豪華ギフトがその場で当たる！お子様にはガチャガチャも！「ラブレターイベント2026　バレンタインデーは、手紙を書こう。」開催

日本製紙連合会は、「片思いの相手」「恋人・夫婦」「家族」「友達」などの、大切な思いを伝えたい相手に対してのラブレターを来場者に綴っていただく、「ラブレターイベント2026　バレンタインデーは、手紙を書こう。」を、池袋・サンシャインシティ　噴水広場（アルパB1）にて2月7日（土）～2月14日（土）まで開催します。



スマートフォンなどさまざまなデジタルツールによるコミュニケーションが当たり前となった今、改めて「手紙を書く」といった体験を通じて、デジタルにはない紙に書いて気持ちを伝えることの良さや効果を理解してもらうため当イベントを開催いたします。当イベントは2011年よりコンテスト形式で実施しておりましたがより多くの人に手紙を書く体験を提供できるよう昨年よりイベント中心の実施となり、16回目の開催を迎えます。



イベントでは、会場で配布するレターキットに “大切な気持ち”を伝えたい相手に向けてラブレターを書いていただき、ハート型のポストに投函してもらいます。イベント会場を「ミュージアム」にすることで、投函いただいたラブレターをエリア内に展示し、みなさんの思いが綴られた作品をご覧いただくことができます。ラブレターを投函してくださった方は、体験カタログギフトなどの素敵な景品がもらえるガラポン抽選会に参加することができます。また今年から小学生までのお子様向けに巨大ガチャも実施いたします。



【イベント名】


「ラブレターイベント2026　バレンタインデーは、手紙を書こう。」



【特設サイト】


http://kamitsubu.com/campaign/loveletter/2026/



【イベント内容】


“大切な気持ちをきちんと紙で伝えること”を多くの方々に体験していただくための、ラブレター執筆体験イベントです。会場である池袋・サンシャインシティ 噴水広場(アルパB1)でオリジナルのレターキットを配布し、その場で“大切な気持ち”を伝えたい相手にラブレターを書いていただき、会場に設置されたポストに投函していただきます。投函いただいたラブレターはイベント会場内のミュージアムエリアに作品として展示させていただき、ラブレターを投函してくださった方は、素敵な賞品が当たるガラポン抽選会に参加することができます。また、小学生までのお子様は巨大ガチャを回して景品をもらうことができます。



【イベント実施期間】


2月7日(土) ～ 14日（土）11時00分～20時00分 （平日13時00分～20時00分）


※抽選会は7日（土）、8日（日）、11日（水・祝）、14日（土）に実施。


平日は、参加賞をお配りいたします。



【実施会場】


池袋・サンシャインシティ 噴水広場(アルパB1)


（アクセス）


　・池袋駅（JR・東京メトロ・西武線・東武線)　35番出口より徒歩8分


　・東池袋駅（東京メトロ有楽町線）6・7番出口より地下通路で徒歩3分


　・東池袋四丁目（サンシャイン前）停留場（都電荒川線)　徒歩4分



【抽選賞品】　投函1回につき抽選1回


1等：SOW EXPERIENCE Relax Gift（GREEN）


2等：ティッシュペーパー・トイレットロール詰め合わせ


3等：Chapon バスソルト カップルの休日 2本セット


4等：紙製品セット（ノート・メモ帳など）


参加賞：オリジナルメモ帳 or オリジナルマスキングテープ　


　　　　※ご参加いただける日によって変わります。




【参加について】


どなたでも自由にご参加ください（無料）


ガチャガチャは、小学生までのお子様が対象となります。



【参加規約】


●どなたでもご参加いただけます。


●投函作品のすべての著作権、使用権は主催者側に帰属し、お客様は著作者人格権を行使しないことを予めご承諾ください。


●投函作品は返却いたしません。


●投函作品は日本製紙連合会のホームページと広告に使用させていただく場合があります。その際は、公表されても支障のないお名前（ニックネーム等）、ラブレター本文にてお願いします。



主催：日本製紙連合会／協賛：全日本紙製品工業組合／後援：日本郵便株式会社