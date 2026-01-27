源助の想いと味を受け継ぐ「焼肉冷麺 ふく寅」、熊本にまもなくオープン！！

株式会社プラス１

長崎を拠点に飲食事業を展開する株式会社プラス１（代表取締役：大久保邦泰）が、熊本に新店舗「焼肉冷麺 ふく寅」をまもなくオープンします。同店は、本格肉料理と自家製冷麺で多くのファンを持つ「焼肉冷麺 源助」の姉妹ブランド。源助はオープンから8か月が経った現在もなお行列が続く人気店として知られており、そこで培われた素材へのこだわりや味への揺るぎない姿勢を受け継ぎつつ、日常の中で気軽に立ち寄れる焼肉店として新たな挑戦を始めます。精肉卸直送だからこそ実現できる鮮度と品質に加え、手間ひまを惜しまない調理によって、素材本来の旨みを存分に味わえる究極の焼肉体験を提供。熊本の地で、素材の魅力を最大限に引き出した一皿を楽しめる同店は、焼肉ファンはもちろん、初めて訪れる人にとっても特別な時間を届ける一軒として注目されそうです。

■肉通も納得、A5ランク和牛の極上の味を低価格で

＜外観写真＞ロゴ＜外観写真＞肉の塊＜商品写真＞こぼれユッケキンパ＜商品写真＞とろける6秒ロース

A5ランクの上質な味わいを、驚くほどリーズナブルに楽しめる至福のひととき。

こぼれ落ちるほど贅沢な「ユッケキンパ」や、A5等級の黒毛和牛サーロインを使用した「とろける6秒ロース」など、ひと口ごとに感動を呼ぶ逸品が豊富に揃っています。 さらに、他ではなかなか味わえない生メニューも充実。精肉卸直送だからこそ実現できる、きめ細やかなサシと濃厚な旨みは、価格以上の価値を存分に感じさせます。ひと口ごとに広がる贅沢な味わいは、食後の満足感まで特別なひとときを演出し、訪れる人を魅了します。

■店内で丁寧に手仕込みした極上タンは、存在感あふれる逸品。

＜商品写真＞タンカット

定番のタンはもちろん、焼肉通も唸るこだわり抜いたタンを贅沢に堪能できます。

中でも注目したいのが、特別な逸品「厚切りタン」です。冷凍ではなく生のタンにこだわることで、噛むたびにじゅわっと広がる肉の旨みと、しっとりジューシーな食感を実現。ひと口ごとに上質な味わいが口いっぱいに広がる、まさに究極の一皿です。

その濃密な味わいと存在感は、肉好きなら見逃せません。一度味わえば忘れられず、思わずリピートしたくなる魅力を備えています。

■鮮度抜群のホルモンと多彩なサイドメニューで楽しむ贅沢時間

＜商品写真＞ホルモンカット

ビールやハイボールとの相性も抜群な多彩なホルモンが揃います。

中でも注目したいのが、売切れ必至の「新鮮厚切りレバー」。一品ごとに異なる食感と濃厚な旨みを存分に味わえる、肉好き必見の逸品です。

さらに、杏仁豆腐やユッケジャンラーメンなど、主役級の美味しさを誇るサイドメニューも充実。「ちょっとだけ」のつもりが、つい手が止まらなくなるほどのラインナップで、訪れるたびに新たなお気に入りに出会える楽しさがあります。

■モチモチ食感が魅力！自家製冷麺のクセになる美味しさ

＜商品写真＞冷麺

自家製冷麺は、職人が何度も試行錯誤を重ね、黄金比率を追求して仕上げたこだわりの一杯です。

なめらかなのど越しとシコシコとした弾力を兼ね備え、焼肉の〆にぴったり。県内でも珍しい特別な冷麺として、来店のたびに楽しめる豊富なバリエーションも魅力です。

口に入れた瞬間、モチモチの食感と深い旨みが広がり、思わず笑顔がこぼれる美味しさ。最後の一口まで満足感が続き、自然と箸が止まらなくなる、焼肉と相性抜群の逸品です。

私たちは一人ひとりのお客様に心からの笑顔で過ごしていただける時間を何よりも大切にしています。厳選した素材を使い、丁寧に仕上げる料理は、まさに真心の証。お客様からの「おいしい」という声に支えられながら、日々、上質なおもてなしと温かい空間づくりに力を注いでいます。

変わらぬ情熱を胸に、訪れるたびにここでしか味わえない美味しさと、心に残る特別なひとときを提供することを目指しています。熊本の皆さまに、記憶に残る体験を届ける店として、今後も成長を続けてまいります。

■店舗情報

店舗名 ：焼肉冷麺 ふく寅 西熊本店

所在地 ：〒861-4132 熊本県熊本市南区上ノ郷2丁目16-1 イオンタウン西熊本

営業時間：ランチ 11:30～14:30(LO14:00)

平日ディナー 17:30～22:30(LO22:00)

土日祝ディナー16:00～22:30(LO22:00)

※営業時間は変更になる可能性がございます

※情報の詳細はInstagramにて随時ご案内いたします

定休日 ：不定休

電話番号：096-285-9233

Instagram: https://www.instagram.com/fukutora.nishikuma

■会社概要

企業名 ： 株式会社プラス1

代表者 ： 代表取締役 大久保 邦泰

所在地 ： 長崎県諫早市貝津町1130-1

設立 ： 1989年

事業内容： 飲食店業(焼肉、ハンバーグレストラン)