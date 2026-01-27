『SQUARE ENIX POP UP CAFE』名古屋のオープン日が決定！

株式会社NSグループ

約20業態・全国100店舗を展開する株式会社NSグループ（本社：東京都新宿区、取締役社長：荻野佳奈子）のグループ会社である株式会社サンザは、株式会社スクウェア・エニックスとの期間限定コラボカフェ『SQUARE ENIX POP UP CAFE』を名古屋栄区に2026年2月20日(金)にオープンいたします。

『SQUARE ENIX POP UP CAFE』とは

『SQUARE ENIX POP UP CAFE』とは、パセラグループがスクウェア・エニックスとコラボレーションした期間限定カフェです。

当店舗においてはカフェスペースに加え、グッズスペースも併設して皆様をお迎えいたします。

カフェスペースは予約者優先でのご利用、グッズスペースはどなたでもご利用可能となります。

コラボ第1弾として『ファイナルファンタジーIX』のコラボを実施いたします。

店舗情報

店名 ：SQUARE ENIX POP UP CAFE

（スクウェア・エニックス ポップアップ カフェ）

営業期間 ：【名古屋店】2026年2月20日(金)～2026年7月(予定)

営業時間 ：【名古屋店】 平日 12:00～20:00 ／ 土日祝日 11:00～20:00

定休日 ：ビルの休館日に準ずる

所在地 ：【名古屋店】愛知県名古屋市中区錦3丁目19-21 安心お宿 Woman＆Man 名古屋栄店1F

公式サイト ：https://paselabo.pasela.co.jp/square-enix-popup-cafe/

公式X ：https://x.com/sqex_ppc

ご利用方法

■カフェスペース

・事前予約優先でのご利用となり、空席があった時のみ当日利用が可能です。

・ご利用時間は90分制となります(ご利用40分前がラストオーダーです) 。

・カフェスペースご利用に関しては、チャージ料1,200円(税込／ドリンク1杯+ランチョンマット1枚付き)がかかります。

・ワンオーダー制となります。チャージ以外におひとり様1品以上のご注文をお願いいたします。

・メニューはモバイルオーダーでのご注文となります。専用のQRコードよりご自身のスマートフォンにてご注文にお進みください。

・チャージ料はお会計時にご飲食代と合わせてのお支払いとなります。

・お席はお選びいただけません。

・カフェご利用の方にランチョンマット1枚をランダムにて、コラボメニューご注文1品につきコースター1枚をランダムにてプレゼントいたします(ランチョンマットはお会計時にお渡し、コースターはご提供時にお渡しとなります)。

■グッズスペース

・カフェのご利用に関わらずどなたでもご利用可能です。

・混雑の際は入場制限を設けさせていただきます。

・グッズについて、購入個数制限を設けさせていただく場合がございます。

『ファイナルファンタジーIX』25周年記念コラボレーション(名古屋)

『ファイナルファンタジーIX』が2000年の発売から25周年を迎えたことを記念し、登場するキャラクターやゲームストーリーから着想を得たコラボメニューを展開いたします。

通期メニューとして、フード1品、ドリンク2品をご提供。2月20日(金)～3月16日(月)は前期、3月17日(火)～4月9日(木)は後期として、それぞれフード7品、ドリンク7品を展開いたします。

※東京並びに大阪の『SQUARE ENIX POP UP CAFE』で提供されたメニューと同内容となります。

店内カフェ予約については、前後期合わせて1月27日(火) 19:00開始となります。

1/27 19:00~ ご予約はコチラ :https://www.tablecheck.com/shops/square-enix-pop-up-nagoya/reserve

メニュー

■通期メニュー

■前期メニュー

■後期メニュー

ノベルティ

※東京並びに大阪の「SQUARE ENIX POP UP CAFE」で展開されたノベルティと同内容となります。

■カフェスペースご利用特典 ランダムランチョンマット(前期3種／後期3種)

■コラボメニューご注文特典 ランダムコースター(前期8種／後期8種)

『ファイナルファンタジーIX』とは

2000年に発売され、全世界で累計出荷・DL販売本数930万本以上を記録する「ファイナルファンタジー」シリーズの9作目。

絵本のような世界を舞台に繰り広げられる、“いつか帰るところ”を知るための旅を描いた物語。

「原点回帰」をテーマとして制作された本作では、盗賊ジタンや王女ガーネット、黒魔道士のビビが出会い、それぞれの思いを抱えながら、クリスタルを巡る壮大な冒険へと巻き込まれていく。

『ファイナルファンタジーIX』25周年記念特設ページ：https://jp.finalfantasy.com/ffix25th

株式会社NSグループ

株式会社NSグループは、サービス業を軸に、ブライダル・ホテル・レストラン・カラオケ・カフェ・スタジオ等々、50種類以上の事業ブランドを戦略的に展開しています。どの事業においても顧客への付加価値を高めることにより、その領域で「選ばれるブランド」を創っています。今後も『複合ストーリー戦略』に基づいた、多種多様なレジャー施設の企画・開発・運営に挑戦していきます。



＜事業/ブランド＞※一例

・バリ風都市型ホテル「バリアンリゾート」

・ハニトーで有名な「カラオケパセラ」

・静岡県伊豆エリアリゾートホテル「アンダリゾート」

・カプセルホテル「安心お宿」

・エンターテインメント複合施設「パセラボタワー」

・ウェディング＆パーティースペース「バトゥール」「グレースバリ」など



※株式会社NSグループは、株式会社ニュートン、株式会社サンザのホールディングスカンパニーです。



会社名：株式会社NSグループ

代表者：取締役社長 荻野佳奈子

所在地：〒160-0021 東京都新宿区歌舞伎町2丁目4-10 KDX東新宿ビル7F

設立日：1986年9月19日

事業内容：ウエディング・ホテル・レストラン・パーティースペース・カフェ・リゾートカラオケ・バー・フォトスタジオ等を中心に約20業態100店舗を展開

URL：https://www.nsgrp.co.jp/