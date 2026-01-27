「World Health Expo Labs Dubai 2026」に出展

古野電気株式会社

古野電気株式会社（本社：兵庫県西宮市、代表取締役社長執行役員：古野幸男、以下 当社）は、2026年2月10日（火）～13日（金）の期間中、ドバイ・ワールド・トレード・センターで開催される国際医療・検査技術展示会「World Health Expo Labs Dubai 2026」（旧称：Medlab Middle East）に出展します。

生化学自動分析装置「型式：CA-310」

本展示会は、世界180カ国以上から約35,000人の専門職が来場し、850社以上が出展する世界トップクラスの医療・検査関連イベントです。医療ラボに関わる全領域の最先端技術（診断機器、検査試薬、画像診断、ラボ機器、ヘルスケアサービスなど）が紹介されます。

出展内容について

本展示会において当社は、血液検査を行う生化学自動分析装置「型式：CAシリーズ」と専用試薬、さらに超音波筋肉可視化装置「型式：UT-2000」を紹介します。今回の目玉は、世界初披露となる新製品「型式：CA-310」です。本製品を中心に、臨床検査ラボの省スペース化と運用効率向上に寄与するソリューションを提案します。また、ブース内では実機によるデモンストレーションを通じて、操作性や測定フローをご覧いただけます。

新製品「型式：CA-310」の特長

出展機器

- 省スペース設計：限られたスペースで効率的な検査を実現- 試薬使用量の低減：最小サンプル量1.0μL、最小反応液量80μL- 品質向上機能：HIL（溶血・黄疸・脂血）検知、QC / キャリブレーション履歴管理- 使いやすさと環境配慮：HbA1c自動溶血機能、省電力モード搭載１.生化学自動分析装置CAシリーズ

生化学自動分析装置CAシリーズは、血液や尿などの検体に含まれる酵素や脂質、たんぱく質、糖などを測定する検査機器です。コンパクトな卓上モデルから大量検体対応のフロアトップモデルまで幅広くラインナップしており、クリニックから病院・検査ラボまで、さまざまなニーズに応える製品を提供しています。

卓上モデルである「型式：CA-310」「型式：CA-400」は、省スペースに設置可能な小型機で大型機並みの分注精度と測光精度を実現し、新製品「型式：CA-310」は、糖尿病検査で需要の高いHbA1c自動溶血機能による測定にも対応しています。フロアトップモデルである「型式：CA-800」は、大量の検体を効率的に連続検査できる高性能機であり、専用ラックハンドラや汎用搬送ラインとの接続による拡張にも対応しています。

型式：CA-310

一般的名称：移動式ディスクリート方式臨床化学自動分析装置

医療機器の種別：一般医療機器、特定保守管理医療機器

https://www.furuno.com/en/products/ClinicalChemistryAnalyzer/CA-310

型式：CA-400

一般的名称：移動式ディスクリート方式臨床化学自動分析装置

医療機器の種別：一般医療機器、特定保守管理医療機器

https://www.furuno.com/en/products/ClinicalChemistryAnalyzer/CA-400

型式：CA-800

一般的名称：ディスクリート方式臨床化学自動分析装置

医療機器の種別：特定保守管理医療機器、設置管理医療機器

https://www.furuno.com/en/products/ClinicalChemistryAnalyzer/CA-800

２.超音波筋肉可視化装置「型式：UT-2000」

筋肉断面画像を容易に可視化する超音波ハンディスキャナで、装置本体を体の表面に沿って移動させるだけで測定部位の断面画像をタブレットに表示します。超音波を使用するため、被ばくすることなく大腿四頭筋の筋肉断面画像を可視化できます。

型式：UT-2000

一般的名称：汎用超音波画像診断装置

認証番号：306AABZX00047000

医療機器の種別：管理医療機器、特定保守管理医療機器

当社は、事業ビジョンである「安全安心・快適、人と環境に優しい社会・航海の実現」を目指し、これらの商品や高品質なサービスの提供を通じて、病気の早期診断や健康維持によるQOL向上に貢献します。

展示会概要

名称：World Health Expo Labs Dubai 2026

会期：2026年2月10日（火） - 13日（金）

会場：Dubai World Trade Centre, United Arab Emirates

当社ブース番号：S3.E66

主催：Informa Markets

公式サイト：https://www.worldhealthexpo.com/events/labs/dubai/en/home.html

医療機器に関するお問い合わせ

古野電気株式会社 システム機器事業部 医療機器担当（兵庫県西宮市西宮浜2丁目20番）

TEL：0798-33-7555

お問合せフォーム：https://www.furuno.co.jp/contact/cnt_medical01.html

古野電気株式会社

1948年に世界で初めて魚群探知機の実用化に成功して以来、舶用電子機器分野においてその独自の超音波技術と電子技術をもとに数々の世界初・日本初の商品を提供し続けてきました。そして今日、世界90か国以上での販売体制を確立し、世界規模の舶用電子機器総合メーカーとしての確固たる地位とブランドを築いてきました。

古野電気株式会社 研究開発棟「SOUTH WING」

本社：兵庫県西宮市

設立：1951年 （昭和26年）

事業：船舶用電子機器および産業用電子機器等の製造・販売

資本金：7,534 百万円

従業員（連結）：3,368 名

売上高（連結）：126,953 百万円

代表者：古野 幸男

上場取引所：東京証券取引所 プライム市場