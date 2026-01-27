【岐阜グランドホテル】 第191回長良川コンサート 『 芽吹きの音、ひらく季節 』を開催

株式会社名鉄ホテルホールディングス

岐阜グランドホテル（岐阜市長良川畔 社長 二神一）では、2月27日（金）に『第191回

長良川コンサート』を開催します。

金華山＆長良川の美しい風景を眺めながら季節のフランス料理を味わった後、さまざまなジャンルの音楽をお楽しみいただくこのコンサート。今回は、２つのマリンバとピアノのアンサンブルをお届けします。

詳細を見る :https://www.gifugrandhotel.co.jp/events/116/

【 第191回長良川コンサート ・ 芽吹きの音、ひらく季節 】

日 時 ２０２６年２月２７日（金）

ランチ １２：００～１３：３０

フランス料理「展望レストラン キャッスル」（本館12F）

コンサート １３：４５～１５：００

ルミエール（東館1F）

料 金 お1人様 ６，０００円

※ランチ、コンサート、サービス料、消費税を含みます

※日本料理（吉祥）をご希望の方はご予約時にお申し出ください

出 演 2marimba & piano凛

加納 三栄子（マリンバ） / 加納 里奈（マリンバ） / 大塚 宏美（ピアノ）

曲 目 ♪ 春よ、来い／松任谷由実 ♪ 彼方の光／村松崇継

♪ ハナミズキ／マシコタツロウ ♪ カルメン ア・ラ・カルト／朝吹英一

ほか予定

◆ご予約・お問い合わせ

予約センター TEL ０５８₋２３３‐１１１１（代表）

※下記のホテルホームページからインターネット予約も可能です。

インターネット予約はこちらから :https://inquiry.talkappi.com/inquiry/input?id=acb81054cef91b28&facility_cd=gifugrandhotel-hp&lang_cd=ja&channel=wb&line_id=&member_id=277cce78-54e9-e833-0ff4-8b32ff1c9191

岐阜グランドホテルについて：

長良川沿いの癒やしのリゾートホテル

ホテル前には金華山がそびえ、清流長良川が流れ、多くの人がその自然と風景を楽しんでいます。金華山は、ハイキングコースとしても親しまれ、山頂にある岐阜城から見る姿は雄大なものがあります。四季折々の風景と味わい。岐阜でのひとときをごゆっくりお過ごしください。

オフィシャルウェブサイト :https://www.gifugrandhotel.co.jp/オフィシャルInstagramアカウント :https://www.instagram.com/gifugrandhotel/