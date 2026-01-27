パートナープロップ、セレブリックスとMDF（マーケティング開発基金）を活用した共同マーケティング施策を実施

株式会社パートナープロップ

「パートナーマーケティング」を実現する国内のリーディングカンパニーとしてPRM(パートナー関係管理システム)を提供する株式会社パートナープロップ（本社：東京都千代田区、代表取締役 CEO：井上 拓海、以下：パートナープロップ）は、株式会社セレブリックスとマーケティング開発基金（MDF：Marketing Development Funds）を活用した共同マーケティング施策として、オフラインビジョン広告の掲出を開始します。本取り組みは、パートナー企業と共同でマーケティング施策を行う「MDF」という手法そのものを、より多くの企業に知ってもらうことを目的としています。

■MDFが実現する「パートナーと共につくるマーケティング」

MDF（Marketing Development Funds）は、パートナーと共同でマーケティング施策を設計・実行するための仕組みです。国内のBtoBマーケティングを取り巻く環境は、この数年で大きく変化しています。広告費の高騰やオンライン広告の飽和により、単独企業によるマーケティング投資だけでは、十分な認知獲得や市場浸透が難しくなっています。実際に、電通が発表した「日本の広告費」によると、国内広告市場においてインターネット広告は年々拡大を続け、広告市場全体の中で大きな比重を占めるようになっています。こうした環境下では、同じターゲットに対する競争が激化し、単独施策による認知形成の難易度が高まっています。

（参照：電通「日本の広告費」https://www.dentsu.co.jp/knowledge/ad_cost/index.html）



一方、海外、とくに米国のBtoB SaaS・IT業界では、MDF（Marketing Development Funds）が、パートナーマーケティングやパートナープログラムの枠組みの中で活用されてきました。MDFは、パートナー向けの共同マーケティング支援策として制度化され、需要創出や認知拡大を目的とした施策に用いられています。単なる広告費補助にとどまらず、パートナーと役割や目的をすり合わせながら、市場を共につくるための実践的な仕組みとして位置づけられている点が特徴です。

日本国内でも、パートナー経由での事業成長を志向する企業は増えていますが、MDFは一部の大企業に限られた取り組みという認識が根強く、実践例はまだ多くありません。こうした背景から、今こそMDFというマーケティング手法を、より現実的で再現性のある選択肢として提示する必要があると考えています。

■両社が目指す「パートナーセールスの科学」

株式会社パートナープロップは、株式会社セレブリックスと戦略的アライアンスを締結いたしました。パートナープロップが強みとする国内のトップクラスのPRMを基盤としたパートナービジネスの科学的な改善プロセスに加えて、セレブリックスが強みとする営業組織設計の知見とBPOによる実行支援力を組み合わせることで、データに基づいて仕組化されたパートナービジネスの実行モデル「パートナーセールスメソッド」を確立します。「ツールによる仕組み化」「データに基づく戦略設計」が成された、再現性の高いパートナーチャネルを構築することが、今回の協業の目的です。

MDFとは、パートナーと同じテーマ、同じ文脈で市場に語りかける手段として活用するものです。

パートナープロップは、セレブリックスとの戦略的アライアンスの一環として、共同で設計したオフラインビジョン広告を出稿いたします。

今回のMDFを通じて、「パートナーセールスを科学する」というテーマを世の中に発信し、パートナーセールスを一部企業の成功事例に留めるのではなく、日本市場において広く活用可能な営業モデルとして定着させることを目指します。

▪️実施概要

本施策では、MDF（マーケティング開発基金）を活用し、パートナー企業と共同で設計したマーケティング施策として、オフラインビジョン広告を実施します。

掲出予定期間：2026年1月26日 ～ 2026年2月1日（予定）

掲出予定エリア：渋谷・上野・大宮・新大久保・高田馬場 等

■今後の展望

今後、パートナープロップは、MDFを活用した取り組みを継続的に発信し、共同マーケティングの実践例を積み重ねていきます。パートナーと「売る」関係から「市場を共につくる」関係へ。MDFを、国内BtoBマーケティングにおける現実的な選択肢として定着させていくことを目指します。

■株式会社パートナープロップについて

株式会社パートナープロップは「共創を、社会のエンジンに。」というミッションを掲げ、「パートナーチャネル」のアップデートを可能にするスタートアップ企業です。世界市場規模38兆円と巨大市場となっているPRM（パートナー・リレーションシップ・マネジメント）領域を牽引し、日本を代表とするリーディングカンパニーとして企業間の共創を促進する社会の実現を目指します。



パートナーマーケティングを実現するPRM「PartnerProp」とは

あらゆる企業がパートナーマーケティングを実現するために、当社では PRM （パートナー関係管理システム）である「PartnerProp（パートナープロップ）」を開発・提供しております。これまでのパートナーチャネルは、企業間を跨ぐため、パートナーの活動状況の”見える化”や、パートナーと共に販売促進していくための”仕組み作り”が困難な状態でした。

当社が提供するPRMツール「PartnerProp（パートナープロップ）」を活用することで、それらの課題を解決して、パートナーチャネルの成果拡大、ひいては企業成長を実現します。すでにエンタープライズ企業からスタートアップまでさまざまな企業で幅広く活用され、国内最大級のレビューサイト「IT review」にて、PRMカテゴリでリーダー評価を獲得しています。https://www.itreview.jp/products/partnerprop/reviews

■『PartnerProp』サービスページ：https://partner-prop.com/

■「パートナーマーケティングとは？」：https://partner-prop.com/partner-marketing/

社名：株式会社パートナープロップ

事業内容：PRM ツール「PartnerProp」の企画・開発・販売 設立：2023年5月

代表者：代表取締役 CEO 井上 拓海 所在地：東京都千代田区平河町2丁目5-3 MIDORI.so 3F

公式HP：https://partner-prop.com/