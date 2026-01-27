“これまで通り”では響かない！団塊の世代の遊び心を刺激する、本物志向の高齢者介護を先進事例を通して考える「アクティビティ・ケア全国大会」3/1開催！

認定NPO法人芸術と遊び創造協会全国から豊かな高齢者介護を目指す介護職や医療従事者が集まる

この「アクティビティ・ケア全国大会」は、高齢者や障がい者への生活から活動まで多岐にわたるケアの実践法と今後の方向性について、発表者と参加者が共に考え合うことを目的として2010年から開催しています。

私たちが日本でアクティビティ ディレクターの認定を始めてから今年で20年の節目を迎えることを記念して、多くの当事者の方と対話していらした町亞聖さんにご講演いただきます。また日本の福祉のあり方を考え続ける専門家によるシンポジウムや、午後のバラエティー豊かな分科会を通し、団塊の世代が後期高齢者を迎えたこれから先のアクティビティ・ケアを考えたいと思います。みなさまふるってご参加ください。

芸術と遊び創造協会 高齢者アクティビティ開発センター 主催

アクティビティ ディレクター誕生20周年記念大会

第15回アクティビティ・ケア全国大会

団塊の世代がやってきた！

大人の遊び心を刺激する、本物志向のアクティビティ・ケア

2026年３月１日（日）10：00～16：30 《交流会》17：00～19：00

【会場】国立オリンピック記念青少年総合センター（東京都渋谷区代々木）

【定員】200名

【参加費】《会員》5,000円 《一般》6,000円 《交流会参加費》5,000円

【詳細および参加申込】

詳細を見る :https://artplaylab.jp/activity_care/forum_national.html

主催：認定NPO法人芸術と遊び創造協会 高齢者アクティビティ開発センター

〒160-0004 東京都新宿区四谷4-20 東京おもちゃ美術館

電話 03-5367-9601 メール adc@art-play.or.jp

更新単位付与対象（申請中）

日本認知症ケア学会「認知症ケア専門士」３単位付与

日本作業療法士協会 SIG認定「基礎ポイント」１ポイント付与

日本認知症予防学会「認知症予防専門士」更新単位２単位付与（年間４単位まで）

後援（申請中を含む）：

一般社団法人日本認知症ケア学会

一般社団法人日本認知症予防学会

一般社団法人日本作業療法士協会

10：00～12：30 全体会

〈総合司会〉 小笠原 愛（認定NPO法人 芸術と遊び創造協会）

10：00 開会あいさつ

多田 千尋（認定NPO法人 芸術と遊び創造協会 理事長・高齢者アクティビティ開発センター 代表）

10：15 オープニングスピーチ

「アクティビティ ディレクターとして高齢者と寄り添い続けた20年」

木崎 美江（特別養護老人ホームさくら苑 看護師・ケアマネジャー・機能訓練指導員／アクティビティ インストラクター講師）

10：25 特別講演

「できないことではなく、できることを数える

～認知症や障がいをもつ方の声なき声を伝え続けて～」

ご自身が高校生の時にお母様がくも膜下出血で倒れ、その後、日テレのアナウンサーとして活躍しながらも、車いす生活のお母様を10年以上にわたって介護し続けた町亞聖さん。

その経験から介護や医療を生涯のテーマとして取材を続け、ラジオ番組なども通して認知症の専門家や当事者との対話を続けています。「人生は長さではなく、深さが大切です」と語る町さんに、「できること」に視点を向けた介護のヒントをお話しいただきます。

町 亞聖（フリーアナウンサー）

11：10 20周年記念シンポジウム

「団塊の世代がやってきた！ “アクティビティ・ケア”のこれからの10年」

2025年、団塊の世代が後期高齢者になりました。私たちは、増加する要介護高齢者への対応だけでなく、さまざまな文化を体験してこられた団塊の世代の人々に向けた「本物志向のアクティビティ・ケア」を考えて行く必要があります。

当事者との対話を続ける町亞聖さん、地域での当たり前の生活を目指す綿祐二さん、認知症ケアのスペシャリスト高橋克佳さん、アクティビティ・ケアを推進し続ける多田千尋と共に、これからのアクティビティ・ケアを考えましょう。

〈シンポジスト〉

町 亞聖

フリーアナウンサー／元ヤングケアラー

1995年日本テレビにアナウンサーとして入社。報道キャスター・記者を経て、現在はフリーアナウンサーとして医療・介護をテーマに取材、啓発活動を続ける。著書に『十年介護』（小学館文庫）、『受援力 “介護が日常時代” のいますべてのケアラーに届けたい本当に必要なもの』（法研）。

綿 祐二

日本福祉大学 福祉経営学部 医療・福祉マネジメント学科 教授／社会福祉法人 睦月会 理事長

アクティビティ ディレクター講師

「地域で当たり前の生活を当たり前に！」をモットーに、既存の福祉施設からの脱却を目指し、新しい福祉の創造を実現している。

高橋 克佳

介護老人保健施設もえぎ野 看護師

アクティビティ ディレクター講師

リアリティオリエンテーションなど、認知症高齢者へのケアのあり方を日々研究、地域で認知症の方を支えていくこと、認知症の方だけでなくその家族へのケアの重要性を訴え、実践に繋げる。

多田 千尋

認定NPO法人 芸術と遊び創造協会 理事長

高齢者アクティビティ開発センター 代表

乳幼児から高齢者までの生活に遊びや芸術を取り入れることによる心の栄養補給や、世代間交流の実践・研究に取り組む。2005年に高齢者アクティビティ開発センターを設立し、アクティビティ・ケアの推進を続けている。

〈コーディネーター〉 馬場 清（認定NPO法人 芸術と遊び創造協会 副理事長）

12：30 昼食休憩

13：30～16：30 分科会

13：30 アクティビティ・ケア研究交流＆実践講座 第１部

オリジナリティあふれるアクティビティの活動発表と実践講座を、分科会形式で行います。アクティビティ ディレクターや、おもちゃコンサルタントの魅力あふれる実践に、専門家や研究者のアドバイスを交え、発表者と参加者が共にアクティビティ・ケアのスキルを磨きます。

※第１部、第２部それぞれで希望の分科会を選んでお申し込みください。定員に達した分科会は締め切ります。

１. 【リハビリ】 アクティブリハビリで地域を元気に！

〈報告者〉

アクティビティ・ケアは “つながり” ケア

太田 晃（ゆりほんアクティビティケア研究会 代表／アクティビティ ディレクター）

心が動く瞬間が “主体性” を生む

芝井 孝祐（九十九里病院 作業療法士／アクティビティ ディレクター・おもちゃコンサルタント）

〈座長〉

桂 裕二（通所リハビリテーション鶴の園 作業療法士／アクティビティ ディレクター講師）

〈アドバイザー〉

白坂 康俊（群馬パース大学 リハビリテーション学部 言語聴覚学科 教授／アクティビティ ディレクター・おもちゃコンサルタント）

２. 【音楽】 コミュニケーションを楽しむミュージック・アクティビティ

〈実践者〉

ヒット曲の “サビ” をスキャットで♪遊び心でひろがる、世代間コミュニケーション

山下 一郎（TMI/Piash 代表／金城学院大学 非常勤講師／アクティビティ ディレクター）

林 康江（順天堂大学東京江東高齢者医療センター 認知症カフェ 音楽講師／アクティビティ ディレクター）

〈座長〉

小平 有紀（ナチュラルセラピーインテグレート 代表／アクティビティ ディレクター講師・おもちゃコンサルタント）

〈アドバイザー〉

原 和子（岐阜保健大学 リハビリテーション学部 作業療法学科 教授）

３. 【芸術】 手を動かし心が動く！ 大人のための創作アクティビティ

〈実践者〉

巨大墨絵にチャレンジ！ 松竹梅を描く

中野 克枝（湊デイサービスセンター 介護福祉士／アクティビティ ディレクター・おもちゃコンサルタント）

〈報告者・アドバイザー〉

“いてくれて、ありがとう” を伝える臨床美術

辻 美帆（医療法人社団翔洋会 理事・広報）

〈座長〉

木崎 美江（特別養護老人ホームさくら苑 看護師・ケアマネジャー・機能訓練指導員／アクティビティ インストラクター講師）

15：00 アクティビティ・ケア研究交流＆実践講座 第２部

４. 【ケア】 暮らしの記憶を思い出すリアリティオリエンテーション

〈講師・ファシリテーター〉

認知症の人に “今” を伝えるリアリティオリエンテーションとは

高橋 克佳（介護老人保健施設もえぎ野 看護師／アクティビティ ディレクター講師）

〈話題提供者〉

地域の暮らしからつながる生活ケア

高橋 芳雄（（医）川瀬神経内科クリニック 介護科 科長・介護福祉士／アクティビティ ディレクター講師）

〈座長〉

林田 真理子（地域密着型特別養護老人ホーム アメニティいわど 施設長・看護師／アクティビティ ディレクター）

５. 【運動】 心が動けば身体が動く！ 楽しく続けるフレイルケア

〈実践者〉

おいしく食べよう一笑涯！ 体験しよう “くちビルディング”

清水 愛子（（社）グッドネイバーズカンパニー 代表理事・医師）・児島 満理奈（（社）グッドネイバーズカンパニー 理学療法士）

その人らしい毎日を支える 介護予防・健康づくりプログラム

浅野 清心（（株）ノーザンライツ・コーポレーション 代表取締役／アクティビティ ディレクター）

〈アドバイザー〉

新田 淳子 （（株）福祉規格総合研究所 作業療法士／アクティビティ ディレクター講師）

６. 【遊び】 アクティビティ・トイで地域の介護予防・認知症予防

〈報告者〉

地域の集いの場をつくる！ 高齢者福祉施設の介護予防サロン

野田 拓司・松山 祥太（老人総合福祉施設グリーンヒルみふね 介護福祉士／アクティビティ ディレクター）

遊び心が地域を元気にする！高齢者のための “おもちゃの広場”

頭金 多絵（おもちゃとあそびのたんぽぽ／アクティビティ ディレクター・おもちゃコンサルタントマスター）

“遊び” に効果はあるのか？ アクティビティ・トイと認知症予防

高橋 真悟（高崎健康福祉大学 健康福祉学部 医療情報学科 講師）・磯 忍（高齢者アクティビティ開発センター 主任研究員）

〈アドバイザー〉

吉本 洋（老人総合福祉施設グリーンヒルみふね 施設長／アクティビティ ディレクター）

17：00～19：00 交流会

■高齢者アクティビティ開発センターが推進する

要介護高齢者の生活の質を高める専門家養成 ４つのステップ

高齢者アクティビティ開発センターは、要介護の高齢者の生活に、その人らしい楽しさや遊び、芸術などをプラスすることによる「心の栄養補給」を目的として、アクティビティ・ケアの実践・研究をするとともに、人材養成や継続学習および情報交換のための全国大会を行っています。

Step 1 アクティビティ インストラクター（初級）

アクティビティ・ケアの初めの一歩として、介護予防・要介護者のQOLを高めるアクティビティ・ケアの基礎知識と実践的なコミュニケーションスキルを学びます。

まもなく開催！

東京都新宿区 東京おもちゃ美術館2026年3月15日（日）講師：小平有紀

京都府京都市 京都テルサ2026年3月20日（金・祝）講師：磯 忍

詳細を見る :https://artplaylab.jp/activity_care/instructor.html

Step 2 アクティビティ ディレクター（中級）

多彩な講師陣より、アクティビティ・ケアの実践スキルを学ぶと共に、計画力や実践力を養います。職種を超えた受講生同士の交流も深まり、現場に戻ってからのケアの発展にも役立つとご好評いただいています。次回は2026年11月～12月に開講予定です。

詳細を見る :https://artplaylab.jp/activity_care/director.html

Step 3 アクティビティ・ケア全国大会（継続学習）

講演や実践報告、アクティビティ体験などを通し、生活から活動まで多岐にわたるアクティビティ・ケアの実践法と今後の方向性について、発表者と参加者が共に考え、学び合います。

詳細を見る :https://artplaylab.jp/activity_care/forum_national.html

Step 4 アクティビティ・ケア宣言施設

アクティビティ ディレクターが活躍し、芸術や遊び、生活文化などの活動を通じて高齢者の心に栄養を与えるとともに、生活を活性化させ、その人らしい生き方を支えるケアを推進している施設を認定します。

詳細を見る :https://www.aptycare.com/sengenshisetsu.htmlアクティビティ・ケア宣言施設