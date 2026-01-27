【JPIセミナー】「バイオエタノール、SAF等のバイオ燃料と水素、アンモニア、合成燃料等の現状と法的課題」2月13日(金)開催

株式会社日本計画研究所

JPI（日本計画研究所）は、ＴＭＩ総合法律事務所 パートナー・弁護士 深津 功二 氏を招聘し、バイオエタノール、SAF等のバイオ燃料と水素、アンモニア、合成燃料等の現状と法的課題について詳説いただくセミナーを開催します。

〔詳細・お申込みはこちら〕https://www.jpi.co.jp/seminar/17598(https://www.jpi.co.jp/seminar/17598?utm_source=prtimes)

〔タイトル〕

排出量取引制度、証書・クレジット制度（クリーン燃料証書制度等）を踏まえ

バイオエタノール、SAF等のバイオ燃料と水素、アンモニア、合成燃料等の現状と法的課題

〔開催日時〕

2026年02月13日(金) 13:30 - 16:30

※セミナー開催終了後も、アーカイブ配信のお申し込みを受け付けております。

〔講師〕

ＴＭＩ総合法律事務所

パートナー・弁護士

深津 功二 氏

〔講義概要〕

バイオ燃料と、水素・アンモニア、合成燃料等（総称して以下「水素等」といいます。）は、脱炭素社会の実現に向けて必要不可欠のものとして、その利活用が推進されています。

排出量取引制度が２０２６年度から本格的に導入されることから、この動きはさらに加速すると考えられます。

本セミナーでは、バイオ燃料と水素等の現状、方向性及び法制度について説明するとともに、排出量取引制度や、クリーン燃料証書制度を含む証書・クレジット制度について解説します。

〔講義項目〕

1. バイオ燃料の現状と方向性、法制度

(1) バイオエタノール

(2) バイオディーゼル燃料

(3) SAF（持続可能な航空燃料）

2. 水素等の現状と方向性、法制度

(1) 水素、アンモニア

(2) 合成メタン

(3) 合成燃料

3. 排出量取引制度

(1) EU-ETS

(2) 日本のGX-ETS

4. 証書・クレジット（クリーン燃料証書制度を含む）

5. 関連質疑応答

6. 名刺交換・交流会

通常交流の難しい講師及び受講者間での名刺交換・交流会で人脈を広げ、事業拡大にお役立ていただいております。

～ 法律事務所ご所属の方の聴講はご遠慮願います～

〔受講方法〕

会場受講・ライブ配信・アーカイブ配信（2週間、何度でもご都合の良い時間にご視聴可）のいずれかからお選びいただけます。

〔受講料〕

1名：37,470円（税込）

2名以降：32,470円(社内・関連会社で同時お申し込みの場合)

※地方公共団体ご所属の方は、2名まで11,000円（税込）

但し、会場受講またはライブ配信受講限定。2名様の受講形態は同一でお願いいたします。

〔詳細・お申込みはこちら〕https://www.jpi.co.jp/seminar/17598(https://www.jpi.co.jp/seminar/17598?utm_source=prtimes)

◆セミナー終了後、講師へのご質問やお取り次ぎもさせていただいております。

◆講師やご参加者同士での人的ネットワークの構築や、新たなビジネスの創出に大変お役立ていただいております。

◆セミナー開催終了後も、アーカイブ配信のお申し込みを受け付けております。

【お問合せ】

株式会社日本計画研究所

〒106-0047東京都港区南麻布5-2-32 興和広尾ビル

TEL.03-5793-9761 FAX.03-5793-9767

URL https://www.jpi.co.jp

【JPI（日本計画研究所）について】

“「政」と「官」と「民」との知の懸け橋”として国家政策やナショナルプロジェクトの敷衍化を支え、国家知の創造を目指す幹部・上級管理職の事業遂行に有益な情報をご参加者を限定したリアルなセミナーという形で半世紀、提供し続けています。