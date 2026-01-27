水と森が紡いだ原生の記憶をたどる岩木登氏の写真集“南八甲田”を発売

キヤノンマーケティングジャパン株式会社キヤノンマーケティングジャパン株式会社（代表取締役社長：足立正親）は、著名写真家による写真集シリーズ「PHOTOGRAPHERS’ ETERNAL COLLECTION（フォトグラファーズ エターナル コレクション）」の第19弾として、写真家の岩木登氏による写真集“南八甲田”を2026年2月6日より発売します。PHOTOGRAPHERS’ ETERNAL COLLECTION Vol.19 岩木登 南八甲田

■写真集について

原生の自然をテーマに撮影を続ける写真家・岩木登氏の写真集です。南八甲田は、世界で唯一ブナの原生林がそのまま残され、かつ氏の故郷でもある場所です。本作は、道なき道に分け入って撮りためた、通常は目にすることのない南八甲田の素顔を厳選した1冊です。

幾重にも広がるブナの原生林、その保水力が育む湿原、沼、川、湖、そして滝が存在する南八甲田は、世界でも稀な“水の楽園”として生き続けています。いま、大自然が失われつつある時代に南八甲田のありのままの姿が、私たちに自然への敬意と守るべきものの価値を静かに語りかけます。

印刷・製本は、キヤノンの業務用フォトプリンター「DreamLabo 5000」を使用しています。広い色再現や精細な解像感、暗部の諧調表現による立体感を追求しており、氏の作品を余すことなくお楽しみいただけます。

■商品概要

○名称：PHOTOGRAPHERS’ ETERNAL COLLECTION Vol.19 岩木登 南八甲田

○判型：240mmスクエア、80ページ、ラスター、化粧箱入り

○特典：写真家の直筆サイン入りオリジナルプリント240mmスクエア1枚付き

○価格：29,150円（税込、送料込） ※受注生産

○発売：2026年2月6日（金）

○販売：キヤノンオンラインショップ（500部限定販売）

○URL ：https://personal.canon.jp/product/photo-collection/photographers-e-collection/19-minami-hakkoda

岩木登氏の直筆サイン入りオリジナルプリント

■作家登壇のオンライントーク配信

“南八甲田”の発売を記念して、岩木登氏と本写真集のデザインを手掛ける三村漢氏を迎えてトークイベントを配信します。本写真集に収録されている作品を撮影した際のエピソードなどを語ります。ぜひご覧ください。

〇配信日：2026年2月20日（金）

〇視聴URL：以下URLの「再生リスト」に追加されます。

https://www.youtube.com/playlist?list=PLSzzdEBt6J3ihSpGvPMTaWbdlVO_aybUc

■ギャラリー Ｓ にて写真展「南八甲田」を開催

キヤノン S タワー1階キヤノンギャラリー S にて岩木登写真展「南八甲田」を2026年2月6日より開催します。ギャラリー Sにて開催予定のギャラリートークでは数量限定で現地販売も実施しますのでぜひお立ち寄りください。

○開催日程：2026年2月6日（金）～2026年3月23日（月）

○開館時間：10時～17時30分

○休 館 日：日曜日・祝日

○会 場：キヤノンギャラリー S （住所：東京都港区港南2-16-6 キヤノン S タワー1階）

○ア ク セ ス：JR品川駅港南口より徒歩約8分、京浜急行品川駅より徒歩約10分

○入 場 料：無料

〇写真展詳細URL：以下URLよりお進みください。

https://personal.canon.jp/event/photographyexhibition/gallery/iwaki-hakkouda

■作家メッセージ

多数の高層湿原（萢）や沼、川、湖、そして滝が存在している南八甲田。 それらはブナを主力とする広大な広葉樹林の卓越した保水力がもたらしたもので、 水の楽園と言っていい地域です。水をめぐる風景こそ南八甲田の真髄です。 そのような自然の中を数百日も野営しながら歩いてきた中で、 私が自然から学んだことは、（シンプルに）、すべての生物が自由に生きているということ、 そして、他者の自由にも寛容であるということです。 生物多様性とは、まさにこの自由を基盤としています。 「ネイチャーフォト」は、太陽の恵み、自然の力なくしては、優れた写真は撮影不可能です。 人間の過剰な感情移入は、撮影の妨げとなります。自然への敬意と愛が必要です。 近年、気候変動による気候危機が深刻化し、世界各地で大自然が破壊され始めています。 この問題意識をみんなが共有してほしいし、僕自身、自省の念を込めて、 自然に対する愛のある写真を撮影することで、少しでも貢献できればと考えています。

■作家プロフィール

岩木 登（いわき のぼる） 青森県十和田市生まれ。1979年から六本木、恵比寿の自社スタジオでコマーシャルフォトグラファーとして活躍。2009年にはキヤノンカレンダーの撮影を担当した。主な写真集に『南八甲田の森をゆく』（ART BOX インターナショナル）、『峡谷に宿るもの』（東奥日報社)、『ワッカ Wakka／いのちの水の回廊』などがある。2012年に十和田市焼山に移住し、撮影の拠点としている。

■PHOTOGRAPHERS’ ETERNAL COLLECTIONについて

写真集シリーズ「PHOTOGRAPHERS’ ETERNAL COLLECTION」は、著名写真家による作品群を再構成・デザインし制作しています。写真家がカメラで捉えたかけがえのない一瞬や心打たれる美しい光景を、手元でいつでも楽しみ、ずっと残しておけるような写真集としてお届けする完全受注生産の写真集シリーズです。

○シリーズ

○企画：キヤノンマーケティングジャパン株式会社

○構成・デザイン：三村 漢（アートディレクター・装丁家）

○編集・制作管理：有限会社モッシュブックス

○製本：株式会社 H I B I T O K I

・一般の方のお問い合わせ先：キヤノンお客様相談センター 0570-08-0058（直通）

・PHOTOGRAPHERS’ ETERNAL COLLECTIONホームページ：

https://personal.canon.jp/product/photo-collection/photographers-e-collection