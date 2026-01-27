弾道測定器「トップトレーサー・レンジ」をアコーディア・ガーデン3カ所に新規導入し、計10カ所に拡大

株式会社アコーディア・ゴルフ

株式会社アコーディア・ゴルフ（本社：東京都台東区、代表取締役社長：三好 康之、以下「当社」）は、2025年12月に弾道測定器「トップトレーサー・レンジ」を当社のゴルフ練習場「アコーディア・ガーデン」3カ所に新規導入し、これにより「トップトレーサー・レンジ」の導入済み練習場が10カ所に達したことをお知らせいたします。

「トップトレーサー・レンジ」設置打席（アコーディア・ガーデン帝塚山）

近年、ゴルフ練習場に対するお客様のニーズは多様化しており、単にボールを打つだけでなく、「より楽しく練習したい」「データに基づいて効率的に上達したい」といった声が高まっています。

「トップトレーサー・レンジ」は、ゴルフ練習場の打席から打ったボールの軌跡をリアルタイムで追跡して、各打席に設置されているモニターに表示するシステムです。モニター上で弾道や飛距離を分析できるほか、実際のゴルフ場のデータを利用したバーチャルゴルフや、友人などと対戦できるゲームも楽しめます。

当社では、2022年9月のアコーディア・ガーデン名古屋を皮切りに「トップトレーサー・レンジ」の導入練習場を増やしており、今回の3カ所導入により、当社の全練習場26カ所中10カ所でご利用いただけるようになりました。「トップトレーサー・レンジ」は利用者が来場者の約85%※を占めるなど、多くの方の来場促進に繋がっています。

当社は今後も、運営するゴルフ練習場「アコーディア・ガーデン」において、幅広いゴルファーに最適な練習環境を提供してまいります。

※「トップトレーサー・レンジ」運営主体の株式会社ゴルフダイジェスト・オンライン調べ。全国の「トップトレーサー・レンジ」導入施設全般の数字。

■「トップトレーサー・レンジ」の概要及び導入練習場一覧

特設サイト https://www.accordiagolf.com/toptracer/

■「トップトレーサー・レンジ」新規導入の3か所

アコーディア・ガーデンフクイ 2025年12月20日導入

住所：福井県坂井市丸岡町高柳1-1

交通：北陸自動車道 丸岡ICから車で約3km

JR北陸新幹線・北陸本線 福井駅から車で約20分

打席：230ヤード 60打席

URL：https://www.accordiagolf.com/practice/fukui/

アコーディア・ガーデン仙台泉 2025年12月23日導入

住所：宮城県仙台市泉区野村字前河原14-3

交通：JR東北新幹線・東北本線 仙台駅から車で約20分

仙台市営地下鉄南北線 泉中央駅・八乙女駅から車で約5分

打席：200ヤード 92打席

URL：https://www.accordiagolf.com/practice/sendaiizumi/

アコーディア・ガーデン帝塚山 2025年12月26日導入

住所：奈良県奈良市三碓町2140-1

交通：阪奈道路 富雄ICから車で約1分

打席：250ヤード 68打席

URL：URLhttps://www.accordiagolf.com/practice/tedukayama/

アコーディア・ゴルフ

株式会社アコーディア・ゴルフは2003年のブランド創設以来、年齢や性別に関係なく誰もがカジュアルに楽しめるスポーツ・レジャーとしてのゴルフ環境の提供を目指し、ゴルフ場およびゴルフ練習場を運営してまいりました。2025年に「総合レジャー企業」を目指す平和グループの一員となり、同グループのＰＧＭ（パシフィックゴルフマネージメント(株)）保有の149のゴルフ場を合わせ、世界最大のゴルフ場保有会社となりました。当社は現在、1都1道2府32県に172のゴルフ場と26の練習場を運営しており、うち6カ所はハイグレードブランド「ＧＲＡＮＤ」として運営しています。2017年、2019年には成田ゴルフ倶楽部にて米国PGATOURチャンピオンズが開催され、2019年から2024年（うち2020年を除く）には習志野カントリークラブにて米国PGATOURトーナメントが開催されました。当社は、豊かで上質なハイグレードなゴルフ機会の提供はもちろん、ゴルファーの満足度の向上のため、誰もが身近で、気軽にゴルフを楽しんでいただけるよう、今後も皆さまに選ばれるゴルフ運営会社を目指してまいります。

公式予約サイト https://www.accordiagolf.com

コーポレートサイト https://www.accordiagolf.com/corp/