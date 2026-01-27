『アークナイツ』より、イラストレーター「8イチビ8」氏の描き起こしイラストを起用したグッズが登場。あみあみ含む一部流通限定でご案内中。

大網株式会社

ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「ホビージャパン」より、『アークナイツ』のイラストレーター「8イチビ8氏」の描き起こしイラストを起用した全4商品と、各オペレーターの衣装をモチーフにしたアクリルキーホルダー「Clothes Collection」を、現在あみあみ含む一部流通限定でご案内中です。

【今回ご紹介する製品を含む『アークナイツ グッズ』関連製品ページはこちら】(https://slist.amiami.jp/top/search/list?s_keywords=%E3%80%90%E9%99%90%E5%AE%9A%E8%B2%A9%E5%A3%B2%E3%80%91%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%83%8A%E3%82%A4%E3%83%84%20&submit_btn=&s_st_list_preorder_available=1&s_st_list_backorder_available=1&s_st_list_newitem_available=1&s_st_condition_flg=1&pagemax=60&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

■アークナイツ BIGアクリルスタンド

□参考価格：各2,420円(税込)

□発売日：2026年5月予定

□ブランド：ホビージャパン

【サイズ】約縦254mm×横160mm以内

【素材】アクリル

【ラインナップ】

焔影リード / 琳琅スワイヤー / 荒蕪ラップランド / トラゴーディア / 斬業ホシグマ

(全5種)

異格オペレーターが「BIGアクリルスタンド」で登場！

ボリューム感のあるサイズとなっており、飾ったりコレクションしたりしてお楽しみいただけます！

製品ページはこちら(https://slist.amiami.jp/top/search/list?s_st_list_preorder_available=1&s_sortkey=&s_sortkey=&s_keywords=%E3%80%90%E9%99%90%E5%AE%9A%E8%B2%A9%E5%A3%B2%E3%80%91%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%83%8A%E3%82%A4%E3%83%84%20BIG%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%B3%E3%83%89&s_keywords=%E3%80%90%E9%99%90%E5%AE%9A%E8%B2%A9%E5%A3%B2%E3%80%91%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%83%8A%E3%82%A4%E3%83%84%20BIG%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%B3%E3%83%89&utm_source=prtimes&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_medium=social&utm_campaign=prtimeshttps%3A%2F%2Fslist.amiami.jp%2Ftop%2Fsearch%2Flist%3Fs_st_list_preorder_available%3D1&utm_campaign=prtimes)

■アークナイツ ほぼ等身大タペストリー

□参考価格：各10,450円(税込)

□発売日：2026年5月予定

□ブランド：ホビージャパン

【サイズ】

[焔影リード / 琳琅スワイヤー / 荒蕪ラップランド]

約縦1800mm×横600mm

[トラゴーディア / 斬業ホシグマ]

約縦2000mm×横600mm

【素材】ポリエステル

【ラインナップ】

焔影リード / 琳琅スワイヤー / 荒蕪ラップランド / トラゴーディア / 斬業ホシグマ

(全5種)

異格オペレーターが「ほぼ等身大タペストリー」で登場！

お部屋に飾れば同じ空間にいるような気分を味わえること間違いなし！



製品ページはこちら(https://slist.amiami.jp/top/search/list?s_st_list_preorder_available=1&s_sortkey=&s_keywords=%E3%80%90%E9%99%90%E5%AE%9A%E8%B2%A9%E5%A3%B2%E3%80%91%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%83%8A%E3%82%A4%E3%83%84%20%E3%81%BB%E3%81%BC%E7%AD%89%E8%BA%AB%E5%A4%A7%E3%82%BF%E3%83%9A%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%AA%E3%83%BC&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

■アークナイツ キャンバスアート

□参考価格：各3,850円(税込)

□発売日：2026年5月予定

□ブランド：ホビージャパン

【サイズ】P3号(約縦273mm×横190mm)

【素材】天然木(桐)、PE、PP、レーヨン、鉄

【ラインナップ】

焔影リード / 琳琅スワイヤー / 荒蕪ラップランド / トラゴーディア / 斬業ホシグマ

(全5種)

異格オペレーターが「キャンバスアート」で登場！

高品位美術印刷技術を応用し、魅力的なイラストをキャンバスに高精細プリント。

程よいサイズ感でインテリアにもピッタリです！

ぜひお部屋に飾ってお楽しみください。

製品ページはこちら(https://slist.amiami.jp/top/search/list?s_st_list_preorder_available=1&s_sortkey=&s_keywords=%E3%80%90%E9%99%90%E5%AE%9A%E8%B2%A9%E5%A3%B2%E3%80%91%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%83%8A%E3%82%A4%E3%83%84%20%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%B3%E3%83%90%E3%82%B9%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%83%88&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

■アークナイツ フルカラーフェイスタオル

□参考価格：各3,300円(税込)

□発売日：2026年5月予定

□ブランド：ホビージャパン

【サイズ】約縦840mm×横340mm

【素材】ポリエステル、ナイロン

【ラインナップ】

焔影リード / 琳琅スワイヤー / 荒蕪ラップランド / トラゴーディア / 斬業ホシグマ

(全5種)

異格オペレーターが「フルカラーフェイスタオル」で登場！

大判サイズで存在感のあるタオルとなっております。

普段使いとしてはもちろん、飾ったりしてお楽しみいただけます！



製品ページはこちら(https://slist.amiami.jp/top/search/list?s_st_list_preorder_available=1&s_sortkey=&s_keywords=%E3%80%90%E9%99%90%E5%AE%9A%E8%B2%A9%E5%A3%B2%E3%80%91%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%83%8A%E3%82%A4%E3%83%84%20%E3%83%95%E3%83%AB%E3%82%AB%E3%83%A9%E3%83%BC%E3%83%95%E3%82%A7%E3%82%A4%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%82%AA%E3%83%AB&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

■アークナイツ アクリルキーホルダー Clothes Collection

Vol.1Vol.2

□参考価格：各5,280円(税込)

□発売日：2026年3月予定

□ブランド：ホビージャパン

【サイズ】縦60mm×横60mm以内

【素材】アクリル、鉄合金

1BOX購入で全8種揃います。

アークナイツより、「Clothes Collection」が登場！

各オペレーターの衣装をモチーフにしたアクリルキーホルダーが登場！

表面は衣装デザイン、裏面は各オペレーターの名前があしらわれた両面仕様です！

コレクションや飾ったりしてお楽しみいただけます。

製品ページはこちら

・Vol.1(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=GOODS-04749808&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

・Vol.2(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=GOODS-04749809&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

※各商品は「あみあみ」含む一部流通限定での取り扱いとなります。

※画像は実際の商品とは異なる場合があります。

※各製品ページには、時期により画像・情報が追加または更新される場合がございます。最新の掲載内容をご確認ください。

(C) HYPERGRYPH (C) Yostar

