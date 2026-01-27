中国料理 神戸壺中天｜2月限定「おすすめアラカルト」発売

明海グループ株式会社とろみ餡がじわりと広がり、蟹の香りがふわっと立ち上がる至福の瞬間。思わず一口入れたくなる、2月だけの贅沢炒飯。

中華レストラン「神戸壺中天」（所在地：兵庫県神戸市中央区、運営：(株)シーアールケイ）は、2026年2月限定のおすすめアラカルトとして、香りと旨みが食欲を刺激する2品を提供いたします。寒さが深まる季節にぴったりの、心も身体も温まる味わいをお楽しみください。

2月限定おすすめアラカルト 概要

１. クリスピーチキン 1,800円（税込）

スパイスの華やかな香りと、皮目のカリッとした香ばしさがクセになる骨付きチキン。ひと口頬張ると、肉汁とスパイスの風味がふわっと広がり、食欲を刺激します。旨みと香ばしさのバランスが絶妙な“仕上がりに自信あり”の一皿です。

骨付きチキンを丸ごと豪快に。食べやすくカットした、香ばしさと旨みが詰まった自慢のクリスピーチキン。ひと口ごとに“カリッ”と弾ける皮の照り。スパイスの香りと肉汁があとを引く、クセになる美味しさ。

蟹肉たっぷり餡かけ炒飯 1,700円（税込）

ふんわり香る蟹の風味と、とろみ餡が炒飯に絡むたび、口いっぱいに広がる贅沢な旨み。ひと皿で満足感の高い、冬にこそ食べてほしいあたたかさとコクのある味わいに仕上げました。蟹の旨味と香りが立ちのぼる、シンプルながら奥行きのある逸品です。

料理の特徴

炒飯にたっぷりかけた蟹餡は、見てわかる贅沢仕様。蟹肉の旨みがしっかり感じられる、冬に嬉しいあったか一皿。

どちらのメニューも 香り立つスパイスや蟹の芳醇な旨み、ボリュームたっぷりの満足感 をキーワードに開発。季節感を取り入れながら、中華の魅力である“熱気”“香り”“食べ応え”を存分に味わえるラインアップとなっています。

提供期間

2026年2月1日（土）～ 2月28日（土）

※ランチタイム／ディナータイムいずれの営業時間帯でもご提供いたします。

中国料理 神戸壺中天（こうべこちゅうてん）概要

店舗名 ： 中国料理 神戸壺中天

所在地 ： 〒650-0037 神戸市中央区明石町32番地 明海ビル B1F Block32

営業時間 ： ランチ 11:00～14:30(L.O.14：00)／ディナー 17:00～21:00(L.O.20:00)

電話番号 ： 078-334-1002

アクセス ： JR三ノ宮/各線三宮駅から徒歩14分・JR元町駅/阪神元町駅から徒歩7分

HP URL ： https://www.kobekochuten.jp/

instagram： 毎日更新中！https://www.instagram.com/kobekochu32/

予約方法 ： 公式HP(https://kobekochuten.jp/reservation/)やお電話からも承っております。