ガンダムが札幌市電を彩る！最新作『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』と、最新作に繋がる宇宙世紀のモビルスーツを全面にデザイン！

株式会社 創通

　株式会社創通(代表取締役社長：難波秀行、本社：東京都杉並区)、株式会社バンダイナムコフィルムワークス(代表取締役社長：浅沼 誠、本社：東京都杉並区)は、2026さっぽろ雪まつり大通会場に、ガンダムシリーズとして3年連続・3回目の出展を行う事に伴い、一般財団法人札幌市交通事業振興公社（北海道札幌市中央区、理事⾧ 中田 雅幸）協力のもと、札幌市電にてラッピング電車「ガンダム号」を運行いたします。




【実施内容】


運行期間：2026年2月2日～2027年1月31日（予定）


名　　称：「ガンダム号」


運行区間：西4丁目、狸小路、すすきの、資生館小学校前、東本願寺前、山鼻９条、


　　　　　中島公園通、行啓通、静修学園前、山鼻19条、幌南小学校前、東屯田通、


　　　　　石山通、中央図書館前、電車事業所前、ロープウェイ入口、西線16条、


　　　　　西線14条、西線11条、西線9条旭山公園通・西線6条、西15丁目、


　　　　　中央区役所前、西8丁目をループ運行。


使用車両：路面電車1両




　また、札幌市内のナムコ店舗とココノ ススキノをめぐるスタンプラリーの実施も決定しました。ナムコポイントアプリを使用したデジタルスタンプラリーで、対象店舗のうち２か所をめぐると、ナムコポイントアプリ内にて発行されるクレーンゲーム1回無料クーポンとノベルティのトートバッグ引換券を進呈します。



【実施内容】


名　　称：namco札幌2026GUNDAM SNOW STATUEスタンプラリー


実施期間：2026年2月4日～2026年2月11日


対象店舗：namcoサッポロファクトリー店、namcoアリオ札幌店、


　　　　　namcoラソラ札幌店、東急百貨店さっぽろアミューズパーク、


　　　　　ココノススキノ5階


実施内容：デジタルスタンプラリー


※ナムコポイントアプリがインストールされたスマートフォンが必須となります。


※ノベルティのトートバッグは先着順で数に限りがございます。


※ノベルティのお渡し実施店舗はnamcoサッポロファクトリー店、namcoアリオ札幌店、


namcoラソラ札幌店、東急百貨店さっぽろアミューズパークとなります。


※ココノススキノではクレーンゲーム1回無料クーポンとノベルティのトートバッグお渡しやお問い合わせへの回答は出来ませんのでご注意ください。




　さらに、ご好評とご期待をいただいているコラボ商品に「シャア専用コアップガラナ 3本セット」が追加され、雪まつり会場内ガンダムブースでの販売ラインアップが確定いたしました。また、物販ブースにて税込3,000円以上お買い上げいただいた方に、描き下ろしビジュアルを使用したイラストカードをプレゼントいたします。



雪まつり会場内ガンダムブース物販商品



「シャア専用コアップガラナ 3本セット」会場価格1,500円（税8％込）

「よいとまけいちご シャアザクver.」会場価格920円（税8％込）

「よいとまけ ガンダムver.」（再販）会場価格920円（税8％込）


「エイヒレ　ガンダムVer.」会場価格550円（税8％込）

「ハッカ飴　ガンダムVer.」会場価格300円（税8％込）

「ハッカ油スプレー ガンダムVer.」（再販）1,500円（税8％込）


「蔵生　ホワイト生チョコ４枚入　ガンダムVer.」会場価格850円（税8％込）

特典イラストカード　ブースにて3,000円(税込)お買い上げごとに1枚お渡し

※詳細はHP（https://www.gundam-snowstatue.com/）をご覧ください。



■『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』

U.C.0105、シャアの反乱から12年――。



　圧政を強いる地球連邦政府に対し政府高官の暗殺という方法で抵抗を開始した「マフティー」。そのリーダーの正体は、一年戦争をアムロ・レイと共に戦ったブライトの息子、ハサウェイ・ノアであった。



　不思議な力を示す少女ギギ・アンダルシアにかつてのトラウマを思い出すハサウェイ。彼女の言葉に翻弄されながらもマフティーとしての目的を果たそうとする。


　一方、連邦軍のケネス・スレッグは自ら立案したアデレード会議の支掩作戦とマフティー殲滅の準備をする中、刑事警察機構のハンドリー・ヨクサンから密約を持ちかけられる。



　ハサウェイ、ケネス、それぞれが目的のために動く一方で、ギギもまた自分の役割のためにホンコンへと旅立つ。



公式サイト：https://gundam-official.com/


公式Xアカウント：https://x.com/gundam_hathaway







