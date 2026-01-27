３月７日(土)、夜のアクアワールド・大洗を巡り、地酒を味わう、宴夜～ＳＡＫＥめぐりナイト～、開催！

公益財団法人いばらき文化振興財団

アクアワールド茨城県大洗水族館（アクアワールド・大洗）では、“さぁ、新世海！”をタグラインに掲げ、水族館の新たな一面をお客様にお見せするために様々な取り組みを行っております。このたび、2026年3月7日（土）、夜の水族館と地酒を楽しむ人気企画 「宴夜」を、特別仕様の「SAKEめぐりナイト」として開催いたします。

夜のアクアワールド・大洗で、バラエティに富んだお酒の数々が楽しめる！

詳細を見る :https://www.aquaworld-oarai.com/2026/01/27/enya2026/

4度目の開催となる今回は、日本酒の提供を中心に3度開催してきたこれまでの「宴夜」から趣向を広げ、日本酒・梅酒・ワイン・ビールと、ジャンルの異なるお酒を一度に味わえる特別仕様です。県内で酒造りを行う醸造元4社が勢揃いし、それぞれの個性あふれる一杯をご提供します。さまざまなお酒を少しずつ楽しむもよし、好きなお酒をじっくり味わうもよし。ゆったりとした時間が流れる夜の水族館で、自分だけの“SAKEめぐり”をお楽しみいただけます。また、ドライバーの方やお酒が苦手な方にもお楽しみいただけるよう、素材にこだわったソフトドリンクもご用意いたします。

悠々と夜を過ごす生きものたちの姿を眺めながら、地酒を通して茨城の自然の恵みを感じていただける一夜限りのイベントです。

開催日時：2026年3月7日（土）17:30～20:00 （最終入場19:00）

■ 参加酒造

（１）月の井酒造店〈日本酒〉

1865年創業の老舗酒蔵。太平洋の気候風土を生かし、米と水と酵母の力を引き出す「大洗に授かる酒」を醸す蔵です。

（２）Ume Sonare oarai〈梅酒〉

大洗の地で“梅体感パーク”を展開し、国産梅を原料とした個性豊かな梅酒を醸造しています。

（３）武龍ワイナリー〈ワイン〉

常陸太田・瑞龍町で、地域と歴史の知恵を紡ぎ、ぶどう栽培から醸造までを一貫して行う地域に根ざしたワイナリーです。

（４）Beach Culture Brewing〈ビール〉

大洗シーサイドステーション内でクラフトビールを醸造。素材の風味を生かした、軽快で飲み心地の良い味わいが特長のブルワリーです。

約2万匹のマイワシによる巨大“水族館の杉玉”が登場！

酒蔵が軒先に設置し、新酒の完成とその成熟具合を知らせる“杉玉”にちなみ、当イベントでは、当館最大の水槽「出会いの海の大水槽」に、約２万匹のマイワシたちによる巨大な “水族館の杉玉（イワシ玉）”が登場します。地酒を楽しみながら、その迫力あるパフォーマンスをぜひご覧ください。

水族館の杉玉（イワシ玉）

開催場所 ： 2・3階 出会いの海ゾーン 「出会いの海の大水槽」

開催時間 ： １.18：00 ２.19：00

※状況により内容が変更となる場合がございます。

大洗鹿島線を利用してご来館された方に特別なプレゼントをご用意！

「宴夜～SAKEめぐりナイト～」のチケットをご購入いただき、鹿島臨海鉄道大洗鹿島線を利用してご来館いただきましたお客さまには、記念硬券とオリジナルグラス(非売品)をプレゼントいたします（先着200名限定）。また、大洗駅と当館を結ぶ無料のシャトルバスも運行いたします。ぜひ、イベント参加記念として、公共交通機関でのご来館をご検討ください。

▶記念硬券・グラスの受取方法については、公式ホームページ内の“宴夜”ページをご確認ください。

詳細を見る :https://www.aquaworld-oarai.com/enya2026/

協力：大洗鹿島線を育てる沿線市町会議、鹿島臨海鉄道株式会社、茨城交通株式会社

▲当館の名前が記載された記念硬券は初発行であり大変貴重です。▲オリジナルグラスは、当イベントでしか手に入らない特別なグッズです。

※内容や各種デザインは変更となる場合がございます。

チケットおよび入場に関するご案内

チケットは、1月27日（火）11:00から販売いたします。

◆おつまみプレート付きチケット：3,900円 ※100セット限定

試飲券4枚とおつまみ5種のプレートがついたお得なチケットです。

※当チケットは2月27日（金）までの販売となります。

＜メニュー＞

●いわしの生姜煮

●すけとうだらのエスカベッシュ

●砂ぎものザーサイ炒め

●甘えびのから揚げ

●北寄いぶりがっこサラダのカナッペ

おつまみプレート付チケットの購入はこちら :https://www.asoview.com/channel/ticket/qk2rlVYZU2/ticket0000047988/

◆一般チケット：3,100円

試飲券が4枚ついたチケットです。

一般チケットの購入はこちら :https://www.asoview.com/channel/ticket/qk2rlVYZU2/ticket0000047989/

※チケットはWEBチケットのみの取り扱いとなります。

※年間パスポート、前売券、招待券での入場はできません。

○シャトルバスについて

宴夜へご参加いただいたお客さまを対象としたシャトルバスを水族館⇔大洗駅間にて運行いたします。発車時刻・詳細はホームページをご確認ください。

詳細を見る :https://www.aquaworld-oarai.com/2026/01/27/enya2026/○その他注意事項等

※イルカ・アシカオーシャンライブは実施いたしません。

※大人を対象としたイベントのため、20歳未満の方はご入場いただけません。

※ソフトドリンクもご用意いたします。試飲券はソフトドリンクとの引換えも可能です。

※リラックスカフェマーメイドの営業を行います。（ラストオーダー フード19:30 ドリンク：19:45）

※フードコートの営業はございません。

※飲酒運転は法律で禁止されています。ご来館の際は公共交通機関をご利用いただくか、ハンドルキーパーの同伴をお願いいたします。

※本リリースの画像は全てイメージです。運営：公益財団法人いばらき文化振興財団