生誕140周年 藤田嗣治の評伝劇上演　戦争画の時代の狭間で己の“絵”を模索し続けた、日本人画家の傷を抉る

『藤田嗣治～白い暗闇～』が2026年3月19日 (木) ～ 2026年3月24日 (火)に東京芸術劇場シアターウエスト（東京都 豊島区 西池袋 1丁目8番1号）にて上演されます。

チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて発売中です。

カンフェティにてチケット販売中 :https://www.confetti-web.com/events/12779

https://inzou.com/works/works33/

＜あらすじ＞

「日本という枠を飛び越えた、本物の絵描きになる」ため、横浜港よりパリへと旅立った藤田嗣治。しかし、パリでは様々な画風が乱立しており、自分が知らない絵画の世界に、嗣治は順応できずにいた。そしてパリでの生活が一年を過ぎた頃、第一次世界大戦が勃発する。

藤田嗣治の人生の内、“乳白色の肌”という独自の技法を確立し成功したパリ時代（1913年～29年）と、日本に帰国後、トレードマークのおかっぱ頭を丸刈りにし、軍部の協力要請に従って『アッツ島玉砕』等の戦争画の創作をしていく太平洋戦争時代 （1938年～45年）を取り上げた評伝劇。

『藤田嗣治～白い暗闇～』作品概要

■ 藤田嗣治の２つの時代を取り上げた書き下ろし作品

1920年代初頭に「乳白色の下地」という独自の技法を確立し、日本人として初めてパリで成功した画家、藤田嗣治。彼の人生の内、パリ時代（1913年～29年）と、日本に帰国後、トレードマークのおかっぱ頭を丸刈りにし、軍部の協力要請に従って「アッツ島玉砕」等の戦争画の創作をしていく太平洋戦争時代（1938年～45年）に焦点を当て、評伝劇を創作いたします。

■ 戦争画とは？

戦争画とは戦争を題材として描かれた記録絵画で、軍の宣伝や戦意高揚に利用されました。ただ、第一次世界大戦の日本の戦争画は、初期は若い画家たちが、自らの問題意識から自主的に従軍して描き始めたものでした。その後、戦争画の利用価値に気づいた軍と、新聞の売り上げを伸ばす目的の新聞社によって、1938年頃から戦争画展覧会をイベント化していく動きが始まります。本作では、そうした戦争画を巡る大波に藤田嗣治がどう巻き込まれていったのか、新聞記者：住喜代志との関係の中で描きます。

■ 藤田嗣治生誕140周年を迎える2026年に新演出で再演！

タイトルロール藤田嗣治役に文学座の石橋徹郎氏を迎え、舞台美術を抽象的な美術プランを得意とする土岐研一氏に、衣裳を華やかかつ時代感の重みを出せる西原梨恵氏に、新たに依頼。新演出では、戯曲の最も重要な台詞「お前（藤田嗣治）の戦争画は大衆の自画像だ。見ると、自分たちが戦争に酔っていたことに気づかされる。」に、特にこだわって視覚化します。画家・藤田嗣治の潜在意識を表現するために、戯曲も一部改訂しました。藤田嗣治生誕140周年を迎える2026年、「何が藤田嗣治に戦争画を描かせたのか？」に、より迫った作品を届けたいと考えています。

是非、劇場でご覧ください。

劇団印象-indian elephant-とは

“印象”と書いて”いんぞう”と読む。劇作家・演出家の鈴木アツトを中心に2003年に設立。「遊びは国境を越える」という信念の元、”遊び”から生まれるイマジネーションによって、言葉や文化の壁を越えて楽しめる作品を劇作し、観劇後、劇場を出た観客の生活や目に映る日常の景色の印象をガラッと変える舞台芸術の発信を目指している。

〈作・演出〉鈴木アツト

劇作家・演出家。劇団印象-indian elephant-主宰。1980年、東京都生まれ。慶応義塾大学卒。2015年、国際交流基金アジアセンター アジアフェロー（タイ・バンコク）、文化庁新進芸術家海外研修制度研修員（英国・ロンドン）。2016年、『The Bite(英訳版青鬼) 』と『グローバル・ベイビー・ファクトリー』が、ロンドンでリーディング上演される。2019年、ポーランドのドルマーナ劇場から招聘され、『Ciuf Ciuf!（チュフ・チュフ）』（作・演出）を滞在創作した。

主な代表作は、「国家と芸術家シリーズ」四部作、『エーリヒ・ケストナー』（第27回劇作家協会新人戯曲賞 最終候補作）、『藤田嗣治』（令和3年度希望の大地の戯曲賞「北海道戯曲賞」 最終候補作）、『ジョージ・オーウェル～』（第11回現代日本戯曲朗読公演選出）、『カレル・チャペック』）、『犬と独裁者』（令和5年度希望の大地の戯曲賞「北海道戯曲賞」 優秀賞受賞）、『女性映画監督第一号』等。

公演概要

『藤田嗣治～白い暗闇～』

公演期間：2026年3月19日 (木) ～ 2026年3月24日 (火)

会場：東京芸術劇場シアターウエスト（東京都 豊島区 西池袋 1丁目8番1号）

■出演者

石橋徹郎（文学座）

佐乃美千子（劇団印象-indian elephant-）

斉藤悠

後東ようこ

二條正士

木山廉彬

椎名一浩

笹野美由紀

河野賢治

とくながのぶひこ

森本遼

井上一馬（イッツフォーリーズ）

■スタッフ

作・演出：鈴木アツト

舞台美術：土岐研一

小道具：西宮紀子

舞台監督：折田彰平（（株）ステージワークURAK）

照明：宮野和夫

音響：斎藤裕喜（Quebec）

衣裳：西原梨恵

ヘアメイクプラン：上野彩紗

振付・演出助手：モカ

英語字幕翻訳：常田景子

宣伝デザイン：沼上純也（イヰマ）

宣伝イラスト：大野舞"denali"

舞台写真：菅原康太

音楽・制作：村上理恵

制作協力：J-Stage Navi

協力：イッツフォーリーズ、オールスタッフ、Kotabeya、ジェイ.クリップ、新宿梁山泊、地球儀、パンケーキの会、ビクターミュージックアーツ、HIDEKO事務所、文学座、ヘリンボーン

助成：文化庁文化芸術振興費補助金（舞台芸術等総合支援事業（公演創造活動））｜独立行政法人 日本芸術文化振興会、アーツカウンシル東京【東京芸術文化創造発信助成／東京芸術文化鑑賞サポート助成】

企画・主催：特定非営利活動法人 劇団印象indian elephant

■公演スケジュール

2026年03月19日(木) 13:00

2026年03月20日(金・祝) 13:00 ◎★

2026年03月20日(金・祝) 18:00 ◎

2026年03月21日(土) 13:00 ★

2026年03月21日(土) 18:00 □

2026年03月22日(日) 13:00 □△

2026年03月23日(月) 13:00

2026年03月24日(火) 13:00

受付開始は開演の45分前、開場は開演の30分前

上演時間：2時間30分（途中15分休憩あり）予定

★＝終演後アフタートークを実施。

3/20（金・祝）13:00 鈴木勝雄氏（東京国立近代美術館企画課長、『コレクションを中心とした特集 記録をひらく 記憶をつむぐ』展主担当）

3/21（土）13:00 河田明久氏（千葉工業大学教授/『画家たちの「戦争」』著者）

◎＝映像撮影がはいります。

□＝バリアフリー字幕タブレット貸出｜音声ガイド貸出

△＝英語字幕タブレット貸出

■チケット料金

一般：5,000円

U29：3,500円 ※当日要証明書

（全席指定・税込）

