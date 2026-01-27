【JPIセミナー】「バイオエタノール、SAF等のバイオ燃料と水素、アンモニア、合成燃料等の現状と法的課題」2月13日(金)開催
JPI（日本計画研究所）は、ＴＭＩ総合法律事務所 パートナー・弁護士 深津 功二 氏を招聘し、バイオエタノール、SAF等のバイオ燃料と水素、アンモニア、合成燃料等の現状と法的課題について詳説いただくセミナーを開催します。
〔タイトル〕
排出量取引制度、証書・クレジット制度（クリーン燃料証書制度等）を踏まえ
バイオエタノール、SAF等のバイオ燃料と水素、アンモニア、合成燃料等の現状と法的課題
〔開催日時〕
2026年02月13日(金) 13:30 - 16:30
〔講師〕
ＴＭＩ総合法律事務所
パートナー・弁護士
深津 功二 氏
〔講義概要〕
バイオ燃料と、水素・アンモニア、合成燃料等（総称して以下「水素等」といいます。）は、脱炭素社会の実現に向けて必要不可欠のものとして、その利活用が推進されています。
排出量取引制度が２０２６年度から本格的に導入されることから、この動きはさらに加速すると考えられます。
本セミナーでは、バイオ燃料と水素等の現状、方向性及び法制度について説明するとともに、排出量取引制度や、クリーン燃料証書制度を含む証書・クレジット制度について解説します。
〔講義項目〕
1. バイオ燃料の現状と方向性、法制度
(1) バイオエタノール
(2) バイオディーゼル燃料
(3) SAF（持続可能な航空燃料）
2. 水素等の現状と方向性、法制度
(1) 水素、アンモニア
(2) 合成メタン
(3) 合成燃料
3. 排出量取引制度
(1) EU-ETS
(2) 日本のGX-ETS
4. 証書・クレジット（クリーン燃料証書制度を含む）
5. 関連質疑応答
6. 名刺交換・交流会
～ 法律事務所ご所属の方の聴講はご遠慮願います～
〔受講方法〕
会場受講・ライブ配信・アーカイブ配信（2週間、何度でもご都合の良い時間にご視聴可）のいずれかからお選びいただけます。
〔受講料〕
1名：37,470円（税込）
2名以降：32,470円(社内・関連会社で同時お申し込みの場合)
※地方公共団体ご所属の方は、2名まで11,000円（税込）
但し、会場受講またはライブ配信受講限定。2名様の受講形態は同一でお願いいたします。
