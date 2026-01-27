水産エンターテインメントカンパニーの北辰水産、縁起の良さを詰め込んだ大人気の恵方巻き、予約受付開始！

株式会社北辰水産


水産エンターテイメントカンパニーの株式会社北辰水産は、運営する北辰鮨 松坂屋上野店で、2月3日(火)の節分に向けて「品質と鮮度の良い魚を」という創立以来の理念をそのまま形にした縁起のいい恵方巻を販売します。海鮮をふんだんに使った豪華海鮮巻や、上野のパンダをモチーフにした恵方巻など、見て楽しい、食べて美味しいバラエティに富んだ恵方巻をご用意。魚の美味しさを通じて、毎日の食卓を彩りたいという北辰水産の想いを込めてお届けします。店頭での事前予約も承りますので、ぜひ魚のプロが厳選する海の幸をお愉しみください。
（北辰水産HP：https://www.hokushin-suisan.co.jp/）




■メニュー概要

【海鮮極太贅沢巻】1本　税込12,800円




本まぐろの赤身、中トロをはじめ、７種類の海鮮具材を使用。縁起の良さを詰め込んだ豪華な恵方巻です。



販売期間：2月3日(火) ※10本限り


※店頭ご予約は1月31日(土)まで。
※ご予約のみの販売となります。




【パンダの双子恵方巻】1セット・ハーフ2本　税込1,480円




幼い頃の双子パンダをイメージした新バージョンのパンダ恵方巻が登場！ネギトロ巻きを海苔の裏巻きで仕上げました。１セットにハーフ２本入です。



販売期間：2月2日(月)、3日(火)


※2月2日(月) 20セット、3日(火) 50セット限り


※お一人様1セット限り


※ご予約不可


※店頭販売のみ。なくなり次第終了となります。



■北辰鮨　松坂屋上野店

【北辰鮨　松坂屋上野店】


東京都台東区上野3-29-5


松坂屋上野店　地下1階


050-1782-1000（松坂屋上野店大代表）



北辰水産直営店発売の恵方巻き


全国の北辰水産の直営店舗でも、縁起の良い恵方巻きを予約受け付けております。


北辰水産の直営店舗詳細：https://www.hokushin-suisan.co.jp/shop/



■北辰水産について


北辰水産は、創立の基本理念である「品質と鮮度の良い魚を」を一貫して体現しながらも、さらに魚を美味しく楽しく魅せるという意味で、水産エンターテイメントカンパニーを目指しています。これからも、常に高品質・高鮮度・適正な価格、それに安心・安全な商品を提供を続け、毎食のメニューを楽しく、魚をもっと美味しく感じてもらいたい、そして、子どもたちに「魚は美味しい」と知ってもらうために、活動を続けてまいります。





■会社概要


【会社名】株式会社北辰水産


【代表取締役】代表取締役社長　高山信行


【所在地】千葉県柏市花野井７１２-１１１


【公式サイト】：https://www.hokushin-suisan.co.jp/


【楽天市場店】：https://www.rakuten.co.jp/sakananohokushin/


【instagram】：https://www.instagram.com/hokushin.suisan/


【X】：https://twitter.com/hokushin_suisan






