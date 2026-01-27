ユームテクノロジージャパン、成果に直結する営業育成ソリューション「UMU AIロープレ」を発表

ユームテクノロジージャパン株式会社

パフォーマンス向上を支援するAI活用学習プラットフォーム「UMU（ユーム）」を展開するユームテクノロジージャパン株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：松田 しゅう平、以下 ユームテクノロジージャパン）は、本日1月27日（火）、オンライン記者発表会を開催し、営業組織のパフォーマンスを最大化する新ソリューション「UMU AIロープレ」を正式に発表いたしました。

本ソリューションの中核として、最新LLMを活用した新機能「ロールプレイ Chatbot」を公開。従来のシナリオ型、FAQ型に加え、自由対話型のトレーニング環境を提供し、組織全体の営業スキル標準化と、成果創出の加速に貢献します。

▼UMU AIロープレ特設サイト

https://www.umu.co/product/ai-roleplay-chatbot

■開発の背景

多くの企業において、トップセールスのノウハウは属人化しやすく、組織全体への横展開が長年の課題でした。また、労働人口の減少に伴い、マネージャーが一人ひとりの部下に対して十分な指導時間を割くことが難しくなり、スキルのバラつきが拡大しています。

実際に、当社が営業職300名に行った調査（※1）でも、「上司や同僚相手のロープレは恥ずかしさがある（34.3%）」、「フィードバックが主観的で納得感がない（21.0%）」といった、対人指導の限界を示す課題が明らかになりました。

そこで当社は、教える時間や心理的ハードルの制約を取り払い、AIがトップパフォーマーの対話モデルに基づいて全社員のトレーニングを行うことで、組織全体の営業力を底上げする「UMU AIロープレ」ソリューションを開発いたしました。

■「UMU AIロープレ」および新機能「ロールプレイ Chatbot」 3つの特徴

今回発表した「UMU AIロープレ」は、新機能「ロールプレイ Chatbot」を搭載し、インプットとアウトプットを統合して成果が出るまでやり抜くためのプラットフォームです。

・リアリティ（自由対話）：現場で通用する「実践力」を醸成

最新のLLMを活用し、顧客の感情や文脈に応じた自然な対話が可能です。マニュアル通りの対応だけでなく、予期せぬ反論や感情的な顧客への対応など、現場で直面するリアリティのあるシチュエーションを再現し、実践的な対応力を鍛えます。

・アセスメント（客観評価）：成果につながる行動を可視化

AIがロープレ内容を即座に分析し、「論理構成」「キーワード使用率」「表情・音声」など多角的な視点でスコアリングを行います。調査でも要望の多かった「行動変容の可視化」を実現し、これまでブラックボックス化していた営業スキルを数値化することで、学習者自身が客観的に課題を認識し、自律的な改善を促します。

・統合型学習サイクル：「知っている」を「できる」に変える

「UMU AIロープレ」の最大の特徴は、AI活用学習プラットフォーム「UMU」内で一気通貫で学習できることです。ロープレの結果、知識不足が判明した箇所については、即座に該当する学習コンテンツ（動画や資料）へアクセスできます。「学習→練習→評価→再学習」のサイクルを高速で回すことで、知識の定着と行動変容を確実にします。

■導入実績

「UMU AIロープレ」は、すでに国内の大手生命保険会社や製薬会社など、248社で導入されています。数万名規模の営業組織を持つ大手企業において、従来は困難だった全社員への均質なロールプレイング指導を実現し、営業プロセスの標準化を推進します。トップセールスのスキルを全社員が習得できる環境を構築することで、組織全体のパフォーマンス向上に寄与しています。

■今後の展望

当社は今後も「AIで人のポテンシャルを最大化する」ことを目指し、AIによるフィードバック精度のさらなる向上に加え、営業職だけでなく、カスタマーサポートやマネジメント層のコーチングトレーニングなど、AIロープレソリューションの適用領域を拡大してまいります。

※1：ユームテクノロジージャパン株式会社「営業トレーニングとAI活用に関する意識調査」（2026年1月21日～1月23日、営業職のビジネスパーソン300名に実施）

以上

■UMUについて

UMU（ユーム）は、2014年にシリコンバレーで誕生し、現在では世界203の国と地域で100万社以上、日本では28,000社以上に導入されているグローバルAIソリューションカンパニーです。AIを活用したオンライン学習プラットフォーム「UMU」を核に、学術的な根拠に基づいた実践型AIリテラシー学習プログラム「UMU AILIT（ユーム エーアイリット）」、プロンプト不要であらゆる業務を効率化する「UMU AI Tools」などの提供により、AI時代の企業や組織における学習文化の醸成とパフォーマンス向上を支援しています。従業員が自律的に学び、AIリテラシーを習得・活用することで業務を効率化し、より創造的で戦略的な仕事に集中できる時間や機会を創出。これにより、企業の人的資本の最大活用と加速度的な成長に貢献します。サービスサイト：https://umujapan.co.jp/

■ユームテクノロジージャパン株式会社 会社概要

名称 ：ユームテクノロジージャパン株式会社

本社 ：〒160-0022 東京都新宿区新宿 4-1-6 JR新宿ミライナタワー 18階

代表者 ：代表取締役 松田 しゅう平

設立 ：2018年2月9日

事業内容：インターネットテクノロジーを利用した教育ラーニングプラットフォームの販売

URL ：https://umujapan.co.jp/