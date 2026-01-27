ブランド アンバサダー ジョージ・クルーニーが出演する1986年から追求し続けた「格別な味わい」に込めた「愛」を伝えるCMを公開

ネスレネスプレッソ株式会社

カプセルコーヒー、専用コーヒーメーカー、“至福のコーヒー体験”を楽しむためのトータルサポートを提供することにこだわり続けている「NESPRESSO（ネスプレッソ）」（ネスレネスプレッソ株式会社 本社：東京都品川区、代表取締役社長：シルヴァン・シマール）は、2026年に誕生40周年を迎えました。1986年の創業以来、ネスプレッソは“格別な味わい”を追求し続けてきました。ネスプレッソが本格的な味わいを追い求める原動力は、コーヒーそのものへの忠誠心とコーヒー愛飲家に至福の一杯を届けたいという情熱によるものであり、その愛はネスプレッソがコーヒーづくりに向き合う全てのプロセスと製品・サービスに込められています。これまでに捧げてきた愛と、それを支えてくれたコーヒー愛飲家への感謝を込めたブランドキャンペーン「WITH LOVE. SINCE 1986」を公開します。

ネスプレッソは、コーヒーチェリーの栽培からコーヒーを味わう瞬間まで、至福の一杯を届けるために専門家が情熱を注いでいます。風味を守るアルミニウム製カプセルに密封された高品質なコーヒーを、操作の簡単な専用のコーヒーメーカーで抽出することにより、どなたでも家庭で至福のコーヒー体験を楽しむことができます。

1986年、「エスプレッソ発祥の地イタリアで飲まれているような、格別な味わいのコーヒーをコーヒー愛飲家に届けたい」というシンプルな発想からネスプレッソは誕生しました。最初の拠点となったのは、本社が位置する「スイス」、良質なエスプレッソの代名詞ともいえる地「イタリア」、そして日本の3か国です。以来、格別な味わいを追求し続けてきたネスプレッソは、時代と共に変化する人々のライフスタイルに寄り添い、コーヒー体験の可能性を広げてきました。創業時から始まった、エスプレッソの真髄を味わうことのできる高圧力抽出システムの「オリジナル」のみならず、今では、エスプレッソからカラフェまで多様なカップサイズに対応した遠心力抽出システムの「ヴァーチュオ」の展開へと発展し、各システム30種類以上のカプセルコーヒーを揃えています。さらに、毎年、季節毎に数量限定コーヒーを通じて新たな楽しみを届けたり、家庭で簡単にアレンジを加えてコーヒータイムをより豊かにするようなアイスコーヒーやミルクレシピの提案など、常に進化を続けています。

ネスプレッソの40年の愛と誇りを届けるキャンぺーンのキービジュアルには、鮮やかなグラデーションカラーを用い、強さと優しさ、そして、ネスプレッソの物語と人々との繋がりを表現しています。

1986年の創業以来変わることのない、至福の一杯への「情熱」とすべてのコーヒー愛飲家への「感謝」を込めたネスプレッソの物語を、ネスプレッソとともに歴史を歩んできたブランド アンバサダーのジョージ・クルーニーとともに紡ぎます。

WEB CMストーリー概要

物語は、ジョージ・クルーニーが「格別な味わい」のエスプレッソを楽しむシーンから始まります。ネスプレッソの心に残る一杯を追求する挑戦はそれだけでは終わりませんでした。ネスプレッソが多様なライフスタイルに寄り添い、一人ひとりに合わせて「心に残る至福のコーヒー体験」を提供し続けてきた姿を映し出します。映像のラストは、「コーヒーの常識を変えていく」という決意とともに、40年分の愛を込めたメッセージで締めくくります。

詳細情報

タイトル ：「WITH LOVE. SINCE 1986」

公開日 ： 2026年1月27日（火）

公式YouTubeサイト：https://www.youtube.com/watch?v=EYF8wYEwicQ

出演 ：ジョージ・クルーニー（ネスプレッソ ブランドアンバサダー）

ネスレネスプレッソ社について https://www.nespresso.com/

コーヒーチェリーから至福の一杯まで、情熱を込めて

2026年に40周年を迎えたネスプレッソは、1986年に販売を開始して以降、カプセル式コーヒー市場のパイオニアとして、常に革新を起こし、高品質なコーヒーをシンプルな操作でどなたでも家庭で楽しむことができるシステムを通じ、世界中の人々のコーヒーの楽しみ方に変化をもたらしてきました。

味わい豊かなコーヒーは、上質なコーヒー豆からつくられます。ネスプレッソでは、世界中を旅する専門家が、テロワールといわれる標高、気候、土壌の厳しい条件を満たしたごくわずかな生産地を選択して栽培。さらに、コーヒー豆一粒一粒を大切に、ダイヤモンドを扱うように、収穫や精製、選別を行っています。

また、上質なコーヒー豆を安定的に調達し、生産者に対して経済的・環境的・社会的にポジティブな影響を与えることを目的とした独自の「ネスプレッソ AAA サステナブル・クオリティ（持続可能品質）(TM)プログラム」からコーヒー豆を入手しているのも特徴です。焙煎やブレンドなどの各工程におけるスイスの専門家たちがつくり出したコーヒーは、風味を守るアルミニウム製カプセルに包まれ、コーヒースペシャリストの手から、消費者の手に渡ります。使用済みのネスプレッソカプセルは、回収ボックス設置のブティックやパートナー企業、自宅回収サービスを通して回収され、リサイクルされます。また、ネスプレッソのグローバルにおける創業以来一貫して続けてきたコーヒーを通じてポジティブな影響をもたらす様々な活動が評価され、Nestle Nespresso S.A.は2022年に、環境や社会に対する透明性や説明責任などにおいて高い基準を満たした企業に与えられる国際認証「Bコープ(TM)」を取得し、2025年には再認証を受けています。

コーヒーチェリーの栽培から、コーヒーを味わう瞬間まで、そして飲み終えたその先まで、ネスプレッソは情熱を込めて至福の一杯を届けます。