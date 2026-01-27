まだ間に合う！これぞ口福。幸せを呼ぶ、贅沢“恵方巻”の予約受付中

株式会社ニュー・オータニ

ホテルニューオータニ（東京）

日本料理「KATO'S DINING & BAR」

テイクアウト『恵方巻』

詳細を見る :https://www.newotani.co.jp/tokyo/restaurant/kato/ehoumaki/

ホテルニューオータニ（東京）の日本料理「KATO'S DINING & BAR」では、贅を極めた『恵方巻』のご予約を2026年2月3日（火）まで販売します。1月31日（土）までの事前予約制のため、ご予約はお早めに。

※受取希望日3日前までの事前ご予約制。

今年の”恵方”は南南東。料理長特製のラグジュアリー恵方巻で福を呼ぶ1年をスタート！

2026年の節分は2月3日（火）。節分は、旧暦では"1年の始まりの日"とされた二十四節気のひとつ「立春」の前日を指します。冬を終え春を迎えるその日に縁起物を食べる習わしがあり、なかでも「恵方巻」はその年の「恵方」（年神様がいるとされる方角）を向いてしゃべらず食べると願いが叶うと言われています。

日本料理 KATO'S DINING BAR／千羽鶴 料理長 安西雄太

ホテルニューオータニ（東京）日本料理 KATO'S DINING BAR／千羽鶴 料理長 安西雄太が贈る『恵方巻』は、穴子や海老をはじめ恵方巻では定番の食材に「サフラン酢飯」をあわせるなど、伝統と進化をあわせ持つ一品。ご家族など大切な人の健康を願う特別な日は、選び抜かれた食材と確かな技で魅せる、贅沢な恵方巻で迎えるのはいかがでしょう。

福を招く七つの味わい。黄金の輝きをまとう『謹製 恵方巻』

『謹製 恵方巻』は、まさに縁起物にふさわしい逸品です。播磨灘で採れる大ぶりで肉厚、脂ののった「伝助穴子」に、「筋子醬油漬け」など、福をもたらす七福神にあやかって“7種”の具材を巻き込みました。見た目も鮮やかなサフラン酢飯も、厳選素材を引き立てます。

■『謹製 恵方巻』

[内容]

伝助穴子、筋子醤油漬け、玉子焼き、胡瓜、干瓢、蟹棒、海老おぼろ、香味海苔、煎り胡麻、サフラン酢飯

”幻の和牛”に海鮮尽くしまで。年1回のゲン担ぎには、贅沢素材をほおばって。

『ニューオータニ太巻き 大谷』は、海鮮尽くしの一本。「鮪漬け」に「筋子醤油漬け」など、こだわりの具材をたっぷりと巻き込みました。酢飯には、長期熟成した酒粕を原料として作られ、まろやかな酸味が特徴の「赤酢」を使用。江戸前寿司に欠かせない赤酢飯が全体をまとめあげ、一体感を生んでいます。『ニューオータニ太巻き 紀尾井』は”幻の和牛”と称される「尾崎牛」、ふっくらとした「伝助穴子」に「蟹棒」などの豪華食材をふんだんに使用した、贅を尽くした珠玉の一本。黄金に輝くサフラン酢飯が全体を包み込む、まさに年に一度の縁起物にふさわしい恵方巻です。

■『ニューオータニ太巻き 大谷』

[内容]

鮪漬け、伝助穴子、海老、じゃこ、ウニペースト、筋子醤油漬け、海老おぼろ、千胡瓜、冬茹、玉子焼き、香味海苔、刻み生姜、胡麻、赤酢飯

■『ニューオータニ太巻き 紀尾井』

尾崎牛時雨煮、伝助穴子、筋子醤油漬け、玉子焼き、胡瓜、干瓢、蟹棒、鮭おぼろ、香味海苔、刻み生姜、胡麻、サフラン酢飯

販売概要

ホテルニューオータニ（東京）

日本料理「KATO'S DINING & BAR」

テイクアウト『恵方巻』



[期間]

お渡し期間：2026年1月23日（金）～2月3日（火）

ご予約期間：2026年1月31日（土）まで

※受け取り希望日の3日前までの事前ご予約制

[料金]

『謹製 恵方巻』 \7,000

『ニューオータニ太巻き 紀尾井』 \10,000

『ニューオータニ太巻き 大谷』 \10,000

※数量限定

※食材の入荷状況により内容が変更となる場合があります。

[店舗]日本料理「KATO'S DINING & BAR」

[場所]東京都千代田区紀尾井町4-1 ホテルニューオータニ ガーデンコート ロビィ階

[お問合せ] Tel: 03-3221-2857（日本料理「KATO'S DINING & BAR」直通）

詳細を見る :https://www.newotani.co.jp/tokyo/restaurant/kato/ehoumaki/