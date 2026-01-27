【日本のへそ・西脇市から発信】フランス製最新プール×自宅ゴルフ練習場が生む、究極の「煌めき」。老人・老犬のQOLを劇的に変える『リハビリ・リゾート』が誕生。

株式会社SASAZO

兵庫県西脇市の株式会社SASAZO（本社：兵庫県西脇市、代表取締役社長：笹倉英樹）は、ブランドコンセプトを「あなたの人生に最高の煌めきを」へと刷新。フランス・マジライン社の最新プール技術と「自宅ゴルフ練習場」を融合させた、『リハビリ・リゾート』展示場を本格公開いたします。人口約3.8万人の地方都市から、高齢者や老犬のQOL（生活の質）向上、そして大人の至福の趣味を両立する「水景デザイン」の全貌を全国へ発信します。

■ 背景：なぜ、今「西脇市」から世界基準を届けるのか

自社プール展示場

兵庫県の中心「日本のへそ」に位置する西脇市。のどかな風景が広がるこの地に、突如として現れる洗練されたプールガーデン。創業1950年、数々のエクステリア施工コンクールで受賞歴を持つSASAZOは、地方だからこそ実現できる「広大な敷地」と「豊かな自然」を活かした、都心では不可能なプライベートリゾートを提案します。「こんな地方に、これほどの技術と施設があるのか」という驚きを、地方創生と社会貢献の新たなモデルケースへと変えていきます。

■ 本プレスの3つの柱

1. 「リハビリ・リゾート」：家族の健康を守る新しい投資

従来の「贅沢品」としてのプールの概念を覆し、高齢者や老犬の機能回復を支える「水中歩行リハビリ」の場を提案します。

● 安全性： 浮力を利用し、関節に負担をかけないリハビリが可能。

● 実績： 動物病院のリハビリ施設としての導入実績がある、エビデンスに基づいた設計。

● 技術： フランス・マジライン社製の15ミクロン高性能ろ過システムにより、常に清潔な水を維持。

2. 自宅を最高の社交場に。待望の「自宅ゴルフ練習場」併設

富裕層のライフスタイルに欠かせない「ゴルフ」を、水辺の癒やしと共に楽しむ贅沢。24時間、誰にも邪魔されないプライベート練習空間をプールサイドに構築します。水景デザインと融合した練習場は、単なる施設を超えた「煌めきの日常」を創出します。

3. ペット同伴OK。五感で体験する「体感型展示場」

西脇市の展示場は、ペット連れでの見学を歓迎しています。施工後の生活をリアルにイメージできるよう、プール、アネックス（離れ）、ガーデンファニチャーまで含めたトータルコーディネートを展示。夜間のライトアップによる幻想的な演出も必見です。

■ 視覚資料（メディア掲載用イメージ）

■ 株式会社SASAZOについて

ペットと楽しめるプール自社プール展示場自社プール展示場※注釈：画像はAI（人工知能）により生成した導入イメージです。SASAZOが提供する水景がもたらす豊かな暮らしを視覚化しており、実際の施工例とは異なります。自社ゴルフ展示場自社プール展示場自社プール展示場※注釈：本プレス内のリハビリシーンおよびライフスタイルイメージの一部は、AI（人工知能）により生成した導入イメージです。SASAZOが提供する水景がもたらす豊かな暮らしを視覚化しており、実際の施工例とは異なります。

1950年の創業以来、兵庫県北播磨地域を中心に造園・土木工事の設計施工を担ってまいりました。LIXIL施工コンクール等での多数の受賞歴を背景に、確かな技術力で「煌めきの空間」を創造します。

● 代表取締役社長： 笹倉 英樹

● 所在地： 〒677-0014 兵庫県西脇市郷瀬町110-1

● 事業内容： 造園・外構・エクステリアの設計施工、プール施工（自宅用、ドッグプール、福祉施設等）

● 受賞歴：

○ LIXIL 2011 エクステリア施工コンクール ガーデン部門 入選賞

○ 第33回エクステリアコンクール 自然浴部門 入選賞

○ 自然浴deクラス販売コンテスト 関脇賞（2010年・2011年） 他

● 公式サイト： https://sasazo.jp/

● プール専門LP： https://sasazo-poolgarden.com/

■ 体験型「プレス内覧会」の案内

「メディア向け内覧会を随時実施中（ペット同伴取材可）」

■ 本件に関するお問い合わせ・取材のお申し込み先

株式会社SASAZO 担当：笹倉英樹

TEL：0795-27-7085 / FAX：0795-23-0302

E-mail： sasakura@sasazo.jp