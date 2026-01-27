【43店舗参加】『すみだベイカーズマーケット2026』～チョコレートの焼き菓子とパンが集まる３日間～オリナス錦糸町で開催！【2/13(金)～15日(日)】
2/13(金)～15日(日)「チョコレートの焼き菓子とパンが集まる日。」をテーマにした『すみだベイカーズマーケット2026』が開催決定！
多くの人で賑わう錦糸公園の北側にあるショッピングモールの1階通路と正面広場が
“3日間限定のベイカーズマーケット”になります。
焼き菓子とパンの名店がつくるチョコレートメニュー
森下・清澄白河ベイカーズマルシェの様子
焼き菓子とパンの作り手と買い手をつなぐベイカーズマーケット
主催のベイカーズマルシェ実行委員会は、これまで森下・清澄白河ベイカーズマルシェや、すみだそよかぜベイカーズピクニックなど、多様な焼き菓子店やパン屋が集まるマルシェを開催してきました。今回もたったひとりで製造から販売までを行う小規模店舗から地域の人気店まで４０店舗以上のお店が集まります。
今回は、それぞれの店舗がつくるバレンタインに合わせた多彩なチョコレートメニューをお楽しみ下さい。その他、建物正面広場のフードトラックやアイシングクッキーのワークショップなどをお楽しみいただけます。
チョコレートをつかったマフィン、クッキー、バウムクーヘンなどの焼き菓子や、チョコレートクロワッサン、チョコロールなどの焼き立てパン、塩チョコスコーン、チョコソースのホットドッグなどバレンタインに開催するマーケットだからこそ味わえる特別で個性あふれる商品との出会いをお楽しみください。
チョコレートメニュー以外にもたくさんの魅力的な焼き菓子やパンが並びます。出店する作り手との交流もお楽しみいただけます。
＼すみだベイカーズマーケット｜チョコレートの焼き菓子とパンが集まる日。／
近隣店舗を中心に、人気店や小規模店舗などこだわりの焼き菓子・パン屋・スープ専門店など40店以上が集まります！
- 普段出会えない店舗と出会える
- 焼き菓子やパンのつくり手と直接話せる
- 食べ比べができる
そんな「一期一会のベイカーズとの出会い」を楽しめるマーケットです。
販売ブースの様子
【開催概要】
チョコレートの焼き菓子とパンが集まる日。
『すみだベイカーズマーケット2026』
■開催日程：2026年2月13日（金）～15日（日）11:00～18:00
※各店舗売り切れ次第終了となります
※オリナス錦糸町営業時間（10:00～）とイベント開催時間（11:00～）が異なります
■会場：オリナス錦糸町｜オリナスモール１F共用部通路オリナス正面広場
（東京都墨田区太平４丁目１－２）
■入場料金：無料
■公式SNS：https://www.instagram.com/bakers.marche/
■主催：ベイカーズマルシェ実行委員会
■協力：オリナス錦糸町(https://www.olinas.jp/)
■企画協力：HIGH FIVE
■お問い合わせ先：bakersmarche@anova.space
【主な出店内容】
焼き菓子・パン・スープなどが全43店舗が参加！
チョコクリーム揚げパン・ココア／cocona
スコーン／ムジナの庭
ショコラグランマルニエ／etta
クッキー缶／Calm flower and bake shop
ヴィーガン＆グルテンフリーダブルチョコマフィン／EARTH&ME
La fille de FAL
atelier haku
1g／ごぼうと舞茸の豆乳ポタージュ
【出店者紹介】
※A to Z
【ブース出展】
▼And Tei［2/14のみ出店］
お茶に寄り添う焼き菓子を通して、新しい「お茶時間」を提案。
日常にも特別な日にも寄り添う一杯とお菓子をお届けします。
＜オススメのチョコレート商品＞
塩こうじサブレのチョコガナッシュサンド、全粒粉スコーンのショコラオレンジ、カカオとチャイのスコーンなど
▼atelier haku［2/13,14,15出店］
天然酵母や酒種酵母を使用した、腸活にもなるような、ちょっと体にいいパンと焼き菓子。
＜オススメのチョコレート商品＞
人気の塩パンにチョコレートを巻き込んだあまじょっぱいを楽しむ塩チョコパン。
▼Caprice*K［2/14のみ出店］
フランス語で、気まぐれを意味する店名。お店と出会えた皆様が幸せになれる焼き菓子をお届けします。
＜オススメのチョコレート商品＞
しっとり濃厚なWチョコレートのパウンドケーキ、ヘーゼルナッツ香るココアフィナンシェ、チョコチップクッキーなど
▼Chanter Colore［2/13,14,15出店］
保存料・香料は使用せず、素材の味わいを活かすパンと焼き菓子。
＜オススメのチョコレート商品＞
米粉で焼き上げた濃厚しっとりガトーショコラ
▼手づくりのデリとパンcafe cocona［2/13,14,15出店］
ポップアップ出店を中心に展開する手作りのデリとパンのお店。メディアにも取り上げられる自家製”萌え断”系サンドやデリ系サンドなど。
＜オススメのチョコレート商品＞
ココア揚げパンにチョコホイップをトッピングしたチョコクリーム揚げパン
▼EARTH&ME［2/14のみ出店］
ヴィーガン&グルテンフリーのお菓子。
“おいしいからで選ぶおやつを。それが地球に優しいものだったら、もっと嬉しい。もっと幸せ。”
＜オススメのチョコレート商品＞
有機ココアとビターチョコレートを贅沢に使用した、ヴィーガン & グルテンフリーのダブルチョコマフィン
▼etta［2/14のみ出店］
季節の素材やスパイスを使用した焼き菓子とコーヒーのお店。
＜オススメのチョコレート商品＞
チョコレートとスパイスを合わせたリッチなパウンドケーキ
▼HEARTS EASE M［2/15のみ出店］
香り豊かな国産小麦と奄美大島の素焚糖の優しい甘さを活かした、食べ飽きないパンとお菓子。
＜オススメのチョコレート商品＞
チョコレートを織り込んだもちもち生地のねじねじパン
▼KOU Bakers［2/15のみ出店］
小さなビルの2階でひっそりと佇むパンと焼き菓子の小さな工房。
国産小麦粉を使用した毎日食べても飽きのこないパンと甘さ控えめの焼き菓子を週2日だけ販売。
＜オススメのチョコレート商品＞
2種類のチョコレートを贅沢に練り込んだしっとり濃厚なカカオシュトーレン
▼La fille de FAL［2/14のみ出店］
「小麦アレルギーの母に安心して食べてもらえるお菓子を」という想いを原点に、兵庫県・淡路島の工房でつくられる米粉の焼き菓子。
＜オススメのチョコレート商品＞
カカオの奥行きある香りとコクを大切に仕立てた米粉の焼き菓子、キャトルキャール・オ・カカオ
▼Le Tronc［2/13のみ出店］
季節を感じ、素材を活かすことを大切に、旬の果物やハーブ、スパイスを使った五感が開くようなお菓子。お酒に合うお菓子も人気です。
＜オススメのチョコレート商品＞
ココアのサブレ生地にストロベリーのピューレがたっぷり入ったガナッシュのタルトを手のひらサイズのタルトショコラベリー
▼Lily et la sorciere［2/13,15出店］
米粉マフィンを中心に、コンフィズリー等を製造。マルシェ当日は朝焼きたてのマフィンをご用意します。
＜オススメのチョコレート商品＞
チョコレート生地にダークチョコレートのチップを練り込み、香ばしいアーモンドと一緒に焼き上げたダブルチョコ＆アーモンド米粉マフィン
▼LuIEN［2/15のみ出店］
オリジナルコーヒーカクテルと自家製スイーツのペアリングをお楽しみいただける夜のコーヒー屋。イベント限定ホットドッグがオリジナルチョコソースを纏って登場！
＜オススメのチョコレート商品＞
オリジナルチョコソースを纏ったホットドッグ
▼mika'sraw cake［2/14のみ出店］
rawケーキ、ヴィーガン、グルテンフリーのお菓子。
＜オススメのチョコレート商品＞
ヴィーガンチョコチップを使った、米粉のカカオマフィン
▼misapan［2/15のみ出店］
体に優しい素材をつかい、ひとつひとつ丁寧に焼きあげる手作りパン。
＜オススメのチョコレート商品＞
濃厚なチョコレートを何層にも折り込んだチョコロールパン
▼momo［2/13,14出店］
息子がいつも言う「いっしょにたべるとおいしいね」。安心安全な材料を使用した親子で分け合えるおやつ。
＜オススメのチョコレート商品＞
キャラメリゼしたナッツとビターチョコレートをあわせた、キャラメルナッツショコラ
▼Monkey Pod coffee&cake［2/14のみ出店］
曳舟駅近くのスペシャルティコーヒー＆自家製スイーツ店。素材の風味を活かした焼き菓子を中心に、コーヒーとよく合うスイーツをひとつひとつ丁寧に作っています。
＜オススメのチョコレート商品＞
ラズベリージャムをサンドしたチョコレート＆ココナッツケーキ
▼moon.bake［2/15のみ出店］
月のようにいつも人を見守れるような日々に寄り添う優しい焼き菓子。
＜オススメのチョコレート商品＞
コーヒーのほろ苦さとチョコレートの甘さに、ラズベリーの甘酸っぱさ添えたカフェモカカヌレ
▼Riz Lie Amande［2/13,14,15出店］
江戸川区にある、平日は米粉のパン屋、土日はケーキ屋のALLグルテンフリーのお店。
「アモパル(R)」というアーモンドパルプを使ったしっとり香ばしいお菓子が特徴です。
＜オススメのチョコレート商品＞
グルテンフリーのカリカリモチッのクロワッサン生地でチョコレートバーを包んで焼き上げたパンオショコラ
▼Scone Lab.［2/15のみ出店］
植物性素材のからだと環境にやさしいスコーン。
バター、卵は使わず、極力からだに良い素材を用いて ひとつひとつ丁寧に焼き上げます。
＜オススメのチョコレート商品＞
チョコレートブラウニーをイメージした濃厚な味わいのブラウニースコーン
▼snaq.me stand［2/15のみ出店］
おやつの定期便『snaq.me(スナックミー)』が提供する「snaq.me stand」。
定期便では味わえない厳選素材のできたておやつをご提供します。
＜オススメのチョコレート商品＞
有機アガベチョコやカカオニブ、濃厚ココア、人気のドライフルーツ、スパイスを加えたチョコキャロットケーキ
▼TUTTO［2/14,15出店］
MYLK*（植物性ミルク）を使用した、プラントベースのヴィーガンジェラートのお店。
今回は、プラントベース&グルテンフリーのヴィーガンクッキーをお届けします。
＜オススメのチョコレート商品＞
オリジナルプラントベース&グルテンフリーチョコチップクッキー
▼Toki-Tokyo Baumkuchen［2/13,14,15出店］
バウムクーヘンの本場ドイツで6店舗のマイスターに学んだ本格バウムクーヘン。
ドイツ製オーブンで1本1本焼き上げる、ハンドメイドの小さなバウムクーヘン屋です。
＜オススメのチョコレート商品＞
ヘーゼルナッツバウムクーヘンにカカオ65%のチョコレートをコーティングしたプレミアムバウムクーヘン
▼おやつ屋ちゃぽ［2/14,15出店］
「パティシエの描く物語のあるおやつ屋さん」。
物語を読んで、イラストを見て、 おやつを食べて、ほっこりする素敵な時間を皆様に届けします。
＜オススメのチョコレート商品＞
かわいくラッピングしたチョコづくしのスペシャルクッキーBOX
▼くま農園［2/13のみ出店］
農薬、化学肥料を使わずに自家栽培した野菜やハーブの焼き菓子。
バター・牛乳の代わりに植物性オイルと豆乳・ヨーグルト等でスッキリと軽い食べ心地に仕上げています。
＜オススメのチョコレート商品＞
一番人気のキャロットケーキの冬季限定チョコレートバージョン
▼デニッシュのお店ISSIN［2/13のみ出店］
埼玉県入間市より、埼玉県産小麦を使用した天然酵母デニッシュブレッドをお届け。
＜オススメのチョコレート商品＞
高級クーベルチュールチョコレートを使用したガナッシュクリームを、ブラックココア生地に織り込みホワイトチョコレートでデコレーションしたリングデニッシュ
▼パンではさむ店 はさむぅ［2/13,15出店］
江東区北砂の工房でつくられる、自家製パン&具材を作ってパンではさむサンド。
牛肉とレモングラスのバインミー、あんバターサンドが当店の人気商品です。
＜オススメのチョコレート商品＞
ピーナッツバターを折り込み、チョコがけをして、香りと甘さをプラスしたフレーキーなサンド
▼プティ ラブァン［2/13,14出店］
おばあちゃんの喫茶店からはじまったお菓子屋さん。
今はもうないあの温かい空間を受け継いだ、どこか懐かしくて思わず笑顔になるようなお菓子を作っています。
＜オススメのチョコレート商品＞
外はザクっと 中はふんわり 食感に焼き上げた塩チョコスコーン
▼ムジナの庭［2/14,15出店］
東京・小金井から、毎日食べたくなる焼き菓子をお届け。
香り豊かな粗挽き全粒粉をはじめ3種類の小麦粉を独自にブレンドしています。
＜オススメのチョコレート商品＞
ホワイトチョコといちごを合わせた「白」、シンプルなダークチョコレートの「黒」2種類のチョコレートのスコーンサンド
▼もぐもぐベーカリー［2/13,15出店］
北海道小麦、北海道バター、沖縄の塩など材料にこだわったパン。
シマエナガちゃんなどの動物パン、カレーパンなどのお惣菜パン、自家製酵母パンなどを作っています。
＜オススメのチョコレート商品＞
湯種製法のもっちり生地のチョコクリームのシマエナガちゃんパン
▼空とあお［2/13のみ出店］
配合を変えた数種類の国産小麦と、季節のおいしいものでつくられるスコーンやパンとお菓子。
＜オススメのチョコレート商品＞
チョコレートと発酵バター、ドライフルーツを使ったショコラパネトーネ
▼焼菓子やえ［2/14のみ出店］
季節ごとに農家さんから仕入れたフルーツや野菜を使った焼菓子。
ハーブやスパイスなども取り入れた甘さ控えめの味わいを大切にしています。
＜オススメのチョコレート商品＞
オーガニックチョコレートをつかったクランブルケーキ
▼隼英堂［2/13,14,15出店］
風土に寄り添ったパン。国産の小麦や小豆、卵など、信頼できる素材を選び、日本の食文化や良質な素材と向き合いながら、日々焼かれるパン。
＜オススメのチョコレート商品＞
レッドカラントとフランボワーズの酸味が、ローストカカオの香ばしさを引き立て、後味まで深い香りが広がるココア生地のカヌレ・ルージュ
▼門仲パン屋~MONPAN~［2/13,14,15出店］
オープン間もなく1周年！シェフの独創性溢れる美しいパンをメインに、日常や特別な日それぞれに寄り添ったパン屋さん。
＜オススメのチョコレート商品＞
人気のチョコ塩パンを更にチョコ感アップし、さらにベイカーズマーケット特製の塩キャラメルバージョンにしたキャラメルチョコ塩パン
【フードトラック】
▼1g（イチグラム）［2/13,14,15出店］
整う豆乳スープ専門店。化学調味料を使わず、野菜ときのこの旨みをぎゅっと凝縮させた温かい豆乳ポタージュスープ。
＜オススメ商品＞
ごぼうと舞茸の豆乳ポタージュを、Farm to Meの高加水パンと一緒にどうぞ。
▼Calm flower and bake shop［2/13のみ出店］
花とクッキーのキッチンカー。花と菓子で穏やかな気持ちになってもらいたいと始めました。
＜オススメのチョコレート商品＞
サクサクなのにチョコレートの濃厚さも味わえる、サブレヴィエノワショコラ
▼CASSADY［2/14のみ出店］
「Dine around the world！」をテーマに、世界のサンドイッチやスープを提供するフードトラック。
素材にこだわった手作りの具材と、オリジナルの特注パンでひとつずつ丁寧にお作りするサンドイッチをお楽しみください。
＜オススメ商品＞
手作りの具材と、オリジナルの特注パンでランプレドットのサンドイッチ（牛もつサンド）
【ベイカーズセレクトブース】［全店2/13,14,15出品］
▼アトリエダイジロー
押上に工房直売所を構えるブーランジェリー。パティシエがひとつひとつ丁寧に焼き上げるお菓子やパンを販売します。
＜オススメのチョコレート商品＞
フランス「VALRHONA」社の最高級チョコレートを使用した澄ましバターのマドレーヌ
▼ベーカリー花火
見て楽しい食べて美味しいごちそうパン。数々の料理コンテストで入賞経験を持つシェフが手造りの具材・生地にこだわりました。
＜オススメのチョコレート商品＞
ショコラフランス生地でバトンチョコを一本包み込み、シュトーレンの製法にならいバターで仕上げた、ロイヤルショコラシュトーレン
▼DA‘TTE COOKIE
日本初のアメリカンオートミールクッキー専門店。食物繊維、鉄分、亜鉛、葉酸、ビオチン、その他ミネラルやビタミンなどの栄養がつまった食べ応え抜群なクッキーです。
＜オススメのチョコレート商品＞
たっぷりのビターチョコレートと、芳ばしいナッツをココア生地に混ぜ込んで焼き上げたザクザク食感のダブルチョコレートオーツクッキー
▼glutenfree365days
「お家でも外出先でも、いつでもグルテンフリーを」をコンセプトにグルテンフリーをしている方もそうでない方も、一緒に楽しめるお菓子をご提供。
＜オススメのチョコレート商品＞
米粉とアーモンドプードルをメインにココアパウダーとチョコレートを贅沢に使用したリッチな味わいのグルテンフリーショコラケーキ
▼Maniere
長野県長野市にあるプリンと焼き菓子の小さなお店。長野県産をはじめ、厳選した食材を使い、ひとさじのこだわりを加えた丁寧なお菓子作りを心がけています。
＜オススメのチョコレート商品＞
ナチュラルカカオパウダーとクーベルチュールチョコレートを加えた濃厚な生地にたっぷりのチョコチップを乗せて焼き上げたショコラフィナンシェ
▼Itami Bakery
北海道と兵庫県産の有機栽培小麦を自家製粉し、フランスのルヴァン製法(発酵種)で発酵させたカンパーニュを焼いています。
＜オススメのチョコレート商品＞
有機ココアのシュトレン生地の中にKAOKA社の有機チョコレートを包んで焼き上げたプレジール・ショコラ(ショコラシュトレン)
【ワークショップ】
▼DA‘TTE COOKIE［2/15のみ開催］
世界大会優勝パティシエールが手がけるアイシングワークショップ。あなただけのオリジナルアイシングオーツクッキーをつくろう！
＜オススメ商品＞
オートミールがたっぷり入ったザクザクのオーツクッキーにアイシングを施してあなただけのオリジナルクッキーに
【主な注意事項】
※内容、出店者は変更となる場合がございます
※会場への入場は11:00からとなります
※会場での盗難・事故・トラブルは責任を負いかねます
【その他】
※開催内容に関しましては変更になる場合がございます。最新の情報は、公式サイトをご確認ください
※お問い合わせ先：bakersmarche@anova.space／ベイカーズマルシェ実行委員会
焼き菓子とパンのマルシェ
ベイカーズマルシェ実行委員会は、イベントをきっかけに焼き菓子やパンが大好きな人と作り手をつなぐだけではなく、街と人をつなぐマルシェとなることを目指しています。