開業初の「桜×いちごアフタヌーンティー」を春の期間限定で提供
ダブルツリーbyヒルトン東京有明（東京都江東区 総支配人 島宗 広明）では、2026年3月1日（日）より5月10日（日）までの期間限定で、春の色彩と香りを楽しむ「桜×いちごアフタヌーンティー」を提供いたします。
今年は開業初の試みとして、店内でお楽しみいただけるアフタヌーンティーに加え、テイクアウトもご用意。ホテルクオリティのスイーツやセイボリーを、自宅はもちろん、春の陽気の中のピクニックや公園でのティータイムなど、季節ならではのシーンでお召し上がりいただけます。
日本の春を象徴する桜といちごをテーマに、淡いピンクや白を基調とした華やかで繊細なスイーツと、桜の香りや塩味をアクセントにしたセイボリーをご用意。やわらかな自然光が差し込む開放的な店内では、桜が舞う情景を思わせるティースタンドとともに、視覚と味覚の両方で春の訪れを感じていただけます。
ひと口ごとに広がる桜のやさしい香り、いちごの甘み、程よい塩味が織りなす繊細なハーモニーは、心ほどける春のティータイムを演出。お花見気分を室内で楽しめる、今季だけの特別なアフタヌーンティーです。
ドリンクには、ドイツの老舗紅茶ブランド「ロンネフェルト社」の茶葉を使用。人気のアッサムバリやアールグレイをはじめ、花や果実の香りが楽しめるフレーバーティーやカフェインレスティーまで、豊富なラインナップをご用意しています。スイーツとのペアリングでより豊かな味わいをお楽しみいただけます。
「桜×いちごアフタヌーンティー」メニューのハイライト
桜のパンナコッタ
濃厚な生クリームを使用しつつ軽やかでなめらかな口当たり。上層の桜ゼリーは桜の香りをほのかに感じるさっぱりとした味わいで、最後まで飽きずに楽しめます。仕上げに添えた桜の塩漬けが春らしいアクセントに。
ホワイトチョコレートでコーティングしたマカロンに、濃厚ないちごガナッシュをサンド。桜の花びらをかたどったピンク色のチョコレートで飾り、甘酸っぱさと香ばしい食感がひと口ごとに広がります。見た目にも春の華やかさを感じられる一品です。
いちごのマカロン
いちごのムースケーキ
ふんわりとしたスポンジに柑橘風味のいちごムースとフレッシュいちごを重ね、軽やかで爽やかな味わいに。エディブルフラワーが見た目にも春の華やかさを演出しています。
しっとりとしたフィナンシェ風の生地に濃厚なバタークリームを重ね、上にはお花のチョコレート、フレッシュいちご、アラザンをトッピング。見た目も愛らしく、春らしい楽しさを感じられます。
桜カップケーキ
ティラミス風タルト
サクサクのタルトにマスカルポーネクリームを詰め、角切りいちごを散りばめました。桜チョコやいちごパウダーで彩りを添え、濃厚でありながら、重すぎず軽やかに楽しめる味わいに仕上げています。
ふんわり香ばしいブリオッシュバンズを春らしいピンク色に仕上げ、ジューシーなシングルパテをはさみ、レタス、トマト、いちご入りレリッシュをトッピング。この時期だけの特別なピンクバンズと、BBQソースの深みある味わいとパテの旨味が絶妙にマッチする、ホテルならではの贅沢な味わいです。
スプリングシグネチャービーフスライダー
桜エビのキッシュ
油で香り付けした香ばしい桜エビに、いちごと春キャベツを組み合わせたキッシュ。サクサク生地と彩り豊かな具材で春の季節感を楽しめます。
「桜×いちごアフタヌーンティー」概要
期間：2026年3月1日（日）～5月10日（日）
時間：12:00～15:00の間で30分ごとに開始（最終入店15:00）※2時間制（ラストオーダー30分前）
場所：1階 SAUS
料金：1名様 平日 4,200円 / 土日祝 4,500円
【オプションメニュー】
・スプリングベリーシェイク ＋1,100円
SAUSで人気のシェイクをアフタヌーンティー仕様にアレンジ。ストロベリーアイスクリームをベースに、果肉入りいちごジャムとダブルツリーbyヒルトンオリジナルのチョコチップクッキーを贅沢に混ぜ込み、いちごの風味をしっかり感じられる味わいに仕上げました。甘酸っぱい味わいとホイップクリームの滑らかな食感も楽しめます。ウサギの耳のチョコレートでかわいらしくデコレーションし、春の訪れとイースターの雰囲気を演出。見た目にも華やかな一杯に仕上げています。
・シャンドン ロゼ グラススパークリングワイン ＋1,200円（※ノンアルコールスパークリングワインに変更可）
内容：
■スイーツ（全5種）
- 桜のパンナコッタ
- いちごのマカロン
- いちごのムースケーキ
- 桜カップケーキ
- ティラミス風タルト
■セイボリー（全2種）
- スプリングシグネチャービーフスライダー
- 桜エビのキッシュ
■プレーン / いちごスコーン クロテッドクリームと柑橘ジャム添え
■ドリンクセレクション
紅茶（ポットサービス）-ドイツのロンネフェルト社
o ルイボスキルシュブリューテ（カフェインレス・アイス）※初めの一杯におすすめ
o イングリッシュブレックファスト
o アッサムバリ
o アールグレイ
o ジャスミンゴールド
o モルゲンタウ
o ウェルネス（カフェインレス）
o ルイボスクリームオレンジ（カフェインレス）
o フルーティーカモミール（カフェインレス）
o ロージーローズヒップ（カフェインレス）
コーヒー
o コーヒー（ホット / アイス）
o カフェラテ（ホット / アイス）
o カプチーノ
ジュース
o オレンジジュース
o アップルジュース
【テイクアウト概要】
期間：2026年3月1日（日）～5月10日（日）
受け取り時間：14:00～17:00（完全予約制）
料金：1名様 3,500円
予約締切：当日10:00まで
内容：
- いちごのマカロン
- 桜カップケーキ
- ティラミス風タルト
- スプリングシグネチャービーフスライダー
- 桜エビのキッシュ
- プレーン / いちごスコーン クロテッドクリームと柑橘ジャム添え
- ティーパック2種（アールグレイ、フルーティーカモミール）
詳細を見る :
https://doubletree-tokyo-ariake.hiltonjapan.co.jp/plans/restaurants/afternoontea/saus-spring
【ご利用にあたって】
＜店内アフタヌーンティー＞
※事前予約制。
※キャンセルポリシー：当日は料金の100%を申し受けます。
※お子様もセットをご利用の場合は、大人の人数としてご予約ください。
※紅茶はポットでの提供、ドリンクは交換制です。
※表示料金には税金・サービス料が含まれます。
※HPCJ会員様は、HPCJ割引をご利用いただけます（他の特典や割引との併用不可）。
※表示の内容および料金は、仕入れ状況により予告なく変更になることがあります。
※画像はイメージです。
＜テイクアウト＞
※完全予約制（当日10:00まで）
※キャンセル不可
※表示料金には税金が含まれます。
※表示の内容および料金は、仕入れ状況により予告なく変更になることがあります。
※特典および金券等の利用はできません。
