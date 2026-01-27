2/11(水・祝)、東京会場にて1日限りの特別応援上映が緊急決定！『中森明菜 ザ・ステージ・プラネタリウム』

コニカミノルタプラネタリウム株式会社

2026年2月11日(水・祝)に1日限りの『中森明菜 ザ・ステージ・プラネタリウム』特別応援上映が決定しました。本上映は上映開始以降、多くのお客様より実施を熱望されていた「声援」や「グッズ持ち込み」OKの1日限りの特別な応援上映です。

中森明菜とプラネタリウムを通じてファンの方々が繋がる特別な応援上映をぜひお楽しみください。

※本特別上映は東京会場(コニカミノルタプラネタリアTOKYO)のみでの開催です。

AkinaNakakamori_KV_main

【作品詳細/オンラインチケット購入】

https://planetarium.konicaminolta.jp/program/akinanakamori/?hall=planetariatokyo

【作品トレーラー】

https://www.youtube.com/watch?v=M0Q9SzgmNr8

今こそ聴きたい名曲たち。中森明菜ワールドへの没入体験

1982年、「スローモーション」でデビュー以降、リリースしてきた楽曲ごとに新たな姿を魅せ続け“中森明菜”という存在を自身でプロデュースしてきた希代の歌姫、中森明菜。

2025年4月より「NHK紅白歌合戦」や「レッツゴーヤング」といったNHKに残る膨大な歌唱映像が4K画質にアップコンバートされオフィシャルYouTubeチャンネルにて公開されるなど、中森明菜と彼女が彩った名曲が改めて注目を集めています。

Akina_planetarium_slowmotion

本作では「禁区」「飾りじゃないのよ涙は」「ミ・アモーレ[Meu amor e...]」「DESIRE-情熱-」などのNHK映像を中心に、ファンクラブライブ・ALDEA Bar at Tokyo 2024から「TATTOO -JAZZ-」、ALDEA Bar at Tokyo 2025から「I MISSED “THE SHOCK” -JAZZ-」も特別に選曲されています。

過去から現在に至るステージの数々を360度見渡せるプラネタリウムドームで再現し、中森明菜の世界観に没入できる作品です。

さらに冒頭には彼女のスペシャル音声メッセージが皆様をお迎えします。

Akina_planetarium_DESIRE

※本作は中森明菜の歌唱映像を中心に構成される映像作品です。星空や宇宙の解説などはありません

※投映される本編内容/曲目に変更はありません

▼『中森明菜 ザ・ステージ・プラネタリウム』特別応援上映 概要

日程：2026年2月11日(水・祝)

時間：１.12:30～、２.14:00～、３.15:30～の計3上映

鑑賞料金：事前オンライン販売 / 一律 3,000円(税込)

当日窓口販売 / 一律 3,200円(税込)

上映時間：約40分

アクセス：https://planetarium.konicaminolta.jp/planetariatokyo/access/

作品詳細/オンライン購入：https://planetarium.konicaminolta.jp/program/akinanakamori/?hall=planetariatokyo

※応援上映は2月11日(水・祝)のみです(その他の日程は通常の上映です)

【作品に関するご注意】

・作品の性質上未就学児の入場はできません(ひざ上鑑賞不可/小学生以上要チケット)

・本作は特別上映に伴い事前オンライン販売/窓口販売共に、障がい者割引を含む各種全ての割引の対象外となります

【応援上映に関する注意事項】

・プラネタリウムという施設特性へのご理解と、周囲のお客様へのご配慮を含め、以下の内容をご理解の上ご参加ください

・本イベントは発声可能な応援上映です。イベント趣旨をご理解の上チケットをご購入/ご来場ください

・記録や取材のための撮影が入る場合がございます。予めご了承ください

▼OK内容

・歓声、応援、コール＆レスポンス(合いの手)、拍手、手拍子

・光を発しない応援グッズ(うちわ、タオル、アクスタ等)の持ち込み

※受付でスタッフが不適切と判断したグッズ(公序良俗に反するもの等)はお持ち込みをお断りする場合がございます

▼NG内容

・光るグッズの持ち込み(光る程度や基準を設けることが難しいため)

・座席から立ち上がる、飛ぶ、跳ねる、暴れる、物をたたくなど、周りのお客様のご迷惑になる行為

・公共風俗に反する発言やヤジとみなされる発言

・グッズをご自身の頭より高く上げるなど、後方のお客様の視界を遮る行為(最後尾の座席のお客様も同様)

・視界を遮る被り物・衣装、旗、横断幕の持ち込み

・場内でのカメラ（携帯電話等の撮影機能を含む）、ビデオ等による撮影・録音等

・火器類、爆発物やそれに類似する危険物の持ち込み

・クラッカー、奇声などの周囲のお客様が驚くような大きな音を発する行為や類似品の持ち込み

・笛やタンバリンなど、楽器類の持ち込み

・上映と全く関係の無い大声での会話

・会場内(近隣施設含む)での着替え、過度なコスプレ

・会場に併設している「Cafe Planetaria」以外で購入された飲食物の持ち込み

・転売目的でのチケット購入

※上記以外でも他のお客様が応援に集中できないとスタッフが判断した場合はお声がけ、または退場いただく場合もございます。ご退場に至った場合、チケット代金等の返金には一切応じられません

【チケット購入に関するご注意】

・希望する会場/枚数をお確かめの上ご購入ください(購入間違いによるキャンセル不可)

・全席指定席販売です

・規定枚数に達し次第販売を終了します。オンライン販売で完売した場合、当日販売はございません

・当日販売は上映日当日に会場の販売窓口で販売を開始します。

★東京会場にて期間限定コラボレーションドリンク【ミ・アモーレ】を販売★

販売期間：2025年11月28日(金)～2026年2月7日(土) / 2月11日(水・祝)

販売館：東京会場(プラネタリアTOKYO)内「Cafe Planetaria」

販売価格：950円(税込)

※作品オリジナルコースター付き

akina_cafe_Meuamore

▼中森明菜(なかもり あきな)プロフィール

歌手。女優。1965年7月13日生まれ、東京都出身。

1981年に、オーディション番組にて山口百恵さんの「夢先案内人」を歌い、放送開始10年の中で歴代最高得点で合格。翌年1982年5月1日に、「スローモーション」にてデビュー。1985年には「ミ・アモーレ[Meu amor e...]」、1986年には「DESIRE-情熱-」 で2年連続日本レコード大賞を受賞。その他にも数々の楽曲を発表。1990年代には、「素顔のままで」や「冷たい月」などテレビドラマでは、女優としての活動も活発に。「冷たい月」の希代加役は、最も感情移入した作品。2022年、デビュー40周年としてファンのみなさまにメッセージを届けたく、X（当時はTwitter）と公式ウェブサイトを開設したほか、新たなファンクラブ「中森明菜OFFICIAL FANCLUB：ALDEA」もオープン。2025年現在は、ファンクラブ向けのライブイベントを中心に、アパレル販売やアニメ声優など活動の幅を広げて、精力的に活動中。