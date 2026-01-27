新築分譲マンション「ウィルローズ森下」完売のお知らせ

株式会社THEグローバル社

『ウィルローズ森下』は、都心近接かつ高い交通利便性を備えた立地条件に加え、落ち着いた住環境と機能性・デザイン性を兼ね備えた建物計画が評価され、販売期間中、多くのお客様よりご好評をいただきました。

エントランスアプローチ完成予想CG

■立地の特長

都営大江戸線・都営新宿線「森下」駅より徒歩1分に位置し、「東京」駅まで約3km圏という都心立地でありながら、大通りから一本奥まった静穏な住環境を実現しています。

また、「東京」駅へ11分、「新宿」駅へ直通14分と、都心主要エリアへのアクセスに優れ、さらに都営大江戸線・東京メトロ半蔵門線「清澄白河」駅へも徒歩7分と、2駅3路線が利用可能な利便性の高いロケーションです。

■建物の特長

住戸プランは１LDK～３LDKを揃え、単身者からファミリーまで多様なライフスタイルに対応。エントランスアプローチには枯山水を連想させる意匠を採用し、象徴的な建物デザインとしました。

共用部は内廊下設計とし、各住戸専用の宅配ボックスを設置。さらに、建物内すべての蛇口から出る水にはウルトラファインバブルを導入し、洗浄効果や節水効果の向上を図っています。

エントランスホール完成予想CG

このたびは、多数の皆様にご来場ならびにお問い合わせを賜り、誠にありがとうございました。

引き続き、6月の引渡しに向け、品質管理をはじめとする各工程において万全を期して、取り組んでまいります。

【物件概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/141156/table/38_1_ea8f294e044d835232b4f9f5edbdbb8a.jpg?v=202601270951 ]外観完成予想CG