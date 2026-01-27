中学硬式野球に挑戦する君に使って欲しい理由(ワケ)がある。中学硬式金属製バット【ネオステイタス】登場！
- 「広い打芯で柔らかく弾く！」本体先端部とテーパー部の肉厚を薄く設計するD.D.T(ダイナミックダブルトランポリン)構造により複合的トランポリン効果を発揮。ショットピーニング加工による薄肉設計との相乗効果により柔らかい打球感が得られボールを乗せて運べる！また、本体ストレート形状を長く設計することで打芯も広い！
「ベースボールを科学する。」ゼット株式会社は、中学硬式野球に挑戦するプレーヤー向けに振り抜きやすく広い打芯で柔らかく弾く中学硬式金属製バット【ネオステイタス】を発売しました。
【ネオステイタスシリーズ】2つの「使って欲しい理由(ワケ)」- 「振り抜きやすくバットコントロールしやすい！」打撃部の内側に無数の球状粒子を衝突させるショットピーニング加工により強度を上げることで本体の肉厚を薄く設計できる為、軽量化が可能となり、重量は700g中盤で展開。また先端細形状により振り抜きやすく操作性も高い。
- 「広い打芯で柔らかく弾く！」本体先端部とテーパー部の肉厚を薄く設計するD.D.T(ダイナミックダブルトランポリン)構造により複合的トランポリン効果を発揮。ショットピーニング加工による薄肉設計との相乗効果により柔らかい打球感が得られボールを乗せて運べる！また、本体ストレート形状を長く設計することで打芯も広い！
【ネオステイタス 】が、中学硬式野球に挑戦する君に安心感と満足感を提供します。
