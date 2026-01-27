MONEYDOCTOR 2025日本ゴールボール選手権大会MVP選手へトロフィーを贈呈しました

株式会社ＦＰパートナー

無料FP相談サービス「マネードクター」を運営する株式会社ＦＰパートナー（本社：東京都文京区、代表取締役社長：黒木 勉、証券コード：7388、以下「当社」）は、１月８日（木）、当社が冠スポンサーを務めた『MONEY DOCTOR 2025 日本ゴールボール選手権大会』においてMVPに選出された宮食選手、高橋選手に選手名とチーム名を印字し、点字でも刻印したMVP トロフィーを贈呈いたしました。

経営企画部部長 徳山より、トロフィーを授与いたしました。

左写真：所沢サンダース所属 宮食行次選手

右写真：Merveilles（メルヴェイユ）所属 高橋利恵子選手

オリジナルデザインのトロフィーには、選手名・チーム名を印字し、点字も刻印しています。

MONEY DOCTOR 2025 日本ゴールボール選手権大会について

2025 年11月22日（土）・23日（日）の二日間、所沢市民体育館にて、

『MONEY DOCTOR 2025日本ゴールボール選手権大会』が開催されました。

当社は2019 年７月より日本ゴールボール協会とのオフィシャルパートナー契約を締結し、2019 年大会より日本ゴールボール選手権大会に特別協賛しています。当社は冠スポンサーとして、本大会で目覚ましい活躍を見せた男女各１名をMVPとして選出しております。

宮食行次選手（所沢サンダース）、高橋利恵子選手（Merveilles：メルヴェイユ）はともに初めての受賞となり、両選手は「やっと受賞できた。これからは追われる立場になるが、チーム全体で協力して死守します！」と喜びと今後の抱負を力強く語りました。

当社は今後も、一般社団法人 日本ゴールボール協会（以下「日本ゴールボール協会」）が行う活動への積極的な支援を通じ、ゴールボールの普及と発展、選手の皆さまのご活動に貢献してまいります。

参考：『MONEY DOCTOR 2025 日本ゴールボール選手権大会』を開催しました ～激闘の予選を勝ち抜いた、男女各6チームから日本一が決定～(https://fpp.jp/news/release/?itemid=791&dispmid=807)

ゴールボールとは

第二次世界大戦で視覚に障がいを負った軍人のリハビリ用として考案された競技で、パラリンピックの正式種目になっています。選手は視力の程度に関わらず、「アイシェード」というゴーグルを使用し、視界を閉ざした状態から、鈴入りの専用ボールの音を頼りに攻守を繰り返し、得点を競い合います。ボールの動きを読むには「音」が非常に重要なため、競技中は選手だけでなく、観客も静かにしていることが求められ、「静寂の格闘技」とも言われています。

男子代表は、2024年９月にパリで開催された国際大会で、男子では初となる金メダル獲得、その後も、2025年４月にドイツで開催された「Goalball Nations Cup Berlin 2025」で銀メダルを獲得。女子代表は、2025年10月「2025 IBSA Asia Pacific Championship」で銀メダルを獲得の実績があり、今後の両チームのさらなる活躍に大きな期待が寄せられています。

マネードクターとは

「マネードクター」とは、保険相談・資産形成・貯蓄方法・教育資金・住宅ローン・相続対策等、お金に関するあらゆることを当社所属のファイナンシャルプランナー（FP）に無料で何度でもご相談いただけるサービスです。お客さまのライフプランをもとに、適切なアドバイスをしてまいります。また、地域に密着したサービスの提供ができるよう、全国47都道府県に拠点展開しております。システムセキュリティ体制や顧客情報の安全管理体制も整備しておりますので、安心してご相談いただけます。マネードクターはお一人おひとりの人生を豊かにする一生のパートナーです。

株式会社ＦＰパートナーについて

【会社概要】

社名： 株式会社ＦＰパートナー

本社所在地： 東京都文京区後楽1-5-3 後楽国際ビルディング 5F

代表者： 代表取締役社長 黒木勉

事業内容： 保険代理業、金融商品仲介業、金融商品に関するファイナンシャル・プランニング業務

設立： 2009年12月

「ＦＰパートナー」 https://fpp.jp/

「マネードクター」 https://fp-moneydoctor.com/