【ITパスポート学習の“つまずき”を防ぐ新サービス】

株式会社リレイス

株式会社リレイス（本社：大阪市）が提供する、社会人向けサブスク型ITパスポート教材サービス『しゅはりすラーニング』は、2025年12月26日、ITパスポート試験の本格学習前に試験の難易度や出題意図を体感できる無料サービス

『Iパスならし学習』 をLINE上でリリースしました。

『しゅはりすラーニング』は、リリースから4ヶ月でユーザー数1,000人を突破。

今回の『Iパスならし学習』は、ITパスポートを「取らなきゃいけない」社会人が、本格的な勉強に入る前に正しい難易度認識と学習の心構えを持つための“予行学習”として開発された補助サービスです。

■受験者数30万人超、合格率は約49％

“簡単そう”という誤解が、不合格を生んでいる

国家試験「ITパスポート」は、令和6年度の受験応募者数が30万人を超え、今後も増加が見込まれています。

受験者の多くは非IT系企業に勤める社会人で、「会社から取得を促されて受験する」ケースが増えています。

一方で、令和6年度の合格率は49.1％。

約2人に1人が不合格となっているのが現状です。

■サービス開発の背景

参考資料：独立行政法人 情報処理推進機構『情報処理技術者試験統計資料 令和7年3月度 ITパスポート試験』“不合格者の多くは、試験をなめていた！”

『しゅはりすラーニング』では、これまでの受講者インタビューやユーザー行動データを分析した結果、不合格者には明確な共通点があることがわかりました。

それは、

「6割くらいなら、そこまで本気を出さなくても取れるだろう」

と、試験の難易度を実際よりも低く見積もり、必要な学習量を確保できていなかったケースが非常に多いことです。

これは、ITパスポートが「自主的に取りたい資格」というよりも、

「取らなきゃいけない資格」として受験されることが多い試験ならではの特徴だと考えています。

※ITパスポート試験は総合評価点 600点以上/1000点 で合格となります。

■“過去問より本番が難しい”と感じる受験者が増加

試験はより「理解力」を問う内容へ

また、アンケート調査では

「公開されている過去問よりも、本番試験の方が難しく感じた」

という声も多く寄せられました。

ITパスポートを定期的に受験している開発担当者からも、

近年は用語の意味をそのまま問う問題より、業務シーンに当てはめて適切な行動を選ばせる事例問題が増えているとの声が上がっています。

つまり、ITパスポートは

「暗記すれば解ける試験」から

「理解して使えるかを問う試験」へと変化してきているのです。

■だからこそ必要な「ならし学習」

本格学習の前に、“試験の正体”を知ってほしい

私たちは、ITパスポートを受験するすべての人の合格率を上げたいと考えています。

そのためには特に、「取らなきゃいけない」と感じている社会人の方に、

- 試験の本当の難易度- 何のための知識を問われているのか

を学習前の段階で正しく理解してもらうことが不可欠だと考えました。

そこで、日本人の多くが日常的に利用しているツール「LINE」を活用し、

誰でも・無料で・気軽にITパスポートの“肌感”を知れる

予行学習サービス『Iパスならし学習』を開発しました。

■『Iパスならし学習』の内容

2週間で、ITパスポートの全体像と難易度を体感

『Iパスならし学習』は、2週間でITパスポート試験の全体像を体感できる無料プログラムです。

この『Iパスならし学習』では、

- ITパスポートとはどんな試験なのか- どんな知識が、どんな形で問われるのか- 難易度はどの程度なのか

を、本格学習に入る前に理解できます。

2週間後には、ならし学習で扱った内容に関連する過去問にも挑戦。

試験の難易度を実感したうえで、

- 『しゅはりすラーニング』- 市販の参考書- 他の学習ツール

など、自分に合った方法で本格学習を始めてもらう設計となっています。

ならし学習は、『しゅはりすラーニング』でもおなじみの

教え手役「じむりす」と、聞き手役「しゅはりす」の2匹のリスと一緒に進行します。

ITパスポートのわかりにくい用語を噛み砕いてレクチャー！

● 配信内容

2週間、毎日朝・夕を基本に、不定期で昼にも配信

- 試験範囲の用語に関する2択クイズ- 実生活や実務イメージと結びつけた解説コンテンツ- その他、試験理解を深める記事

● 有人チャット対応

LINE内のチャット機能では、チャットボットを使わず、あえて有人対応を採用。

キャラクター「じむりす」として、ならし学習ユーザーの質問に随時対応しています。

画一的な回答ではなく、ITパスポート専門サービスならではの知識を活かした個別サポートを重視しています。

■プレリリースの反響

ならし学習体験者の86％が「他の教材よりわかりやすい」と回答

プレリリース期間中、ならし学習を体験したユーザーのうち

86％から「一般的な教材よりわかりやすい」と回答をいただきました。

ならし学習のわかりやすさ調査アンケートを実施。有効回答504名中86％のユーザーが『かなりわかりやすい』を選択。

また、ならし学習最終日に実施した過去問テストでは回答者の約7割が「思っていたより難しかった」と回答。

本格的な試験学習を始める前に試験の難易度を体感できるプログラムとして、

学習者の方から「役立った」「勉強のスイッチが入った」と、嬉しいご意見を多数いただいております。

■始め方

LINEを友だち追加するだけ！すぐにスタートできます👍

『Iパスならし学習』は、

しゅはりすラーニング公式LINEを友だち追加するだけで、すぐにご利用いただけます。

今すぐ始めてみましょう！

▼公式LINEはこちら

LINEで友だち追加する :https://page.line.me/268uolda?oat_content=url&openQrModal=true

■関連リンク

- しゅはりすラーニング 公式サイト： https://shuharis.com/- しゅはりすラーニング無料体験ページ： https://shuharis-learning.com/plan/demo- しゅはりすラーニング公式Instagram： https://www.instagram.com/shuharis_itpass?igsh=MWxhbXh4MGRjNm9nNg==