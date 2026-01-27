【一休.com】専属コンシェルジュがあなたの旅をサポート。AIサービス『AIコンシェルジュ』で複雑な要望も、手軽に上質な体験に

株式会社一休

高級ホテル・旅館の予約サイト『一休.com(https://www.ikyu.com/)」を運営する株式会社一休（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：榊 淳、以下一休）は、お客様一人ひとりの理想の旅を、より簡単に、より快適に実現するAIサービス『AIコンシェルジュ』を一休.com会員限定で2026年1月27日（火）にリリースしました。

『一休.com(https://www.ikyu.com/)』とは

『一休.com(https://www.ikyu.com/)』は、国内の高級・上質な宿泊施設に特化したオンライン予約サイトです。掲載施設を厳選し、記念日や非日常を求めるお客様に、上質な体験を提供しています。

開発の背景と狙い

近年、生成AI技術が急速に進化し、ユーザー体験を一新するサービスが次々と生まれています。このAIトレンドを背景に、一休はお客様にさらなる価値を提供するため、AI技術の導入を決定しました。

これまでも一休では、お客様に寄り添ったパーソナライズされた宿の提案に注力してきました。しかし、従来の検索機能では「伊豆半島で海が見えて、上質なアメニティが揃った高級旅館」や「富士山が見える絶景の温泉宿で、2名10万円以内」のような、複雑で曖昧な要望に応えることに限界がありました。



この課題を解決するため、まるで専属コンシェルジュと話すように会話形式で宿探しができるAIサービスを開発しました。最新のAIを活用することで、お客様の理想の旅を、手間なくスムーズに見つけられる新しい旅のカタチを提供することを目指します。

『AIコンシェルジュ』の3つの特徴

※一休.comのページ内、下部にあるアイコンから会話を開始できます。「一休.com」URL： https://www.ikyu.com/

1．会話形式で簡単検索が可能に

「週末に都内から2時間以内でいける、ペットを連れていける温泉宿は？」「東京から車で2時間以内でいける、サウナと温泉がある高級旅館は？」など、複雑で曖昧なリクエストも、まるであなたの専属コンシェルジュに話かけるように会話形式で簡単に探せます。



2．あなたにぴったりの宿を提案

『一休.com』が厳選した宿の中から、過去の予約や検索履歴に基づいて、お客様一人ひとりに最適な宿を提案します。AIによる回答も、お客様の嗜好に合わせてパーソナライズされます。



3．わがままなリクエストにもスピーディーに回答

これまでは複数の情報を組み合わせて確認が必要だった内容も、AIに聞けばすぐに解決します。宿探しにかかる時間を大幅に削減し、より快適な体験を提供。あらゆるリクエストにも迅速にお答えします。



今後の展望と開発者からのメッセージ

『AIコンシェルジュ』は、対話を通じて進化を続け、今後は検索機能との統合も視野に入れ、さらなる利便性の向上を目指します。これにより、あらゆる旅行シーンにおいて、より高度にパーソナライズされたサポートを提供し、新たな旅の価値を創造してまいります。なお、本サービスは一休.com会員様限定での先行リリースとなりますが、今後はゲストユーザーを含むすべてのユーザー様にご利用いただけるよう、順次拡大を予定しております。進化し続ける旅のパートナーとして、ぜひご期待ください。

