【JPIセミナー】「バイオエタノール、SAF等のバイオ燃料と水素、アンモニア、合成燃料等の現状と法的課題」2月13日(金)開催

JPI（日本計画研究所）は、ＴＭＩ総合法律事務所　パートナー・弁護士　深津 功二 氏を招聘し、バイオエタノール、SAF等のバイオ燃料と水素、アンモニア、合成燃料等の現状と法的課題について詳説いただくセミナーを開催します。





〔タイトル〕

排出量取引制度、証書・クレジット制度（クリーン燃料証書制度等）を踏まえ


バイオエタノール、SAF等のバイオ燃料と水素、アンモニア、合成燃料等の現状と法的課題


〔開催日時〕

2026年02月13日(金) 13:30 - 16:30


※セミナー開催終了後も、アーカイブ配信のお申し込みを受け付けております。


〔講師〕

ＴＭＩ総合法律事務所


パートナー・弁護士


深津　功二 氏


〔講義概要〕

バイオ燃料と、水素・アンモニア、合成燃料等（総称して以下「水素等」といいます。）は、脱炭素社会の実現に向けて必要不可欠のものとして、その利活用が推進されています。


排出量取引制度が２０２６年度から本格的に導入されることから、この動きはさらに加速すると考えられます。


本セミナーでは、バイオ燃料と水素等の現状、方向性及び法制度について説明するとともに、排出量取引制度や、クリーン燃料証書制度を含む証書・クレジット制度について解説します。


〔講義項目〕

1. バイオ燃料の現状と方向性、法制度


　(1) バイオエタノール


　(2) バイオディーゼル燃料


　(3) SAF（持続可能な航空燃料）


2. 水素等の現状と方向性、法制度


　(1) 水素、アンモニア


　(2) 合成メタン


　(3) 合成燃料


3. 排出量取引制度


　(1) EU-ETS


　(2) 日本のGX-ETS


4. 証書・クレジット（クリーン燃料証書制度を含む）


5. 関連質疑応答


6. 名刺交換・交流会


～ 法律事務所ご所属の方の聴講はご遠慮願います～


〔受講方法〕

会場受講・ライブ配信・アーカイブ配信（2週間、何度でもご都合の良い時間にご視聴可）のいずれかからお選びいただけます。


〔受講料〕

1名：37,470円（税込）


2名以降：32,470円(社内・関連会社で同時お申し込みの場合)


※地方公共団体ご所属の方は、2名まで11,000円（税込）


　但し、会場受講またはライブ配信受講限定。2名様の受講形態は同一でお願いいたします。


