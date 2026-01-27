ＧＳユアサとSustechが共同で系統用蓄電所の事業開発を開始

株式会社Sustech

株式会社 ＧＳユアサ（代表取締役社長：阿部 貴志、本社：京都府京都市。以下、ＧＳユアサ）と株式会社Sustech（代表取締役：丹野 裕介、飯田 祐一郎、本社：東京都港区。以下、Sustech）は、両社の共同実証事業として系統用蓄電所の事業開発を進めており、ＧＳユアサ製の定置用リチウムイオン電池設備を用いた系統用蓄電所を滋賀県米原市に設置します。運転開始は2026年9月の予定です。

本共同事業は、国産蓄電池メーカーとして蓄電地市場を牽引するＧＳユアサと、世界最高水準のAI技術を有する電力運用プラットフォーム「ELIC」を開発・運用するSustechの技術を融合させた取り組みです。両社の強み・ノウハウの共有を通じて、国産技術に立脚した系統用蓄電事業のさらなる発展を目指します。

本共同事業の背景

ＧＳユアサは、これまで再生可能エネルギーの普及や電力系統の安定化を目的に、産業用蓄電池の導入を推進してきました。今後、蓄電池が電力インフラの安定維持に果たす役割が一層重要となることが見込まれる中、製品開発へのフィードバックと系統用蓄電所事業ノウハウの蓄積を目的に、系統用蓄電事業の運営に参画します。

Sustechが開発した分散型電力プラットフォーム「ELIC」を通じて、AIによる市場予測や最適な充放電制御・市場運用を行い、市場の状況に応じて運用収益の最大化を実現することが可能です。今回の共同事業を通じて、一次調整力に代表される高頻度・長時間運転を実施した場合に蓄電池のセルを始めとした設備に与える影響の検証やそれらを踏まえた充放電制御の最適化など、系統用リチウムイオン蓄電所の長期的な運用を見据えて、性能を最大化する運用を開始します。両社は引き続き連携を強化し、2050年のカーボンニュートラル実現に向けて、再生可能エネルギーの導入拡大と電力インフラの柔軟性・安定性向上に貢献してまいります。

重要性が増す系統用蓄電所

2025年2月に閣議決定された第７次エネルギー基本計画においても、2040年に向けて、国内の再生可能エネルギー比率をより高めていくことが発表されました。再生可能エネルギーは発電量が天候や時間に応じて変動し、電力需要が少ない場合には再生可能エネルギーの出力抑制が発生するという課題があります。これらの課題を解決するため、電力の余剰が見込まれるときに充電し、需給ひっ迫が発生するときは放電を行う、調整力を担う系統用蓄電所が注目されています。

本蓄電池設備のシステム概要[表1: https://prtimes.jp/data/corp/92942/table/76_1_b92353a4172cb8a7a0ea1e59f4ce2083.jpg?v=202601271051 ]

ＧＳユアサ製リチウムイオン蓄電池設備の特徴- 全セルの電圧監視、全モジュールの温度管理機能を搭載し、高い安全性を確保- ファンレスモジュール構造により故障率低減、交換部品点数の大幅な削減を実現- 消防危第200号通知による消防危第303号の耐火性収納箱の試験に合格- 重塩害地域、寒冷地にも対応可能なコンテナシステム

電力運用プラットフォーム「ELIC」の特徴

Sustechが開発する「ELIC」は、再生可能エネルギーの普及拡大に伴う課題を克服するために開発された次世代のエネルギーマネジメントシステムです。AIを活用した分散型電源の管理・運用、発電量や電力需要量の的確な予測、蓄電池の最適制御、グリッド負荷の軽減、環境価値の市場取引などを含む最先端技術により構成されています。「ELIC」は、再生可能エネルギー活用の性能を向上させ、「ゼロ停電」シナリオを実現します。

両社 会社概要[表2: https://prtimes.jp/data/corp/92942/table/76_2_df7ce4ef78afec1a2a93cc664d0be0a9.jpg?v=202601271051 ][表3: https://prtimes.jp/data/corp/92942/table/76_3_b4c22d24db436611c9864b20bf420e65.jpg?v=202601271051 ]