今年開店50周年！小田急百貨店町田店のデパ地下に『チーズガーデン』がオープン

小田急百貨店町田店地下1階の和洋菓子売場では、２月5日（木）にチーズ菓子専門店『チーズガーデン』が新たにオープンします。また、1月28日（水）～2月14日（土）の期間、いちごのお菓子専門店『オードリー』が期間限定で出店します。

町田店は地域密着型の店舗として、ファミリー層をはじめ幅広いお客さまにご利用いただいています。今般の新ショップ導入により、スイーツのバリエーションをさらに充実させ、若い世代にも支持されるブランドを導入することで新たな顧客層との接点を広げ、売場全体の魅力を高めてまいります。

＜小田急百貨店町田店開店50周年＞

小田急百貨店町田店は、2026年9月に開店50周年を迎えます。地域の皆さまに支えられた50年への感謝を込め、2026年は年間を通じてお客さまや地域とともに楽しめる多彩な企画を実施してまいります。

小田急百貨店 町田店町田店開店50周年記念ロゴ

■2月5日（木）に『チーズガーデン』が地下1階和洋菓子売場にオープン

1994年に栃木県那須で生まれたチーズ菓子専門店『チーズガーデン』が、2月5日（木）に地下1階和洋菓子売場にオープンします。しっとりとした食感と濃厚な味わいで人気No.1を誇る「御用邸チーズケーキ」をはじめとした各種チーズケーキや、人気の焼菓子などさまざまな種類のチーズスイーツを展開します。

2月5日（木）～8日（日）の期間中には、オープン記念としてお得な「小田急町田店 オープン記念 HAPPY BAG」と那須本店限定販売商品「那須キャラメルチーズサンド」を数量限定で販売します。

『チーズガーデン』がオープン展開イメージ各種チーズケーキや人気の焼菓子を販売

【店舗概要】

１．ショップ名：『チーズガーデン』

２．オープン日：2月5日（木）

３．場所：小田急百貨店町田店地下1階和洋菓子売場

４．営業時間：10時～20時30分 ※日曜・祝日は20時まで

５．展開商品一例：

御用邸チーズケーキ

・御用邸チーズケーキ 1,680円

・御用邸ストロベリーチーズケーキ 1,780円 ※季節限定商品

・御用邸チーズクッキー（4枚入） 600円

・チーズラングドシャ（5枚入）800円

・フィナンシェ（2個入）550円

６．オープン記念:

「小田急町田店 オープン記念 HAPPY BAG」

・「小田急町田店 オープン記念 HAPPY BAG」3,800円

※2月5日（木）～8日（日）限定/数量限定100 個

（御用邸チーズケーキ1箱/御用邸チーズクッキー（4枚入）1箱/フィナンシェ（2個入）1箱 /ガレットチーズ（2枚入）1箱/チーズラングドシャ（5枚入）1箱 ）

・チーズガーデン那須本店限定販売商品「那須キャラメルチーズサンド」1,980円

※2月5日（木）～8日（日）限定/数量限定100個

※いずれも数量限定のため、販売期間内でも無くなり次第販売終了となります。

■期間限定！1月28日（水）から『オードリー』が出店

1月28日（水）～2月14日（土）の期間、いちごのお菓子専門店『オードリー』が初出店します。2014年の開業以来愛され続ける看板商品「グレイシア」のほか、「ストロベリーショコラ」やかわいいデザイン缶に入った詰め合わせなど人気の焼き菓子を販売します。

「オードリー」が期間限定出店グレイシア（ミルク）

【店舗概要】

１．ショップ名：『オードリー』

２．展開期間：1月28日（水）～2月14日（土）

３．場所：小田急百貨店町田店地下1階和洋菓子売場イベントスペース

４．営業時間：10時～20時30分 ※日曜、祝日は20時まで

５．展開商品一例：

・グレイシア（ミルク）5個入 891円

・グレイシア（チョコレート）5個入 891円

・ストロベリーショコラ 袋S 1,296円

・スペシャル缶（S） 2,214円

＜小田急百貨店 町田店＞

所在地：東京都町田市原町田6-12-20

アクセス：小田急線町田駅直結

TEL：0570-025-888（ナビダイヤル）

URL： https://www.odakyu-dept.co.jp/machida/index.html