。そこで、道の駅常総で豆まき大会を開催いたします！当日は道の駅常総に鬼が出現。みんなで声を揃えて「鬼は外！」「福は内！」と大きな声を揃えて鬼に向かって豆まきをして福を呼び込んでいただければと思います。





豆まきイベント





■農産コーナーでは節分用大豆も販売いたします！

農産コーナーからはご自宅でも豆まきを楽しんでいただけるよう、節分用の豆も販売いたします。当日に準備ができていなくともこれで一安心です。また物販コーナーからも大豆に代わって落花生の販売もいたします。一般的には大豆で豆まきが主流ですが、一部の地域や掃除が楽という理由で落花生を使用するご家庭も増えています。









■「道の駅常総」について

圏央道常総インターチェンジを出て直ぐ、国道294号線沿いにあり、茨城県南の玄関口に位置する道の駅です。茨城・常総の魅力を全国に発信すべく、常総市の豊かな自然が育んだ多様な農産物を主に扱う「農産物直売所」をはじめ、常陸牛やローズポーク、つくば鶏といった特産品などを味わえる「お食事処」、全国トップクラスの生産量を誇る茨城県のさつまいもや、茨城メロンを活用したオリジナルスイーツ、土産品を展開する「ショップ」などが並び、当駅でしか買えない・味わえない商品・メニューを約1,500アイテム集めた「食のテーマパーク」です。





道の駅常総





■施設概要

名称 ： 道の駅常総

所在地 ： 〒300-2508 茨城県常総市むすびまち1番地

面積 ： 約20,000m2

建物形式 ： 鉄骨造

駐車台数 ： 普通車114台／大型車48台／身障者用4台／

EV充電2台(24時間利用可能)計168台

施設設備 ： ・トイレ

・地域振興施設 - 物販施設、飲食施設、コミュニティ施設、

加工室、屋内プレイルーム、屋外交流広場、子どもの遊び場、

芝生広場、ベビーコーナー、非常用電源、貯水槽、公衆無線LAN、

展望デッキ、情報コーナー

・避難場所、備蓄倉庫・EV急速充電器

営業時間 ： 午前9時～午後5時(※時期等に応じて変動あり)

施設管理運営： TTCグループ

(代表団体：株式会社TTC 構成団体：株式会社COLLECT)

公式サイト ： https://www.michinoeki-joso.com/

公式Instgram： https://www.instagram.com/gogojoso/









■運営企業案内

会社名 ： 株式会社COLLECT

代表者 ： 代表取締役 河越 敬仁

所在地 ： 茨城県常総市水海道橋本町3600番地2

主な事業内容： 道の駅常総の管理運営、観光土産品の開発・製造及び販売、

工芸品・民芸品の販売、食料品の販売、飲食店の経営、

地域商社事業に関する業務

公式サイト ： https://www.michinoeki-joso.com/