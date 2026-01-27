【導入事例】パルシステム茨城 栃木、月100件超の新規加入者フォローを「全員一括案内・返信者のみ対応」へ転換

AI CROSS株式会社

AI CROSS株式会社（本社：東京都港区、代表取締役CEO：原田典子）は、2026年1月21日に、当社が提供するRCS（Rich Communication Services）配信サービス「絶対リーチ！RCS」を活用した、生活協同組合パルシステム茨城 栃木（本部：茨城県水戸市）の導入事例ページを公開したことをお知らせいたします。月100件を超える新規加入者フォローを、電話・訪問中心の運用から、組合員全員に一括で案内を送り、返信があった方のみに対応する仕組みへと転換したことで、現場職員の業務負荷軽減と、情報到達率の向上を実現しています。

■「絶対リーチ！RCS」導入の背景

電話がつながらない、新規加入者フォローが現場の負担に

生活協同組合パルシステム茨城 栃木は、茨城県全域および栃木県の一部エリアを供給地域とし、13万人を超える組合員を支える生活協同組合です。

新規加入者に対しては、加入後一定期間が経過したタイミングでフォローを行い、不安や困りごとを解消することを重要な顧客接点と位置づけてきました。

一方で、その手段は電話や訪問が中心となっており、月によっては1センターあたり100件以上の対応が発生し、電話がつながらないケースも多く、再架電が必要になるなど、現場職員の業務負荷や心理的なプレッシャーが大きな課題となっていました。

■導入内容

「全員に一括で届け、必要な方にだけ対応する」運用へ

新規加入者向けの「1ヶ月フォロー」として、加入後約1ヶ月が経過した組合員に対し、アンケート案内を「絶対リーチ！RCS」で一括配信することで、RCS公式アカウントの公式認証マークや画像を活用した視覚的なメッセージにより、テキスト中心のメールやSMS（ショートメッセージサービス）では伝えきれなかった情報を、分かりやすく届けることが可能になりました。

返信があった組合員にのみ個別対応する運用に切り替えることで、従来の「全員に電話をかける」体制から脱却し、固定電話のみ登録されている組合員には従来通り架電対応を行うなど、既存業務と併用しながら、無理のない形で新たなフォロー体制を構築しています。

■導入効果

画像や動画を使用したビジュアル訴求が可能なリッチカード、カルーセルの仕様

業務負荷を抑えながら、広く確実に情報を届ける体制を構築

「絶対リーチ！RCS」導入後は、新規加入者フォローにおける電話・訪問対応が大幅に削減され、現場職員の業務負荷が軽減しました。

対応件数に追われることがなくなり、心理的な余裕が生まれたことで、資料請求者へのアポ取りや加入希望者への受付対応など、他の重要業務に時間を充てられるようになりました。

また、電話では接触が難しかった層にも一括で情報を届けられる点や、「加入後もフォローしている」という姿勢を伝えられる点も、高く評価されています。

▼導入事例ページはこちらをご確認ください：

https://aicross.co.jp/zettai-reach-rcs/case/palsystem-ibaraki/

「絶対リーチ！RCS」とは

従来のSMSの特性を活かしつつ、画像・動画・ボタンリンクなどのリッチコンテンツを配信できる次世代型メッセージサービスです。SMSとRCSを組み合わせることで、端末やキャリアの対応状況に左右されにくい確実な情報到達を実現し、企業と顧客の双方向コミュニケーションを支援します。

詳細を見る :https://aicross.co.jp/zettai-reach-rcs/

【AI CROSS株式会社 会社概要】

本社：東京都港区虎ノ門四丁目3番1号 城山トラストタワー 20F

設立：2015年3月

代表者：代表取締役CEO 原田 典子

事業内容：「Smart Work, Smart Life」をミッションに、AIとテクノロジーでビジネスコミュニケーションを革新。企業と人々のスマートな働き方と豊かな暮らしを実現。

URL：https://aicross.co.jp/overview/

【生活協同組合パルシステム茨城 栃木 概要】

本部：茨城県水戸市梅香二丁目1番39号

設立：2000年3月

代表者：理事長 青木恭代

事業内容：茨城県全域および栃木県の一部エリアを供給地域とし、食品を中心とした生活必需品の宅配事業を展開。安全・安心な商品提供と、組合員一人ひとりに寄り添ったサービスを通じて、持続可能で豊かな暮らしの実現を目指す。

URL：https://www.palsystem-ibaraki.coop/about/outline

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

AI CROSS株式会社 広報担当：アブドゥール

メールアドレス：pr@aicross.co.jp

