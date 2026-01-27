【中小企業経営者・認定支援機関必見】東京23区の補助金情報を網羅したページを無料公開

■プレスリリース概要

株式会社スタートアップサポーター東京23区の自治体が行う中小企業向け支援情報を網羅株式会社スタートアップサポーターが運営する補助金申請支援サービス「スタサポ」のHP上で、東京23区の自治体が実施する補助金情報や補助対象経費の検索・補助金額の参照が可能

株式会社スタートアップサポーター（本社：東京都港区赤坂四丁目８-１９-３階、代表取締役：小野昌男）は、東京23区の各自治体が実施する事業者向け補助金情報・融資・支援等情報を網羅的にまとめた情報ページを、当社HP上にて本日より無料公開いたしました。

■ 公開の背景

物価高騰対応で「重点支援地方交付金」2兆円が追加措置-中小企業支援の拡充が見込まれる

2025年11月に閣議決定された総合経済対策において、政府は物価高騰対応として「重点支援地方交付金」を2兆円規模に拡充することを決定しました。

この重点支援地方交付金は、地方公共団体が地域の実情に応じて物価高対策を実施するための財源であり、各自治体が管轄する事業者向け補助金の原資となります。今回の拡充では、食料品物価高騰への特別加算（4,000億円）に加え、「中小企業・小規模事業者の賃上げ環境整備」が新たに推奨事業メニューに追加されるなど、事業者支援の強化が明確に打ち出されています。

自治体独自の補助金が続々と追加・更新される見込み

財源の増額により、今後、各自治体では既存の支援制度の拡充や新たな補助金制度の創設が進むと予測されます。実際に、東京都では重点支援地方交付金を活用した「事業環境変化に対応した経営基盤強化事業（賃上げ重点コース）」を新設するなど、すでに動きが出始めています。

一方で、自治体ごとに制度内容や申請期間が異なり、情報が各区のHPに分散しているため、事業者や支援機関にとって情報収集が大きな負担となっていました。

■新規公開ページの特長

■ こんな方におすすめです

■ 今後の展開

- 自社で活用できる補助金を効率よく探したい中小企業経営者- 顧問先への補助金提案を強化したい税理士・社労士事務所- 経営支援の一環として補助金情報を把握したい中小企業診断士- クライアントの資金調達をサポートする認定経営革新等支援機関・民間コンサル会社- 東京23区で資金調達立案と並行して事業展開するスタートアップ・個人事業主・起業準備家

今後も重点支援地方交付金の活用により、各自治体の補助金制度は追加・更新が見込まれます。

当社では、こうした制度変更に対応し、情報を随時アップデートしてまいります。

また、補助金申請支援サービス「スタサポ」では、特許技術を活用したAIによる事業計画書作成支援など、中小企業の資金調達を包括的にサポートする機能を提供しております。

中小企業の成長に不可欠な資金調達の壁を取り除くべく、引き続き情報提供と技術革新を通じて支援を続けてまいります。

■ 会社概要

会社名：株式会社スタートアップサポーター

代表者：代表取締役 小野 昌男

所在地：東京都港区赤坂4-8-19 3階

URL：https://startup-supporter.com/

事業内容：補助金申請支援サービス「スタサポ」の開発・運営

