「TechGALA Japan 2026」本日より開幕！

Central Japan Startup Ecosystem Consortium

一般社団法人中部経済連合会、名古屋大学、愛知県、名古屋市、浜松市等で構成され、

当地域のスタートアップ・エコシステムの形成を目指す「Central Japan Startup Ecosystem Consortium」は、愛知県名古屋市にて、テクノロジーの祭典「TechGALA Japan 2026」を1月27日（火）から29日（木）の3日間にかけて開催いたします。

TechGALA Japan オープニングアクト

オープニングでは「エレクトロニコス・ファンタスティコス！」の演奏からスタート。

役割を終えたブラウン管テレビや扇風機、バーコードリーダーなど使い古された電子機器を独自の感性で新たな「電磁楽器」へ蘇生し、現代の「電磁祭囃子」を奏でました。

TechGALA 総合プロデューサー奥田 浩美 コメント

GALAとは祝祭・祭りという言葉ですが、私たちはテクノロジーの進化をこの日に迎えて、本当に祝祭をあげることができるでしょうか。未来を信じて、本当にお祭りが出来るでしょうか。

そんなことを考えながら、より良い未来を祝って幸せになれることを語り合う場、それがTechGALAになってもらえたらと思います。この中部地区は豊かな精神性と人が介在するものづくりが息づいてきた街だと私は思っています。そんな街だからこそ、テクノロジーを心から語れる場をつくりたい、そういった思いを持ってプロデュースしてまいりました。地球上のいろんな課題を解決しつつ、テクノロジーのあり方はどんな形がいいのか探っていきたいと思っています。

初回、私たちはこのオープニングの場で5000人の参加をお知らせしました。そんな中、今回はすでに昨年の人数を超える6000人弱の方が参加予定です。

出展者数は昨年の倍近くである250社以上を迎えて開催。でも大切なのは、数字で表せない、皆さんのエネルギーと想いだと思っています。TechGALAを味わっていただきながら、一人一人が異なる経験をするかと思います。自分が得た知識、自分があげた声、というものを参加者同士が繋がりながら、異なる経験をシェアし合いましょう。そして、共に地球の未来を語り合いましょう。

中部経済連合会 勝野 哲会長

内閣府の「スタートアップ・エコシステム グローバル拠点都市」に第1期から継続して選定され、コンソーシアムが一体となって事業を推進しております。TechGALAは、日本有数のものづくり・製造業・科学技術・デジタルデザインあるいはアートなど、様々な領域、そして世界のスタートアップや人々が融合することで新しい価値を創出する出会いの場であり、さらに連携とネットワークを構築する絶好の機会であります。

特に、「フィジカルAI」などの領域は、この地域の強みであると考えていますので、大いに盛り上げていきたいと思います。このTechGALAが、地域全体にオープンイノベーションの大きなうねりを引き起こし、次世代のものづくりへと進化させる「起爆剤」となることを期待しています。

東海国立大学機構 松尾 清一機構長

大学の研究成果を社会課題解決の力へと変える転換点において、中部地区では組織対組織の強固な共同研究体制や、窒化ガリウム（GaN）の実装に向けたコンソーシアムが形成されています。 今回掲げる指標は「アカデミア30と3万」です。地域30の大学・研究機関がTongaliに集結し、アントレプレナーシップを学んだ3万人の若者が、スタートアップや既存企業と連携し始めています。 重要なのは数値だけでなく、この地域をディープテックの拠点にするという志です。TechGALAを通じて、スタートアップ、企業、アカデミアが垣根を越えて繋がり、知見を共有することで、共に「より良い未来」を実現することを目指します。

愛知県 大村 秀章知事

2018年の戦略策定から7年、「イノベーションの創出」の中核として2024年10月に「STATION Ai」が誕生しました。オープンから1年数ヶ月で入居スタートアップは約650社、パートナー企業は約360社を超え、約1,000社以上が日々交流し、累計1,700本に迫るイベントを通じてイノベーションを生み出しています。 これらの実績をさらに加速させ、世界へ繋げるカンファレンスが「TechGALA Japan」です。国内外のプレイヤーが愛知・名古屋に集結し、互いのエネルギーを融合させ、世界を驚かせるイノベーションをこの地から発信することを期待しています。

名古屋市 広沢 一郎市長

私自身、30代・40代での二度の起業経験を通じ、産みの苦しみと達成感を肌で感じてきました。この体験に基づき、TechGALAを起点として世界中からイノベーターが集まり、「名古屋に行けば必ず何かが起こる」という都市となることを目指しています。 現在、名古屋はグローバル連携の転換期にあり、海外からも高い注目と評価を得ています。TechGALAを通じて世界中の人々が集うことで、新たなイノベーションが次々と生まれるでしょう。人が集積するほどイノベーションを生む力が増していく、世界から選ばれる拠点としての名古屋を実現していきたいと考えています。

浜松市 中野 祐介市長

今年から主催の一員として加えていただくことになりました。浜松はものづくりのまちで、併せて数多くのものづくり企業が生まれたまち、創業者のまちでもございます。

そのベースとなりますのが「やらまいか精神」です。このやらまいか精神とTechGALAを掛け合わせることでまた新しいイノベーションが生まれるのではないかと期待しています。

皆さん一緒にこの中部全体の新しい未来を築き、切り拓いていけたらと思っております。

NIKE Futuristの Monika Bielskyte氏がKEYNOTEに登壇！

世界的スポーツブランド「NIKE」が2025年に初めて“Futurist”として迎え入れた、Monika Bielskyte氏をお迎え、基調講演が行われました。

会場では、SFの世界観構築に用いられるデザイン手法が、企業のイノベーションを“長期的な市場価値”と“社会的インパクト”の双方へと結びつけるヒントになり得ることが解説されました。

主催者情報 Central Japan Startup Ecosystem Consortium

一般社団法人中部経済連合会、名古屋大学、愛知県、名古屋市、浜松市等により、当地域のスタートアップ・エコシステムを形成するために組成されたコンソーシアム。広域産学官金が連携し、中部圏に「イノベーションのうねり」をもたらすような、スタートアップ・エコシステムの形成に向けた活動を展開。令和7年6月には、「第２期スタートアップ・エコシステム拠点都市 グローバル拠点都市（広域都市圏型）」として内閣府から選定された。