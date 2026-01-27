2026年2月度公開セミナースケジュール 食のトレンドや、猛暑化をチャンスにする店頭販促・提案のヒントなど6講座開催 株式会社マーケティング研究協会

■官民連携

● 自治体との関わり方とキーマンの攻略方法 2月3日

株式会社マーケティング研究協会2026年2月度公開セミナースケジュール

https://www.marken.co.jp/seminar/006574post_210.php

自治体との協業に向けた最初の一歩から、キーマンとの関係構築までの実務的

アプローチを具体例を交えて解説します。

民間企業が自治体と成果を出すためのポイントや提案採用のコツも学べる内容です。

講師：長井 伸晃

神戸市教育委員会事務局 課長（コベカツ推進担当）

■営業スキル

● 営業基礎の再点検セミナー 2月17日

https://www.marken.co.jp/seminar/006570post_206.php

“できているつもり”から脱却し、商談・提案・クロージングまでの基本スキルを

再構築します。現場で活きる営業力アップのフレームワークや実践例が学べます。

講師：小森 康充

小森コンサルティングオフィス 代表

■業界研究

● 生協宅配事業の基本理解と最新トレンド 2月19日

https://www.marken.co.jp/seminar/006569post_205.php

元コープこうべバイヤーが、生協宅配事業の組織・仕組み・バイヤー視点を解説。

最新トレンドや提案の勘所を実務視点で理解できる内容です。

講師：本田 沙織

久屋コンサルティング 代表

■マーケティング

● 戦い方を考えるための「競合情報」の入手と活用法 2月20日

https://www.marken.co.jp/seminar/006566post_202.php

競合情報の収集・整理・活用までのプロセスを体系的に解説します。

情報の見立て方や仮説立案への結びつけ方も実務例で学べます。

講師：小倉 正嗣

株式会社リアルコネクト 代表取締役／中小企業診断士 ＭＢＡ

■マーケティング

● 食の最新トレンドキーワード2026 2月25日

https://www.marken.co.jp/seminar/0063012023.php

2026年の食市場を読み解く注目キーワードを、背景とともに整理・分析します。

企画・マーケティング・提案への活用ポイントも具体例で紹介。

講師：山下 智子

株式会社ひめこカンパニー 代表取締役／女子栄養大学客員教授

■マーケティング

● 猛暑・長期化する夏をチャンスに！店頭販促/売場提案のネタと切り口 2月26日

https://www.marken.co.jp/seminar/006568post_204.php

気象データとPOSデータを活用し、季節販促・売場提案のアイデアを解説します。

夏の販促施策や商品企画の切り口づくりに役立つ内容です。

講師：常盤 勝美

株式会社True Data／流通気象コンサルタント・気象予報士

2026年3月以降の開催予定は下記URLよりご確認いただけます。

https://www.marken.co.jp/seminar/

マーケティング研究協会

株式会社マーケティング研究協会

マーケティング研究協会は1960年の設立より、マーケティング志向をもった人財・組織の育成と、お客様に選ばれ続けるための仕組みづくりを、「マーケティング支援」「BtoC営業力強化」「店舗販売力強化」「BtoB営業力強化」という4つの領域を中心に、公開セミナー・企業内研修・コンサルティング等様々な手法でご支援しております。

上記のセミナーは企業内研修としても実施することが可能です。お気軽にお問い合わせください。

上記のセミナーは企業内研修としても実施することが可能です。お気軽にお問い合わせください。

●公開セミナー（オンライン・集合型）開催スケジュール

https://www.marken.co.jp/seminar/

【会社概要】

株式会社マーケティング研究協会

105-0012 東京都港区芝大門1丁目2番8号 COSMIC BLDG 2F

代表取締役：平林 信吾

事業内容： 教育研修事業・マーケティングリサーチ事業・コンサルティング事業・公開セミナー事業・企画制作事業

設立： 1962年

https://www.marken.co.jp/