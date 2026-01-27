【JPIセミナー】「データセンター市場の最新動向と関係事業者が採るべき戦略」2月10日(火)開催

株式会社日本計画研究所

JPI（日本計画研究所）は、株式会社情報通信総合研究所 ビジネス・法制度研究部 主任研究員 左高 大平 氏を招聘し、データセンター市場の最新動向と関係事業者が採るべき戦略について詳説いただくセミナーを開催します。

〔タイトル〕

生成AIが激変させるデータセンター需要の最前線

データセンター市場の最新動向と関係事業者が採るべき戦略

～ハイパースケーラーの投資動向と地方分散モデルの台頭を踏まえた次の一手～

〔開催日時〕

2026年02月10日(火) 09:30 - 11:30

※セミナー開催終了後も、アーカイブ配信のお申し込みを受け付けております。

〔講師〕

株式会社情報通信総合研究所

ビジネス・法制度研究部

主任研究員

左高 大平 氏

〔講義概要〕

グローバルデータセンター市場は、クラウド市場の順調な拡大に加え、生成AIに関する新たな需要が加わり、ハイパースケーラーの需要に牽引され成長を続けている。ハイパースケーラー各社はデータセンターとその周辺分野への積極的な投資・事業展開を進めている。「ネオクラウド」と呼ばれる生成AI事業者も参入している。

他方、引き続き課題である電力消費に加え、脱炭素や生成AI需要への対応、最近目立つデータセンター建設反対の動きなどにより、既存のデータセンター集積地での新たなデータセンター設置が難しくなっており、電力や土地が豊富な新たな地域にハイパースケールデータセンターを新設し、大容量のネットワークで連携させる動きも出てきている。日本においてもデータセンターの地方分散、いわゆる「ワットビット連携」が提唱されている。

これらの最新動向について報告するとともに、関係事業者が採るべき戦略について検討する。

〔講義項目〕

1. データセンター事業の動向

2. 大手クラウド事業者（ハイパースケーラー）・データセンター事業者等の動向

(1) 各社のデータセンターサービス拡大の動向

(2) 電力問題・脱炭素に向けた進捗と課題

3. 各国の動向

4. 今後のデータセンター市場予測

(1) 日本の優位性と課題

(2) まとめ：今後のデータセンター市場

5. 関連質疑応答

〔受講方法〕

〔受講料〕

1名：37,420円（税込）

2名以降：32,420円(社内・関連会社で同時お申し込みの場合)

※地方公共団体ご所属の方は、2名まで11,000円（税込）

但し、会場受講またはライブ配信受講限定。2名様の受講形態は同一でお願いいたします。

